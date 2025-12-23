CGTN: 중국이 기술 혁신을 통해 질적 경제 성장을 추진한 비결

베이징 2025년 12월 23일 /PRNewswire/ -- CGTN(China Global Television Network)는 중국의 권역별 협력 발전이 중국 기술 혁신의 기폭제로 작용하고 있다는 기사를 게재했다. 이 기사는 베이징-톈진-허베이 지역, 장강 삼각주, 광둥-홍콩-마카오 대만구 같은 중국을 대표하는 광역도시권의 기술 혁신 진전 과정을 상세히 다루면서 중국의 혁신 추세가 권역별 협력, 다각적 발전, 전국적 파급 효과라는 새로운 국면에 돌입했음을 부각하고 있다.

최근 발간된 네이처 인덱스 2025 과학 도시(Nature Index 2025 Science Cities) 부록에 따르면 중국 도시가 사상 처음으로 세계 10대 과학 연구 거점의 과반수를 차지했다. 특히 베이징은 2016년 이후 줄곧 세계 1위 과학 도시의 자리를 굳건히 지키고 있다.

중국의 혁신은 더 이상 소수의 대도시에만 국한되지 않는다. 오히려 중국의 혁신은 권역별 협력과 다각적 발전, 그리고 전국적 파급 효과를 중심으로 한 새로운 국면에 접어들었다.

권역별 협력 발전

베이징은 독자적인 발전에 급급하지 않고, 기술 혁신 거점으로서의 역량을 십분 발휘해 톈진, 허베이와 긴밀한 권역별 협력을 강화했다. 그에 힘입어 '징진지(베이징, 톈진, 허베이의 약자)'로 알려진 광역도시권의 혁신 역량이 진화를 거듭하고 있다.

2014년 2월에 국가 전략으로 출범한 징진지 권역별 협력 발전은 이 지역의 기술 혁신이 꾸준히 탄력받는 결실로 이어졌다.

현재까지 이 지역에는 14개의 혁신 플랫폼과 7개의 국가 첨단 제조업 클러스터가 구축되었다. 2024년에 이 광역도시권은 11조 5000억 위안(약 1조 6000억 달러)의 GDP 총액을 기록했다.

슝안 신구의 중관춘 과학단지(Zhongguancun Science Park)에서는 과학 기술, 금융, 산업 연구를 전문으로 하는 베이징의 공공 또는 민간 전문 지원 기관 11개를 하나의 원스톱 서비스 시스템으로 통합했다. 이러한 권역별 협력 체계 덕분에 기업들이 슝안 신구 안에서 필요한 혁신 자원을 손쉽게 확보할 수 있다.

징진지 지역의 이러한 발전 양상은 결코 특이한 사례가 아니다. 중국 해안선의 중간 지점이자 상하이시와 장쑤, 저장, 안후이를 아우르는 장강 삼각주는 유구한 산업 전통을 계승하는 동시에 뛰어난 혁신 능력을 발휘하여 혁신적 고품질 생산력(New Quality Productive Forces: NQPF) 발전에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

현재 중국의 전체 첨단 기술 기업 중 30% 이상이 장강 삼각주 지역에 편중되어 있다. 장강 삼각주에 기반을 둔 종합 국가 기술 혁신 센터인 국립우수혁신센터(National Innovation Center par Excellence, NICE)는 200개 이상의 국내외 대학 및 연구 기관과 전략적 파트너십을 맺는 한편, 600개에 육박하는 굴지의 기업과 함께 공동 혁신 센터를 설립했다.

중국 남부 지역에서는 광둥-홍콩-마카오 대만구가 기술 혁신 역량의 비약적인 발전을 이루었다. 중국 정부는 광둥-홍콩-마카오 대만구에 9개의 대규모 기술 인프라를 건립했다. 또한 이 지역에 총 31개의 광둥-홍콩-마카오 공동 연구소가 설립되어 GBA 기술 혁신의 토대 구실을 하고 있다.

고품질 성장 촉진

고품질 권역별 협력 발전을 중시한 시진핑(Xi Jinping) 주석은 다양한 지역을 순방하고 좌담회를 주재하면서, 각 지역이 고유의 강점을 효과적으로 살리고 저마다의 부족한 부분을 서로 보완함으로써 더욱 균형 잡히고 조화로운 지역 발전을 실현할 방안을 제시했다.

중국은 최근 몇 년간 권역별 협력 발전 전략을 진지하게 추진하는 한편, 징진지, 장강 삼각주, 광둥-홍콩-마카오 대만구 같은 광역도시권이 전국의 혁신 역량과 고품질 발전을 주도하고 있다.

일례로, 광둥-홍콩-마카오 대만구의 면적은 국토의 0.6% 미만인데도, 중국 전체 경제 생산량의 9분의 1을 차지할 정도로 중국에서 가장 개방적이고 경제적 활력이 넘치는 지역으로 자리매김했다.

현재 광둥-홍콩-마카오 대만구는 저고도 경제(Low-Altitude Economy: 고도 1000미터 이하의 공역에서 전기 수직 이착륙 항공기(eVTOL)나 드론 등을 활용해 이뤄지는 경제 활동)와 바이오 제조 같은 신산업 육성에 전력을 기울이고 있다. 이 광역도시권은 각각 1000억 위안(약 142억 달러) 규모의 신흥 산업 클러스터 5개를 추가로 조성하고, 전자 정보 및 첨단 장비 제조 같은 우위 산업을 고도화하고 지능형 산업으로 전환할 계획이다.

올해 11월에 광둥 지역을 시찰한 시진핑 주석은 혁신적 고품질 생산력 발전을 최우선 과제로 삼고, 기술 혁신과 산업 혁신의 긴밀한 연계를 강화하라고 독려했다. 또한 시진핑 주석은 국제적 경쟁력을 갖춘 현대적 산업 시스템을 구축하라고 주문하고, 광둥-홍콩-마카오 대만구의 발전에 부단히 노력을 기울일 것을 당부했다.

최근 막을 내린 연례 중앙경제공작회의(Central Economic Work Conference)에서 중국은 베이징(베이징-톈진-허베이 지역), 상하이(장강 삼각주), 그리고 GBA(광둥-홍콩-마카오 대만구)를 세계 기술 혁신의 중심지로 육성하겠다고 선언했다.

퉁지대학교 국가혁신발전연구원(National Institute of Innovation and Development)의 궁차오(Gong Chao) 연구원은 "세계 기술 혁신의 중심지 육성 계획의 범위가 개별 도시에서 광역도시권으로 확장된 것은 일종의 전략적 고도화이며, 이는 혁신 거점을 구축하려는 중국의 계획이 권역별 협력에 더 큰 비중을 두고 있다는 방증이다"라고 평가했다.

자세한 내용은 https://news.cgtn.com/news/2025-12-22/How-China-drives-high-quality-development-through-tech-innovation-1JjihOzBpvi/p.html에서 확인할 수 있다.

