COMPUTEX 2024 공식 개막에 앞서 글로벌 기자회견 개최

타이베이 2024년 6월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 타이베이 국제 컴퓨터 박람회(COMPUTEX 2024)가 내일(6월 4일) 타이베이 난강 전시장(南港展覽館) 1, 2관에서 성대하게 개최된다. 이번 전시회에는 전 세계 1,500여 개 IT 기업이 4,500개의 부스를 통해 참가하며, 5만 명 이상의 국내외 바이어들이 방문할 것으로 예상되어 규모는 이전보다 더욱 커졌다. 주최 기관인 중화민국대외무역발전협회(TAITRA)와 타이베이컴퓨터협회(TCA)는 오늘 국제 미디어를 대상으로 글로벌 기자회견을 열어 대만 IT 산업의 혁신 에너지를 선보임과 동시에, COMPUTEX가 이끌 미래 IT 트렌드에 대해 논의했다.

TAITRA 회장 황즈팡(黃志芳)은 기자회견에서 " 컴퓨팅 파워는 AI 시대에 가장 중요한 핵심 요소이며, 대만은 완비된 AI 생태계와 풍부한 인재 자원을 갖추고 있어, 세계 각국의 바이어들이 이상적인 협력 파트너를 찾기 위해 몰려들고 있다. COMPUTEX는 컴퓨팅의 혁신을 추구하며, 사람들에게 전례 없는 가능성을 부여한다."라고 밝혔다.

COMPUTEX 2024, 미래 기술의 새로운 지평을 열다

COMPUTEX Keynote는 'Connecting AI'를 주제로, AI 컴퓨팅, 차세대 통신, 미래 모빌리티, 증강 현실, 녹색 에너지 및 지속 가능성, 혁신 등 주제를 다룬다. AMD CEO 리사 수(Lisa Su)박사의 첫 번째 키노트 연설로 행사의 시작을 알렸다. 이어 Qualcomm의 크리스티아노 아몬(Cristiano Amon) CEO, Intel의 팻 겔싱어(Pat Gelsinger) CEO, 미디어텍의 릭 차이(Rick Tsai) CEO, Supermicro의 찰스 리앙(Charles Liang) CEO, NXP Semiconductors의 라스 레거(Lars Reger) CTO, Delta의 취에즈커(Tzi-cker Chiueh) 리서치센터장 등 글로벌 IT 업계 리더들이 차례로 무대에 올라 AI 시대의 트렌드를 조망하고 인사이트를 공유했다.

COMPUTEX Forum에서는 'Let's Talk Generative AI (생성형 AI의 새로운 경쟁)'라는 주제로 NVIDIA, Google, Synopsys, AWS 등 IT계의 거물들이 AI 애플리케이션 전략에 대해 집중적으로 논의했다. 또한, Micron, Arm, Seagate, Ampere, PHISON 등 주요 기업들이 AI 기술 발전을 위한 하드웨어의 혁신 방안을 제시하며 산업 전반의 성장을 위한 협력을 강조했다.

InnoVEX 2024, 미래 트렌드를 선도하는 스타트업 기술

COMPUTEX 2024 혁신 및 스타트업 전시관인 InnoVEX 2024가 성황리에 개최됐다. 올해 InnoVEX에는 30여 개국에서 400개가 넘는 스타트업이 참가하여 인공지능, 그린 테크놀로지, 스마트 모빌리티, 반도체 응용을 중심으로 혁신적인 제품과 솔루션을 선보였다. 올해 또한 벨기에, 브라질, 프랑스, 호주, 일본, 인도네시아, 인도 등 7개 국가관이 마련되어 각국의 독창적인 기술력을 자랑했다.

대만의 주요 스타트업 육성 기관인 Garage+는 전 세계 47개국에서 접수된 294개의 스타트업 중 AI & 데이터, 디지털 솔루션, 에너지 & 헬스케어, IoT & 제조 등 4개 분야의 유망한 스타트업 36곳을 선발하여 공동전시관을 만들었다. 또한, 대만 경제부 중소스타트기업서(SMESA)는 '기술이 친환경 생태계를 지원하고 혁신으로 지속 가능한 발전을 이끈다'라는 주제로 테마관을 운영하며 국내외 유망 스타트업의 혁신 기술과 솔루션을 소개하고, 이를 통해 녹색 경제 발전에 새로운 활력을 불어넣을 지속 가능한 미래를 향한 비전도 제시했다.

'지속가능한 전시 디자인 어워드' 신설, 친환경 전시의 새 기준 제시

세계적으로 ESG 경영이 주목받는 가운데, COMPUTEX는 친환경 전시 산업을 선도하기 위한 노력을 강화하고 있다. 지속 가능한 환경을 위한 노력으로, COMPUTEX는 지난해 호평을 받았던 '친환경 부스 표지판'과 'Earth Mission 앱'에 이어, 올해는 '지속 가능한 전시 디자인 어워드 (Sustainable Design Award)'를 신설하여 참가 기업들이 3R(Reduce, Reuse, Recycle)에 적극적으로 참여하도록 유도하였다. COMPUTEX는 이러한 노력을 통해 저탄소, 저오염, 저에너지 소비의 지속 가능한 미래를 추구하고자 한다.

COMPUTEX 2024는 대만 산업의 실력을 보여줄 뿐 아니라, 글로벌 IT 업계를 선도하는 기업, 스타트업, 전문 바이어들을 연결하는 ICT 산업의 중요한 교류 플랫폼이다. 각 분야의 전문가 여러분들의 많은 참관 신청을 받고 있으며, 자세한 내용은 공식 웹사이트(https://www.computexonline.com.tw/)를 통해 확인 가능하다.

