DJ 스네이크, 역사적인 하버프론트 공연 헤드라이너 장식

하이어 브라더스, DJ 워디, 칸토마니아 라인업 합류

얼리버드 티켓 3월 27일 오픈

홍콩, 2026년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 올해 가장 기대를 모으는 일렉트로닉 음악 이벤트의 전체 라인업이 공개됐다. 2026년 5월 8일 금요일, DJ 스네이크(DJ Snake)가 센트럴 하버프론트 이벤트 스페이스(Central Harbourfront Event Space)에서 대규모 야외 공연의 헤드라이너로 무대에 오르며, 이번 공연은 프렌치 메이 아트 페스티벌 2026(French May Arts Festival 2026)의 첫 번째 대표 일렉트로닉 음악 행사다.

그와 함께 중국 힙합과 일렉트로닉 음악계를 대표하는 아티스트들도 대거 참여한다. 마시웨이(Masiwei), 노우노우(KnowKnow), 싸이피(PSY.P), 멜로(Melo)로 구성된 하이어 브라더스(Higher Brothers)가 특별 출연하며, 이는 최근 몇 년간 네 멤버가 처음으로 한 무대에 재결합하는 공연이다. 또한 3회 DMC 중국 챔피언 DJ 워디(DJ Wordy)와 칸토마니아(Cantomania) 소속 DJ 팹삽스(DJ Fabsabs), DJ 스테펀(DJ Steffunn)이 칸토팝 디스코로 공연의 시작을 장식한다.

이번 행사는 단순한 콘서트가 아니다. 이는 문화적 융합과도 같다. 반짝이는 빅토리아 하버를 배경으로 프랑스 일렉트로닉 음악과 중국 본토 및 홍콩의 최정상 아티스트들이 만난다. DJ 스네이크의 글로벌 전자 사운드, 하이어 브라더스의 선구적 힙합, DJ 워디의 세계적 턴테이블리즘이 한 무대에서 펼쳐지며 양 문화의 정수를 보여준다.

새로운 소식: 전체 라인업 공개 및 티켓 판매 시작

티켓 정보

얼리버드 티켓 2026년 3월 27일 (금) 오후 4:00 – 3월 30일 (월) 정오 12:00 (15% 할인) Cityline / Trip.com / Ctrip 일반 티켓 2026년 3월 2026년 3월 30일 (월) 오후 4:00 Cityline / Trip.com / Ctrip 티켓 등급 – 가격 (HKD) 스탠딩 뒤쪽: $680

스탠딩 앞쪽: $980

VIP 스탠딩: $1,880 (음료 쿠폰 2매 및 전용 입장 통로 포함) 구매처 Cityline / Trip.com / Ctrip

행사 정보

날짜 2026년 5월 8일 (금요일) 장소 센트럴 하버프론트 이벤트 스페이스 공연 일정 요약 오후 6:00 – 문 오픈 오후 7:00 – 칸토마니아 (DJ 팹삽스 & DJ 스테펀)

오후 8:00 – 메인 공연 시작 DJ 워디

하이어 브라더스(특별 출연)

DJ 스네이크

칸토팝 디스코부터 힙합, 트랩, 일렉트로닉 음악까지 이어지는 이번 공연은 입장 순간부터 마지막 비트까지 에너지를 끌어 올리도록 구성됐다.

홍콩을 위한 문화적 순간

이번 행사는 프렌치 메이 아트 페스티벌이 주최하고 오케이전스 디지털 & 이벤트(Occasions Digital & Events Limited)가 주관하며, 페스티벌 33회차의 개막을 알리는 대규모 야외 공연이다. 프렌치 메이 아트 페스티벌 2026은 홍콩특별행정구 정부 문화체육관광부(Culture, Sports and Tourism Bureau) 산하 메가 아트 및 문화 이벤트 기금(Mega Arts and Cultural Events Fund)의 재정 지원을 받는 프로젝트이기도 하다.

메가 아트 및 문화 이벤트 위원회(Mega Arts and Cultural Events Committee)의 에이드리안 청(Adrian Cheng) 위원장은 다음과 같이 말했다. "이번 행사는 메가 ACE 기금이 지원하기 위해 설립된 목적을 정확히 보여준다. 세계적 수준의 문화 경험을 통해 홍콩을 글로벌 무대에 올리는 것이다. 프랑스의 일렉트로닉 아이콘 DJ 스네이크와 중국 힙합 선구자 하이어 브라더스, 턴테이블리스트 DJ 워디가 홍콩의 상징인 빅토리아 하버를 배경으로 함께하는 것은 홍콩이 문화 교차점으로서 가지는 역할을 강력히 보여준다. 창의성을 기념하고 관광을 촉진하며 야간 경제를 활성화하는 이번 행사를 지원하게 되어 자랑스럽다."

특별한 재회: 하이어 브라더스 x DJ 스네이크

DJ 스네이크와 하이어 브라더스 팬들에게 이번 공연은 특별한 의미를 지닌다. 2018년 '메이드 인 차이나(Made in China)' 스페셜 에디션 협업 이후, DJ 스네이크가 홍콩에서 처음으로 하이어 브라더스와 같은 무대에 선다. 이 곡은 중국 힙합과 글로벌 일렉트로닉 음악을 연결한 문화적 이정표로 평가되며, DJ 스네이크 특유의 프로덕션이 곡의 위상을 한층 끌어 올렸다.

올해는 하이어 브라더스 결성 10주년이다. 마시웨이, 노우노우, 싸이피, 멜로는 각자의 커리어에서 활약 중인 가운데, 오랜만에 완전체로 다시 모여 DJ 스네이크와 함께 무대에 오른다. 팬들이 오랫동안 기다려온 보기 드문 완전체 공연으로, 놓칠 수 없는 기회다.

도시 전체의 축제: 홍콩의 관광 및 야간 경제 활성화를 위한 협력

이번 행사는 단순한 음악 공연을 넘어 노동절 황금연휴 기간 동안 홍콩을 아시아 최고의 엔터테인먼트, 문화 및 나이트라이프 목적지로 알리기 위한 협력 프로젝트다.

행사는 홍콩 관광 및 야간 경제를 세계에 알리겠다는 비전을 공유하는 다양한 파트너들과 함께 진행된다. 국경 간 페리 및 버스 서비스, 홍콩 및 마카오 호텔, 나이트라이프 및 엔터테인먼트 공간, 쇼핑몰, 라이프스타일 공간 등 30개 이상의 기관이 참여하며, 광고 및 스폰서 파트너의 강력한 지원도 더해진다. 이를 통해 중국 본토, 마카오 및 아시아 전역 방문객들에게 빅토리아 하버 공연장부터 도시 전역의 활기찬 거리와 공간까지 이어지는 완성도 높은 주말 경험을 제공할 예정이다. 끝.

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홍콩특별행정구 정부는 프렌치 메이 아트 페스티벌 2026에 한해 재정 지원을 제공하며, 그 외에는 행사에 참여하지 않는다. 자료/활동(또는 수혜 기관 팀 구성원)이 표현한 모든 의견, 결과, 결론 또는 권고는 프렌치 메이 아트 페스티벌 2026 주최 측의 입장일 뿐이며, 홍콩특별행정구 정부의 견해를 반영하지 않는다.

SOURCE The French May Arts Festival