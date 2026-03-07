빅토리아 하버에 몰아치는 프랑스 일렉트로닉 폭풍: DJ 스네이크, 프렌치 메이 아트 페스티벌 2026 헤드라인 장식

홍콩 2026년 3월 7일 /PRNewswire/ -- 올봄 홍콩의 상징적인 빅토리아 하버 스카이라인이 역사적인 일렉트로닉 뮤직 이벤트의 배경이 될 예정이다. 프렌치 메이 아트 페스티벌 2026(French May Arts Festival 2026)이 주최하고 오케이션스 아시아 퍼시픽(Occasions Asia Pacific)이 주관하는 DJ 스네이크 라이브 인 홍콩 - 2026 프렌치 메이 아트 페스티벌: 중불 일렉트로닉 뮤직 쇼(DJ Snake Live in Hong Kong – French May Arts Festival 2026: Sino-French Electronic Music Show)에서 글로벌 슈퍼스타 DJ 스네이크(DJ Snake)가 2026년 5월 8일 대규모 야외 헤드라인 공연으로 무대에 오른다. 또한 프렌치 메이 2026은 홍콩특별행정구 정부 문화체육관광국(Culture, Sports and Tourism Bureau) 산하 메가 예술 및 문화 행사 기금(Mega Arts and Cultural Events Fund)의 재정 지원을 받는 프로젝트이기도 하다.

이번 공연은 프랑스 출신 히트메이커가 홍콩에서 선보이는 첫 대규모 콘서트로, 도시 전체가 DJ 스네이크의 시그니처 사운드가 울려 퍼지는 열기의 중심지로 바뀔 예정이다. 공연에서는 홍콩의 대표 DJ와 함께하는 특별 콜라보 무대도 예정돼 있으며, 동서양의 사운드가 교차하는 독특한 음악적 대화를 통해 홍콩 음악계에 역사적인 순간을 선사할 것으로 기대된다. 이는 프랑스 일렉트로닉 음악의 예술성과 홍콩의 역동적인 에너지가 결합되는 대표적인 문화적 만남이 될 전망이다.

크리스틸 드륄레(Christile Drulhe) 주홍콩•마카오 프랑스 총영사는 "프랑스의 글로벌 아이콘인 DJ 스네이크의 헤드라인 공연으로 제33회 프렌치 메이를 시작하게 되어 매우 자랑스럽다"며 "홍콩의 상징적인 빅토리아 하버 해안에서 펼쳐지는 이번 대표 행사로 두 달간 이어질 전례 없는 문화 교류의 축제가 시작된다. 우리는 5월부터 6월까지 홍콩 전역에서 시각예술과 공연예술을 아우르는 활기찬 프로그램을 준비했다. 프렌치 메이가 예술을 통해 홍콩 시민의 일상을 더욱 풍요롭게 만드는 문화적 가교 역할을 계속 이어갈 수 있도록 지원해 준 친구와 파트너, 후원자 그리고 홍콩특별행정구 정부에 깊이 감사한다"고 덧붙였다.

행사 장소, 티켓 판매 정보 및 전체 출연진 라인업은 추후 공개될 예정이다. 인스타그램에서 @frenchmayartsfest와 @occasionsapac을 팔로우하고 https://www.frenchmay.com/en-us에서 프렌치 메이 뉴스레터를 구독하면 발표 소식과 사전 예매 혜택을 독점적으로 받을 수 있다.

DJ 스네이크 소개

문화적 아이콘인 DJ 스네이크는 'Let Me Love You, 'Middle', 'Lean On', 'Taki Taki' 등 세계적인 히트곡으로 글로벌 음악 시장을 형성해 왔다. 그는 저스틴 비버(Justin Bieber), 카디 비(Cardi B), 셀레나 고메즈(Selena Gomez), 퓨처(Future), 트래비스 스콧(Travis Scott), 정국(Jung Kook), 제이 발빈(J Balvin), 페소 플루마(Peso Pluma), 돈 톨리버(Don Toliver), 스트레이 키즈(Stray Kids), 블랙핑크 리사(LISA from BLACKPINK), 아마두 앤 마리암(Amadou and Mariam) 등 팝과 어반 뮤직의 대표 아티스트들과 협업하며 장르를 넘나드는 음악 카탈로그를 구축했다. 월간 5200만 명 이상의 스포티파이(Spotify) 리스너와 400억 회 이상의 스트리밍을 기록한 DJ 스네이크는 전 세계 아레나 공연장을 매진시키며 현대 일렉트로닉 아티스트의 기준을 새롭게 정의했다.

프랑스 언더그라운드 일렉트로닉 신에서 출발한 DJ 스네이크는 일렉트로닉 뮤직과 트랩, 힙합, 현대 팝을 결합한 선구자로 평가된다. 그는 보컬 샘플링과 강렬한 드롭을 주류 팝 프로덕션에 다시 도입했다. 'Bird Machine, 'Turn Down for What', 'Propaganda' 등 획기적인 트랙들은 일렉트로닉 뮤직의 흐름을 재편하며 트월크, 트랩, 힙합의 영향을 글로벌 메인스트림으로 확산시키는 계기가 됐다.

클럽 공연에서 시작해 스타디움 공연까지 이어진 그의 커리어에는 아코르 아레나(Accor Arena)와 스타드 드 프랑스(Stade de France) 헤드라인 공연이 포함되며, 두 차례 파리 공연에서는 단 몇 분 만에 10만 장 이상의 티켓을 판매했다. 또한 아시아, 라틴아메리카, 아프리카, 중동, 북미 등 주요 시장에서도 큰 성공을 거두었다. 2025년에는 세계적인 영향을 반영한 앨범인 'Nomad'를 발매하면서 주요 국제 메거진 표지를 장식했고 GQ 올해의 남성(GQ Man of the Year)을 수상했으며, 글로벌 브랜드 협업과 Pardon My French 활동으로 패션 분야로 활동 영역을 확장하고 있다.

메가 예술 및 문화 행사(ACE) 기금 소개

홍콩특별행정구 정부 문화체육관광국은 상당한 예술적, 문화적 또는 경제적 가치를 창출하고 홍콩에 정착하여 정기적으로 개최될 수 있는 국제적 또는 대규모 예술 및 문화 이벤트를 유치하고 지원하기 위해 메가 ACE 기금(Mega ACE Fund)을 조성했다. 또한, 예술적, 문화적 허브로서 홍콩을 알리고 이미지를 구축하는 데 있어 특별히 의미 있는 예술적 또는 문화적 공헌을 할 수 있는 이벤트를 지원함으로써 홍콩이 예술과 문화의 중심지이자 관광 명소로 발전하는 데 기여하고, 예술, 문화 및 창조 부문에 발전 기회를 제공하며, 예술 및 문화 교류를 촉진하는 것을 목표로 한다. 프렌치 메이 아트 페스티벌 소개

프렌치 메이 아트 페스티벌(French May Arts Festival)은 1993년에 설립된 아시아 최대 규모의 문화 행사 중 하나다. 매년 약 두 달 동안 약 100개의 프로그램을 통해 전통 및 현대 미술, 회화, 디자인부터 클래식 음악, 힙합 댄스, 영화, 서커스 등 다양한 예술 장르를 선보인다. 이 축제는 매년 20만 명 이상의 방문객이 찾는 홍콩 문화계의 대표 행사로 자리 잡았다.

프렌치 메이는 문화 시설뿐만 아니라 공공장소, 쇼핑몰 등 다양한 장소에서 예술을 선보이며 일상 속에서 예술을 즐길 수 있도록 홍콩 시민들을 초대한다.

또한 모두가 쉽게 접근할 수 있는 예술을 장려한다는 목표로 교육 프로그램에도 중점을 두고 있으며, 아웃리치 프로그램, 가이드 투어, 워크숍, 마스터클래스, 무료 공연 등을 운영하고 있다. 특히 젊은 세대와 소외 계층을 포함해 최대한 폭넓은 관객에게 다가가기 위해 50개 이상의 현지 기관 및 조직과 긴밀히 협력해 예술에 대한 장벽 없는 접근을 제공하고 있다.

