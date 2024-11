ERCO Korea, 첨단 Experience Centre 공개

-- ERCO가 최근 오픈한 Experience Centre 가 업계 전문가들을 조명 디자인의 미래로 초대한다. 워크숍과 시연, 최신 트렌드에 대한 인사이트를 제공하는 몰입형 공간으로, 건축 프로젝트를 발전시키려는 ERCO의 노력이 엿보인다.

한국, 서울 2024년 11월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 건축 조명 브랜드인 ERCO가 한국지사를 현대적인 최신 시설로 이전한다고 발표했다. 이는 한국 고객에게 탁월한 서비스와 혁신적인 조명 솔루션을 제공하려는 ERCO의 노력을 보여주는 행보다.

서울 강남구 도산대로27길 33 1층에 위치한 ERCO의 새로운 Experience Centre는 접근성이 좋아 고객과 파트너가 방문하기에 편리하다. 이번 사무소 이전은 자사의 입지를 넓히고 국내 건축 조명에 대한 수요 증가를 충족하기 위한 ERCO의 노력을 보여준다.

Immerse yourself in the world of light at the ERCO Seoul Experience Centre and discover how lighting can elevate your surroundings.

가장 눈에 띄는 점은 단연 몰입형 Experience Centre이다. 이 혁신적인 공간은 ERCO의 최신 조명 기술과 솔루션을 보여준다. 방문객들은 ERCO의 조명 시스템이 건축과 완벽히 어우러져 실용적이고 멋진 공간이 탄생되는 과정을 직접 체험할 수 있다. 이 체험 센터는 건축가, 디자이너, 조명 전문가가 ERCO 조명의 가능성을 확인하고 프로젝트에 대한 영감을 떠올리며 창의적인 협업을 도모할 수 있는 일종의 허브가 될 것이다.

ERCO 한국지사 임철훈 대표는 "한국에 드디어 ERCO Experience Centre를 공개하게 되었다. 이번 이전으로 ERCO는 고객들에게 한층 향상된 경험을 선사할 수 있게 되었으며, ERCO Experience Centre에서 고객들은 ERCO 조명 솔루션의 혁신적인 성능을 체험하고 더욱 향상된 건축 디자인을 만드는 방법을 확인할 수 있다.

ERCO 아태지역 Managing Director, Jack Tan은 "ERCO Experience Centre는 한계를 무너뜨리고 국내 전역에 걸쳐 고객의 기대에 부응하려는 ERCO의 지속적인 노력을 보여준다. 또한 최첨단 시설은 업계 최고의 조명 솔루션을 제공하려는 당사의 노력을 확인할 수 있다. ERCO가 만든 Experience Centre로 고객들을 초대한다."

조명 워크숍에 참여하거나 체험 센터를 둘러보고 싶은 건축가나 디자이너, 조명 전문가는 ERCO 서울 담당자(+82 2 596 3366)에게 연락하거나 이메일([email protected])로 문의하면 된다.

ERCO 소개

ERCO는 고품질의 디지털 건축 조명을 만드는 세계적인 기업이다. 1934년에 설립된 회사로, 55개 국가에서 사업을 영위하고 있으며 독립적인 영업 기관과 파트너를 보유하고 있다.

ERCO는 조명을 건축의 4차원 요소로 지속 가능한 건축의 필수 요소로 여기고 있다. ERCO Greenology®는 환경을 보호하는 동시에 더 나은 사회와 건축물에 기여함으로써 생태계에 대한 책임과 기술 혁신을 결합한다.

독일 뤼덴샤이트에 위치한 ERCO 본사에서 모든 조명 기구를 개발, 설계, 생산하고 있다. 광학, 전자 기술 및 지속 가능한 설계에 중점을 두고 제작된 ERCO 제품은 Work and Culture, Community and Public/Outdoor, Contemplation, Living, Shop and Hospitality 등 다양한 분야에서 사용되고 있다.

ERCO의 조명 전문가들은 전 세계 건축가 및 디자이너와 협업하여 최고의 정확성과, 최상의 효율이 요구되는 프로젝트에 지속 가능한 조명 솔루션을 제공하고 있다.

