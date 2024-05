FOUR SEASONS HOTEL HONG KONG에서 즐겁고 빛나는 추억의 여름

-- 특별 객실 요금, 야외 및 어린이 친화적 활동, 웰니스 식사, Digital Detox Retreat

홍콩, 2024년 5월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 태양이 하늘을 수놓고, 도시가 활기찬 에너지로 깨어날 때, Four Seasons Hotel Hong Kong[https://www.fourseasons.com/hongkong/ ]은 새롭고 몰입감 넘치는 다양한 활동과 함께 햇살을 만끽할 수 있도록 투숙객을 맞이한다. 금융 및 문화 지구의 중심지에 위치하고 있으며 미슐랭 스타 총 8개가 한자리에 모인 이곳에서 투숙객들은 특별한 여름휴가를 만끽할 수 있다.

Summer by the Infinity Pool Superior Harbour View Suite Children in Suite

Four Seasons Hotel Hong Kong의 Christian Poda[https://press.fourseasons.com/hongkong/hotel-team/christian-poda.html ] 지역 부사장 겸 총지배인은 "여름은 일상의 번잡함에서 벗어나 휴식을 취하고 멋진 추억을 만들기에 완벽한 시기"라며 "홍콩의 활기찬 에너지를 경험할 수 있도록 여러분을 초대한다. 가족 휴가를 원하든 로맨틱한 휴양지 또는 혼자만의 호캉스를 원하든 각자의 취향에 맞도록 모든 것을 제공할 준비가 되어 있다"고 말한다.

세컨드 룸 혜택을 통해 여러 세대가 함께 즐기는 여름휴가

Summer Retreat[https://www.fourseasons.com/hongkong/offers/summer-retreat/ ] 패키지와 함께 럭셔리한 공간의 오아시스로 탈출해 보는 건 어떨까? 객실 1박당 5480홍콩달러(HKD)부터 시작하는 특별 혜택을 누릴 수 있다. 세컨드 룸은 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있으며, 주 객실의 경우 오후 4시까지 레이트 체크아웃의 혜택을 누릴 수 있다. 대부분의 객실 카테고리에서 커넥팅 룸을 이용할 수 있어 두 가족이나 여러 세대 또는 그룹이 함께 여행하는 경우 더욱 편안하고 편리하며 프라이빗한 경험을 즐길 수 있다. 홍콩 스카이라인의 멋진 전망을 감상하며 일광욕을 즐기거나 인피니티 풀[https://www.fourseasons.com/hongkong/services-and-amenities/pools/ ]에서 여유롭게 수영을 즐길 수 있다. 또한 ARGO[https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/lounges/argo/ ]와 The Lounge[https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/restaurants/the_lounge/ ]에서 식사 할인 혜택도 받을 수 있다.

*가격에는 10%의 봉사료가 부과되며, 이용 약관이 적용된다.

야외로의 탈출

홍콩의 번화한 콘크리트 정글 너머에는 자연의 아름다움과 흥미진진한 테마파크의 세계가 펼쳐져 있다. 이번 여름에는 문화 체험과 가족 친화적인 패키지를 통해 도시의 심장과 영혼을 탐험해 보자.

홍콩의 탁 트인 전망을 감상하고 싶다면 Victoria Peak에 인접한 High West Mountain으로 가는 Peak Explorer[https://www.fourseasons.com/hongkong/experiences/tours/peak-explorer/ ] 투어를 추천한다. 숙련된 가이드가 초보자부터 노련한 여행객까지 모두 성공적인 하이킹을 즐길 수 있도록 정상까지 안내한다. 하지만 즐거움은 여기에서 끝나지 않는다. 홍콩에는 가족 나들이에 완벽한 두 곳의 테마파크가 있다. 왕복 교통편, 입장권, 놀이기구 및 어트랙션 우선 이용권이 포함된 Family Adventure at Disneyland[https://www.fourseasons.com/hongkong/experiences/off-site-activities/family-adventure-at-disneyland/ ] 또는 Family Fun at Ocean Park[https://www.fourseasons.com/hongkong/experiences/off-site-activities/family-fun-at-ocean-park/ ]를 예약하면 더욱 알찬 여행을 즐길 수 있다.

사계절 어린이를 위한 프로그램

Travel + Leisure에서 2024년 가족을 위한 최고의 호텔 및 리조트 중 하나로 선정한 Four Seasons Hotel Hong Kong은 어린이 투숙객을 위한 편의 시설을 완비하여 가장 아늑한 집과 같은 느낌을 재현한다. Kids' Playzone[https://www.fourseasons.com/hongkong/services-and-amenities/family/ ]에는 자동차 레이싱 시뮬레이터, 테이블 축구대 등 흥미진진한 게임들이 마련되어 있다. 미슐랭 2스타를 받은 광둥식 레스토랑 Lung King Heen[https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/restaurants/lung_king_heen/ ]은 The Lounge[https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/restaurants/the_lounge/ ]와 마찬가지로 젊은 고객의 입맛에 맞는 메뉴를 선보인다. ARGO[https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/lounges/argo/ ]의 점심 뷔페는 온 가족이 즐길 수 있는 다양한 메뉴를 제공한다.

어린이들에게는 열정을 품은 젊은 글로벌 여행자로서 모든 것을 시도해 볼 기회가 주어진다. 이번 여름, Four Seasons Hotel Hong Kong은 아이들에게 체험 및 재미있는 학습 기회를 제공하기 위해 고안된 체험 프로그램인 'Junior Hospitality Explorer'를 도입한다. 전문 호텔 직원의 인솔하에 어린 참가자들은 Four Seasons 유니폼을 입고 현지 최고의 페이스트리 셰프로부터 초콜릿 템퍼링과 봉봉 만들기 기술을 배우게 된다. 또한 전문 하우스키퍼로부터 완벽하게 아늑하고 매력적인 침대를 만드는 기술도 전수받는다.

잘 먹고, 잘 살기(Eat Well, Live Well)

음식은 웰빙과 치유의 핵심이다. 전체적이고 균형 잡힌 삶을 영위하려면 영양가 있는 음식을 섭취하는 것이 중요하다. Maxime Luvara[https://press.fourseasons.com/hongkong/hotel-team/maxime-luvara.html ] 총괄 셰프는 건강한 식재료를 우선으로 하는 다양한 레시피를 엄선했다. 각 요리는 웰빙을 촉진하는 항산화제, 비타민 및 영양소를 건강하게 섭취할 수 있도록 세심하게 만들어졌다.

비건 및 채식주의자를 위한 별미부터 균형 잡힌 요리에 이르기까지 가장 까다로운 입맛을 만족시킬 수 있는 다양한 음식이 준비된다. Pool Terrace[https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/restaurants/pool_terrace/ ]의 야외에서 진저 비네그레트를 곁들인 전통 토마토 샐러드와 프레골라를 곁들인 팬에 구운 새우와 같은 가벼운 스낵을 즐겨보자. The Lounge[https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/restaurants/the_lounge/ ]에서는 블루 쉬림프와 아스파라거스를 곁들인 레몬 페투니치, 레드 두부 커리, 다크 초콜릿을 곁들인 마르살라 포치드 페어 등 다양한 메뉴를 선택할 수 있다.

영양가 있고, 균형 잡히며, 삶에 영감을 주는 Live Well 메뉴는 식습관이나 라이프스타일 선호도와 관계없이 누구나 맛있게 즐길 수 있는 음식을 제공한다.

Digital Detox Retreat를 통해 플러그를 뽑고 재충전하기

The Spa[https://www.fourseasons.com/hongkong/spa/ ]에서 Ignae의 Digital Detox Retreat[https://www.fourseasons.com/hongkong/spa/holistic_healing/ ]를 통해 내면의 평화를 찾고 편안함을 느껴보자. 이 트리트먼트는 근육 피로부터 피부의 블루라이트 손상에 이르기까지 기기 중심의 도시 라이프스타일로 인한 스트레스를 해소하도록 설계되었다. Azorean 아로마 테라피 오일을 사용한 족욕, 반사요법, 스크럽, 전통 중의학(TCM) 기법을 접목한 전신 마사지 제공은 물론, 블루 라이트 세럼을 포함한 Ignae의 EPC Factor 스킨케어가 피부를 진정시키고 진피를 회복시켜 활력 넘치는 광채를 선사한다.

문의: +852 3196 8900 | [email protected]

세계 최고의 럭셔리 호텔 운영사인 Four Seasons Hotels and Resorts는 현재 47개국에서 130개의 호텔을 운영하고 있다. 2005년에 문을 연 Four Seasons Hotel Hong Kong은 비즈니스 및 레저 여행객 모두가 선호하는 호텔이며, 전 세계 Four Seasons 고객들이 기대하고 중요하게 여기는 고도로 맞춤화된 서비스를 제공한다. 최근 미슐랭 스타 8개, Forbes Travel Guide 2024 스타 30개를 획득하는 등 다양한 수상 경력을 자랑한다. Four Seasons Hotel Hong Kong에 대한 자세한 정보는 press.fourseasons.com/hongkong에서 확인할 수 있다.

SOURCE Four Seasons Hotel Hong Kong