GearUP, Escape from Tarkov와 협력해 신규 시즌 온라인 게이밍 경험 향상

싱가포르 2026년 8월 9일 /PRNewswire/ -- 글로벌 게임 네트워크 최적화 플랫폼 GearUP과 호평받는 멀티플레이 전술 슈팅 게임 Escape from Tarkov가 8월 4일 게임의 신규 시즌을 맞아 플레이어들이 더욱 원활하고 안정적인 온라인 환경을 즐길 수 있도록 지원하기 위한 협력을 발표했다.

전 세계 여러 지역의 플레이어들이 접속하는 가운데 안정적이고 반응성이 뛰어난 온라인 게임 환경을 유지하는 것이 갈수록 중요해지고 있다. 이번 협력을 통해 GearUP은 연결 안정성을 높이고 지연 시간을 줄이며 패킷 손실을 최소화하도록 설계된 네트워크 최적화 기술을 제공한다. 이를 통해 Escape from Tarkov 플레이어들이 더욱 빠르고 안정적으로 연결해 보다 매끄럽고 몰입감 넘치는 게임플레이를 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.

이번 파트너십은 전 세계 플레이어들의 온라인 게이밍 경험을 개선하려는 양측의 공동 의지를 보여준다. 멀티플레이 게임이 다양한 지역과 플랫폼에서 지속적으로 성장함에 따라 안정적인 연결성은 매력적이고 경쟁적인 게임플레이를 제공하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다. 이번 협력은 Escape from Tarkov의 강렬한 게이밍 경험과 GearUP의 지능형 라우팅 기술을 결합해 글로벌 게임 커뮤니티에 더욱 원활한 연결 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

GearUP 팀은 "온라인 게이밍 경험의 품질은 게임플레이만으로 결정되는 것이 아니며, 안정적인 연결이 필수적"이라고 전하면서 "Escape from Tarkov와의 협력을 통해 게임에 중요한 시기를 맞은 플레이어들을 지원하는 동시에, 전 세계 어디에서나 더 빠르고 원활하며 접근성 높은 온라인 게이밍 경험을 제공한다는 우리의 사명을 지속해 나갈 수 있게 됐다"고 말했다.

GearUP은 첨단 네트워크 최적화 기술을 통해 PC, 모바일 기기, 콘솔 및 지원 라우터에서 수천 종의 게임을 지원한다. 이 플랫폼은 네트워크 경로를 지속적으로 최적화해 플레이어들이 변화하는 인터넷 환경에 대응하고 보다 일관된 온라인 경험을 누릴 수 있도록 돕는다.

이번 협력을 기념해 GearUP은 2026년 8월 4일부터 8월 11일까지(UTC) Escape from Tarkov에 무료 네트워크 가속 서비스를 제공한다. 이 기간 동안 플레이어들은 유료 멤버십 없이 해당 게임에 대한 GearUP의 최적화 서비스를 이용할 수 있다. 플레이어들은 Escape from Tarkov 전용 네트워크 최적화 서비스에 관한 자세한 정보를 확인하고 신규 시즌 내내 향상된 연결 환경을 경험할 수 있다.

GearUP 소개

GearUP은 지능형 라우팅 기술을 통해 온라인 게이밍 경험을 개선하는 데 주력하는 글로벌 게임 네트워크 최적화 플랫폼이다. 여러 플랫폼에서 수천 종의 게임을 지원하며, 전 세계 플레이어들이 더욱 빠르고 안정적으로 연결해 보다 원활한 게임플레이를 즐길 수 있도록 돕는다.

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SOURCE GearUP