GMI 클라우드와 마그나 AI, 글로벌 소버린 AI 인프라 확장을 위해 파트너십 체결

산호세, 캘리포니아 2026년 6월 12일 /PRNewswire/-- AI 네이티브 GPU 클라우드 인프라 분야의 리더 GMI 클라우드(GMI Cloud)가 6월 11일, 마그나 AI(Magna AI)와 전략적 파트너십을 체결하고 글로벌 소버린 AI 팩토리(AI Factories, AIF) 네트워크를 공동으로 설계하고, 배포하고, 확장한다고 발표했다. 이 이니셔티브는 장기적인 디지털 주권을 위해 설계된 안전하고 고성능의 AI 인프라를 추구하는 정부, 기업, 국가 AI 프로그램을 지원할 것이다.

해당 파트너십은 초기에 말레이시아, 벨기에, 루마니아의 프로젝트에 집중하며, 중동과 아프리카 전역에 걸쳐 추가 배포를 개발 중이다. 차세대 엔비디아 베라 루빈 NVL72(NVIDIA Vera Rubin NVL72) 아키텍처를 기반으로 구축된 이 AI 팩토리들은 대규모 AI 학습, 인퍼런스, 에이전트형 AI 애플리케이션, 국가 AI 플랫폼을 지원하기 위한 소버린 AI 인프라, GPU 클라우드 서비스, AI 보안 역량을 제공할 예정이다.

각국이 AI 투자를 가속화함에 따라 데이터에 대한 현지 통제, 국가 규정 준수 및 외국 통제 플랫폼에 대한 의존도 감소를 구현하는 인프라에 대한 수요가 증가하고 있다. 정부들은 AI 컴퓨팅 역량을 경제 성장, 기술 경쟁력 및 국가 회복력에 중요한 전략적 자산으로 점점 더 인식하는 중이다.

GMI 클라우드의 알렉스 예(Alex Yeh) 최고경영자는 "정부들은 AI 인프라를 국가 전략 자산으로 점점 더 인식하고 있다"고 말했다. 이어 "우리의 미션은 국가들이 혁신, 보안, 장기적 경쟁력을 가능하게 하는 소버린 AI 플랫폼을 설계, 구축, 운영할 수 있도록 돕는 것이다. 소버린 AI는 미래 경제 발전의 근본적인 기반이 될 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.

이번 파트너십은 여러 업계 리더들의 상호 보완적인 강점을 결합한다. GMI 클라우드는 AI 네이티브 GPU 클라우드 인프라, AI 팩토리 배포, 대규모 추론 운영 분야에서 검증된 전문성을 제공한다. 마그나 AI는 인프라, 애플리케이션, 서비스를 확장 가능한 소버린 AI 모델로 통합하는 엔드투엔드 AI 전환 플랫폼을 제공한다. 이번 협력은 트렌드 마이크로(Trend Micro)의 사이버 보안 전문성과 위스트론 디지털 테크놀로지 홀딩 컴퍼니(Wistron Digital Technology Holding Company)의 하드웨어 제조 및 시스템 통합 역량으로 강화된다.

마그나 AI의 최고경영자인 모아타즈 비알리(Moataz BiAali) 박사는 "소버린 AI는 미래 경제 및 기술 경쟁력의 기반이 되고 있다"고 말했다. 이어 "GMI 클라우드와 함께 우리는 안전하고 회복력 있으며 확장 가능한 소버린 AI 인프라를 통해 각국이 AI 도입을 가속화할 수 있도록 지원하고 있다"고 덧붙였다.

양사는 이미 부지 평가, 인프라 아키텍처, 규정 준수 요건 및 단계별 배포 전략을 아우르는 공동 계획 활동을 시작했으며, 착공 활동은 올해 말 시작할 예정이다.

SOURCE GMI Cloud