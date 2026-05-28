HKRI 타이쿠 후이, 2026 ULI 아시아 태평양 우수상 수상

상하이 랜드마크, 탁월한 건축 환경과 업계 리더십 인정받아

상하이 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 상하이의 복합용도 개발 프로젝트인 HKRI 타이쿠 후이(HKRI Taikoo Hui)가 권위 있는 2026 도시토지연구소(Urban Land Institute, ULI) 아시아 태평양 우수상(Asia Pacific Award for Excellence)을 받았다. 시상은 5월 26일 상하이에서 열린 ULI 아시아 태평양 서밋(ULI Asia Pacific Summit)에서 진행됐다.

ULI의 우수상(Awards for Excellence)은 1979년부터 전 세계 부동산 성과의 기준이 돼 왔으며, 업계에서 손꼽히게 권위 있는 상으로 널리 평가받고 있다. 이번 수상은 디자인, 개발, 운영, 통합, 지속가능성, 장기 가치 창출 등 여러 부문에서 HKRI 타이쿠 후이가 보여준 우수성이 인정 받은 것으로 풀이된다.

Calvin See, Joint General Manager (4th from left) and Connie Ting, Joint General Manager (4th from right) received the 2026 ULI Asia Pacific Award for Excellence from Jurors Inho Rhee, Design Principal, SOM (1st from left) and Selena Shi, Managing Director, Acquisitions, LaSalle Investment Management (1st from right). (PRNewsfoto/HKRI Taikoo Hui) HKRI Taikoo Hui, Shanghai (PRNewsfoto/HKRI Taikoo Hui)

ULI 심사위원단은 HKRI 타이쿠 후이가 "탁월한 시장 가치와 인근 개발 프로젝트에 긍정적 파장을 일으키면서도 현지 문화와 도시 구조를 원활하게 통합한" 역량을 높이 평가했다. 이번 수상은 대규모 복합용도 개발 프로젝트인 HKRI 타이쿠 후이가 플레이스메이킹에 중점을 둔 접근 방식을 통해 주변 경관에 크게 기여했고 상업적 성과와 사회적 관련성, 적응성, 장기 지속가능성 사이에 균형을 이뤄냈다는 의미이기도 하다. HKRI 타이쿠 후이는 이 성과로 전 세계 도시 개발의 모범 사례로 부각됐다.

캘빈 시(Calvin See) HKRI 타이쿠 후이 공동 총괄 매니저는 "ULI 아시아 태평양 우수상 수상은 지속가능성, 운영 혁신, 플레이스메이킹에 대한 HKRI 타이쿠 후이의 장기 투자가 확실히 인정받았다는 증거다. 난징시루 중앙업무지구가 계속 진화하고 있어 우리도 계속해서 혁신을 이어가고 주변 랜드마크, 특히 장위안과의 시너지를 강화해 특별한 경험을 제공하고 상하이와 지역사회에 지속가능한 장기 가치를 창출할 것"이라고 말했다.

코니 팅(Connie Ting) HKRI 타이쿠 후이 공동 총괄 매니저는 "우리는 사람 중심 철학에 따라 방문객, 입주사, 지역사회의 요구를 공간 설계와 운영의 중심에 두어 왔다. 앞으로도 다양한 이해관계자 및 파트너와의 협력을 심화해 상하이의 도시 경관에 좋은 영향을 심도 있게 계속해서 주고자 한다"고 말했다.

HKRI 타이쿠 후이는 2017년 개장 이후 다수의 전국 데뷔 매장과 플래그십 스토어, 콘셉트 스토어를 포함해 차별화된 리테일 구성을 선보여 왔다. 이를 통해 상하이에는 특별한 경험을 할 수 있는 곳이 생겨났고 HKRI 타이쿠 후이가 도시를 대표하는 라이프스타일 목적지로 자리매김하는 데 기여했다. 최근 개장한 루이뷔통(Louis Vuitton)의 선박 형태 랜드마크 'The Louis'와 오랫동안 운영 중인 스타벅스 리저브 로스터리 상하이(Starbucks Reserve Roastery Shanghai)는 독특하고 차별화된 일상의 목적지를 만들려는 노력에 힘이 되고 있다. 2026년 1분기 이 개발 프로젝트의 소매 매출은 전년 동기 대비 80% 넘게 증가했으며, 방문객 수는 2025년 같은 기간보다 두 배 넘게 늘었다.

HKRI 타이쿠 후이의 A급 오피스 타워 두 동은 소매업 외에 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500) 기업과 기타 유수 기업을 유치했다. 2025년에는 혁신적 '제3의 공간'인 TERRA를 선보이며 개발 프로젝트의 새 이정표를 세웠고, 이를 통해 차원이 다른 고품질, 미래 지향적 업무 환경을 창조한 선도적 사례로 자리매김하며 통합형 오피스 경험의 새 기준을 제시했다.

HKRI 타이쿠 후이는 활기차고 포용적인 공공 공간을 조성하며 도시 플레이스메이킹 수준을 지속적으로 높여 왔다. 2022년에는 북광장(North Piazza)와 시먼가(Shimen Road)(1호) 사이 보행자 연결성을 개선해 주변 도시 구조를 자연스럽게 연결했다. 또 장미셸 바스키아(Jean-Michel Basquiat), 플로렌타인 호프만(Florentijn Hofman) 등 저명 아티스트가 참여한 연중 예술 프로그램과 세계적 수준의 전시, 쿠푸의 지평선(The Horizon of Khufu) 같은 몰입형 디지털 경험을 포함해 혁신적인 문화 경험을 통해 개발 프로젝트의 공공 공간에 활력을 불어넣기도 했다.

지속가능성은 HKRI 타이쿠 후이 성과의 또 다른 핵심 축으로, 프로젝트 생애주기 전반에 지속가능한 관행이 내재돼 있다. 이 개발 프로젝트는 2025년에 획득한 LEED 플래티넘(Platinum), WELL 플래티넘(Platinum), GRESB 5스타 등급 등 친환경 인증에서 보듯 에너지 절약과 탄소 배출 감축에서도 상당한 진전을 이뤘다.

HKRI 타이쿠 후이 소개

HKRI 타이쿠 후이는 상하이의 랜드마크 복합용도 개발 프로젝트로, 난징시루 상업지구의 핵심 입지에 전략적으로 자리하고 있다. 이 개발 프로젝트는 쇼핑몰, A급 오피스 타워 2동, 부티크 호텔 2곳, 서비스드 아파트 1동, 역사적 저택인 차 하우스(Cha House)로 구성돼 있다. 이 상업 복합단지는 시먼가(1호), 쇼핑몰 내부의 남북 통로, 디스커버리가(Discovery Boulevard)가 병렬로 배치된 구조이며, 북광장과 사우스 가든(South Garden)이라는 두 대형 야외 이벤트 공간, 다기능 이벤트 센터(Event Centre), 도심 속 독특한 하늘 정원(Roof Garden)도 갖추고 있다.

HKRI 타이쿠 후이는 HKR 인터내셔널(HKR International)과 스와이어 프로퍼티스(Swire Properties)가 50:50으로 설립한 합작법인이다. 양사는 이 복합단지를 공동으로 소유하고 관리한다. 이 복합단지는 도시, 브랜드, 소비자와의 상생 발전을 강조하는 선도적 비즈니스 모델을 통해 100년 역사의 난징시루 지역이 지닌 활기찬 유산을 계승하고 세계적 수준의 맞춤형 경험을 창출하며 상하이에서 주목할 만한 새로운 랜드마크로 자리매김하고 있다.

HKR 인터내셔널 소개

HKR 인터내셔널 리미티드(HKR International Limited)는 홍콩, 중국 본토 및 아시아 전역에서 부동산 개발 및 투자, 부동산 관리, 럭셔리 호텔과 서비스드 아파트 등에서 다양하게 사업을 영위하는 기업이다.

홍콩 디스커버리 베이(Discovery Bay)와 CDW 빌딩(CDW Building), 상하이 HKRI 타이쿠 후이(HKRI Taikoo Hui), 상하이, 자싱, 항저우에서 개발 중인 다수의 프리미엄 주거용 부동산이 투자 대상이다. HKRI는 1989년 홍콩증권거래소에 종목 코드 00480으로 상장됐다.

웹사이트: www.hkri.com.

스와이어 프로퍼티스 소개

스와이어 프로퍼티스는 상업, 리테일, 호텔, 주거용 부동산을 개발, 관리하고, 주요 대중교통 교차 지점의 핵심 입지에 있는 복합용도 개발을 전문으로 하는 기업이다. 스와이어 프로퍼티스는 홍콩증권거래소 메인보드에 상장돼 있으며, 홍콩 내에서 타이쿠 플레이스(Taikoo Place), 퍼시픽 플레이스(Pacific Place), 시트플라자(Cityplaza), 시티게이트(Citygate)에 투자하고 있다. 홍콩 내 포트폴리오 전체를 합하면 약 151만 제곱미터에 이른다.

중국 본토에서는 완공된 복합용도 개발 프로젝트 6개, 즉 베이징의 싼리툰 타이쿠 리(Taikoo Li Sanlitun)와 인디고(INDIGO), 상하이의 HKRI 타이쿠 후이(HKRI Taikoo Hui)와 타이쿠 리 첸탄(Taikoo Li Qiantan), 타이쿠 후이 광저우(Taikoo Hui Guangzhou), 타이쿠 리 청두(Taikoo Li Chengdu)를 보유하고 있다. 타이쿠 플레이스 베이징(Taikoo Place Beijing), 타이쿠 리 시안(Taikoo Li Xi'an), 타이쿠 리 싼야(Taikoo Li Sanya), 타이쿠 리 첸탄 확장 구역, 상하이의 루자쭈이 타이쿠 위안(Lujiazui Taikoo Yuan), 타이쿠 리 주룽 완 광저우(Taikoo Li Julong Wan Guangzhou)는 현재 개발 중이다. 중국 본토 내 포트폴리오를 모두 합하면 약 130만 제곱미터에 이른다.

회사는 홍콩과 중국 본토 외에도 인도네시아, 베트남, 싱가포르, 태국, 미국 마이애미에서 사업을 운영하고 있다.

스와이어 프로퍼티스 웹사이트: www.swireproperties.com

^타이쿠 플레이스 베이징은 완공되면 기존 인디고를 안에 두게 된다.

*프로젝트명은 아직 확정되지 않았다.

SOURCE HKRI Taikoo Hui