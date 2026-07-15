IB 점수를 넘어: EIS가 공동체와 웰빙, 소속감을 통해 학업 우수성을 실현하는 방법

호찌민시, 베트남 2026년 7월 15일 /PRNewswire/ -- 2026년 국제 바칼로레아(International Baccalaureate, IB) 디플로마 성적이 발표된 가운데, 호찌민시 유러피언 국제학교(European International School Ho Chi Minh City, EIS)가 올해도 뛰어난 IB 성과를 거두며 호찌민시에서 손꼽히게 우수한 성적을 내는 IB 학교로 입지를 더욱 공고히 했다.

2026년 졸업생들은 평균 33.5점, 합격률 100%라는 우수한 IB 디플로마 성적을 거뒀으며, 학생의 66%가 IB 이중언어 디플로마를 취득했다. 졸업생들이 유럽, 미국, 캐나다, 호주 및 아시아 지역의 대학에서 새로운 여정을 시작하는 가운데, 이러한 성과는 단순히 뛰어난 학업 성적 이상의 의미가 있다.

즉 맞춤형 학습과 학생의 웰빙, 완전히 통합된 IB 교육과정을 통해 모든 학습자가 잠재력을 최대한 발휘하고 자신의 강점과 포부에 가장 적합한 대학 진학지를 자신 있게 선택하도록 지원하는 교육 마을(Educational Village) 철학의 강점을 보여주는 것이다.

EIS는 호찌민시에서 유일한 소규모 맞춤형 IB 전 과정 학교로 초등과정(Primary Years Programme, PYP)부터 중등과정(Middle Years Programme, MYP), IB 디플로마 과정(IB Diploma Programme, DP)까지 끊김 없는 교육 경로를 제공하고 있다. 학생들은 서로 다른 교육 철학 사이를 오가지 않고 동일한 학습 체계 안에서 성장한다. 이를 통해 교사와 상담교사, 학교 지도부는 각 학습자를 깊이 이해하고, 학생들이 충분한 정보를 바탕으로 학업을 선택하도록 지도하며, 장기적인 개인 성장을 지원할 수 있다.

EIS의 학습은 교실을 넘어 확장되고 있다. 학년 간 협업, 교사와 상담교사 및 가족 간의 긴밀한 협력, 차분하고 녹음이 우거진 캠퍼스 환경은 학생들이 안전함과 지지를 느끼며 학습 의욕을 얻는 공동체를 조성한다. EIS에서 웰빙과 학업 우수성은 서로 경쟁하는 목표가 아니다. 두 요소는 서로를 강화한다.

이 비전을 뒷받침하는 것은 조 로버츠(Jo Roberts)와 벤 암스트롱(Ben Armstrong) 공동 교장이 이끄는 EIS만의 공동 교장 리더십 체계다. 이 체계는 오랜 기간 축적된 공동체 리더십과 교육 전문성을 결합해 학교의 가치를 지키는 동시에 학생들이 갈수록 역동적으로 변화하는 글로벌 미래에 대비하도록 한다.

조 로버츠 공동 교장은 "EIS를 졸업하는 모든 학생은 저마다의 포부와 목표를 품고 학교를 떠난다. 그러나 결코 변하지 않는 것은 우리가 돌보는 모든 학생을 향한 헌신이다. 우리는 학생들이 자신이 충분히 이해받고 존중받으며 최선을 다하도록 지원받고 있다고 느낄 때 가장 훌륭한 성과가 나온다고 믿는다. 졸업생들이 자신감과 친절함, 뚜렷한 목적의식을 갖고 학교를 떠나는 모습을 보는 것이야말로 우리가 가장 자랑스럽게 여기는 일이다"라고 말했다.

벤 암스트롱 공동 교장은 "뛰어난 학업 성과는 학생들이 IB 시험을 치르기 훨씬 전부터 만들어지기 시작한다. IB 전 과정을 연계해 운영하는 학교에서 특히 큰 장점 중 하나는 각 학습자를 진정으로 이해하고, 학생의 강점을 파악하며, 관심사를 키워주고, 포부에 가장 부합하는 과목을 선택하도록 지도할 수 있는 충분한 시간이 있다는 점이다. 학생들이 자신에게 맞는 진로를 선택하면 단순히 더 높은 점수를 받는 데 그치지 않는다. 그러면 자신감과 호기심, 역량을 키워 최우선으로 희망하는 대학에 진학하고, 그 이후에도 성공적인 미래를 만들어갈 수 있게 된다"고 말했다.

SOURCE European International School Ho Chi Minh City (EIS)