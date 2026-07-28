IHH 헬스케어, 헬스케어 혁신의 임상 도입 가속화를 위해 'IHH 카탈리스트' 북아시아로 확대

인도에서 진행한 첫 프로그램의 성공에 힘입어, IHH 헬스케어는 홍콩, 중국 본토 및 인근 시장의 스타트업들이 헬스케어 혁신을 실질적인 임상 성과로 전환할 수 있도록 지원하는 'IHH 카탈리스트 | 북아시아 에디션'을 출범한다.

홍콩, 싱가포르 및 말레이시아 쿠알라룸푸르, 2026년 7월 28일 /PRNewswire/ -- 세계 최고의 다국적 헬스케어 기업인 IHH 헬스케어(IHH Healthcare, 이하 "IHH")가 7월 28일, 계열사인 글렌이글스 홍콩(Gleneagles Hong Kong) 및 파크웨이 상하이(Parkway Shanghai)와 협력해 'IHH카탈리스트 북아시아 에디션(IHH Catalyst | North Asia Edition)'을 출범한다고 발표했다. 인도 에디션의 성공적인 첫 시행에 이어 진행되는 이번 두 번째 프로그램은 홍콩과 중국 본토의 병원 및 클리닉 생태계 전반에서 환자 중심의 기술 기반 솔루션 도입을 가속화하는 것을 목표로 한다.

2026년 2월 'IHH 카탈리스트 | 포티스 인도 에디션 (IHH Catalyst | Fortis India Edition)'으로 처음 시행된 이 혁신 프로그램은 헬스케어 기업가, 임상의 및 운영 리더들을 한자리에 모아 유망한 솔루션을 아이디어 단계에서 실제 구현 단계로 발전시킴으로써 의료 서비스 제공 과정에서 발생하는 긴급한 과제들을 해결한다. 프로그램 파트너인 플러그앤플레이(Plug and Play)의 지원을 받는 IHH 카탈리스트는 글로벌 혁신 네트워크와 스타트업 전문성을 활용해 유망한 헬스케어 스타트업을 발굴하고 지원한다.

북아시아 프로그램의 핵심 파트너인 글렌이글스 홍콩과 파크웨이 상하이는 참여 스타트업들을 홍콩과 중국 본토의 헬스케어 네트워크 전반에 걸친 다학제 팀들과 연결해, 실제 의료 현장에서의 협업을 지원할 계획이다.

IHH 헬스케어의 아쇽 판디트(Ashok Pandit) 그룹 최고기업책임자는 이번 출범과 관련해 다음과 같이 말했다. "홍콩과 중국 본토는 활발한 헬스케어 및 기술 커뮤니티를 갖추고 있으며, 맞춤형 진료, 정밀 의료, 암 치료, 디지털 기반 의료서비스 제공 분야에서 역량을 지속적으로 키워가고 있다. 헬스케어 시스템이 높아지는 환자 기대와 인력 수요를 충족하기 위해 진화함에 따라 병원 밖으로 진료를 확장하고, 진료 조정을 강화하며, 환자 경험을 개선하고, 헬스케어 전문가들이 더 나은 성과를 낼 수 있도록 지원하는 솔루션에 대한 수요가 커지고 있음을 확인하고 있다. IHH 카탈리스트는 우리가 진출한 여러 시장의 아이디어와 전문성, 역량을 한자리에 모아 헬스케어의 미래를 만들어간다."

IHH 헬스케어 북아시아 지역 총괄 사장 겸 글렌이글스 홍콩 병원장인 케네스 창(Kenneth Tsang) 의사는 다음과 같이 말했다. "헬스케어 분야의 과제는 점점 더 복잡해지고 서로 연결되고 있어, 여러 전문 분야와 기관 및 시장을 넘나드는 협업이 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 홍콩과 중국 본토에 구축된 IHH의 네트워크를 활용하는 카탈리스트 북아시아 에디션은 스타트업들에게 임상 전문성과 병원 인프라에 대한 접근성을 제공해, 유망한 아이디어와 실제 구현 사이의 간극을 좁히고 도입까지의 과정을 가속화할 수 있도록 돕는다."

이 프로그램은 시범 운용, 개념검증(PoC), 그리고 병원 시스템 내 광범위한 도입을 위한 준비가 된 솔루션을 보유한 초기 성장 단계부터 기업 도입 준비가 완료된 단계에 이르는 기업들을 대상으로 한다.

3개월에 걸쳐 진행되는 이번 하이브리드 프로그램은 대면 몰입형 활동과 체계적인 온라인 참여를 결합한다. 선정된 스타트업들은 다음과 같은 혜택을 받게 된다.

IHH, 글렌이글스 홍콩, 파크웨이 상하이의 리더십, 임상의, 기능별 전문가들의 멘토링

실제 병원 환경에서 솔루션을 시험 운영하고 검증할 수 있는 기회

규제 대응 준비, 데이터 보호, 사이버보안, 상호운용성 전반에 대한 지원

장기적 파트너십, 규모 확장, 잠재적 투자로 이어지는 명확한 경로

IHH 카탈리스트 | 북아시아 에디션은 지역 전반에서 변화하는 헬스케어 수요에 맞춘 다섯 가지 우선 테마에 초점을 맞춘다.

상시 맞춤형 진료(Always-on Personalised Care)

통합 및 조정 진료(Integrated and Coordinated Care)

정밀 의료 및 암 치료(Precision Medicine and Cancer Care)

환자 경험 혁신(Transforming Patient Journeys)

헬스케어 인력 역량 강화(Empowering Healthcare Workforce)

이 프로그램은 다단계 선발 및 평가 절차를 거쳐 진행된다. 주요 일정은 다음과 같다.

2026년 7월 27일: 프로그램 출범 및 지원 접수 시작

2026년 9월 11일: 최종 선정팀 발표

2027년 1월 26일: 홍콩에서 시연의 날(Demo Day) 개최

SOURCE IHH Healthcare