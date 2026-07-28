IHH Healthcare、「IHH Catalyst」を北アジアに拡大し、医療イノベーションの臨床現場への導入を加速

インドで実施した初回プログラムの成功を踏まえ、IHH Healthcareは、香港、中国本土および周辺市場のスタートアップが、ヘルスケア分野のイノベーションを実際の臨床現場で成果につなげられるよう支援するため、「IHH Catalyst北アジア版（IHH Catalyst | North Asia Edition）」を開始します。

香港、シンガポール、マレーシア・クアラルンプール、2026年7月28日 /PRNewswire/ -- 世界をリードする多国籍医療サービス提供企業であるIHH Healthcare（以下「IHH」）は、子会社のGleneagles Hong KongおよびParkway Shanghaiと提携し、「IHH Catalyst北アジア版（IHH Catalyst | North Asia Edition）」の開始を発表しました。初回のインド版の成功を受け、本プログラムの第2弾では、香港および中国本土の病院・診療所を取り巻くエコシステム全体で、患者中心のテクノロジー活用型ソリューションの導入を加速することを目指します。

2026年2月に「IHH Catalyst | Fortis India Edition 」 として初めて開始されたこのイノベーション・プログラムは、ヘルスケア分野の起業家、臨床医、運営責任者を結集し、医療提供における喫緊の課題に対処するため、有望なソリューションを構想段階から実用化段階へと推進することを目的としています。プログラムパートナーであるPlug and Playの支援を受け、IHH Catalystは、世界的なイノベーションネットワークとスタートアップ分野の専門知識を活用し、有望なヘルスケアスタートアップを発掘・支援しています。

北アジア版プログラムのアンカーパートナーとして、Gleneagles Hong KongとParkway Shanghaiは、参加スタートアップを、両社が香港および中国本土で展開する医療ネットワーク内の多職種チームと結びつけ、実際の医療現場での連携を支援します。

IHH Healthcareのグループ最高コーポレート責任者であるAshok Panditは、今回のプログラム開始について次のように述べました。「香港と中国本土には、活気に満ちた医療・テクノロジーコミュニティがあり、個別化ケア、精密医療、がん医療、デジタル技術を活用した医療提供の各分野で強みを増しています。患者の期待と医療人材をめぐる需要が高まる中、医療システムはそれらに応えるため進化しています。私たちは、病院の外までケアを広げ、医療連携を強化し、患者の受療体験を改善するとともに、医療従事者がより良い成果を実現できるようにするソリューションの必要性が高まっていると考えています。IHH Catalystは、当社が事業を展開する各市場のアイデア、専門知識、能力を結集し、医療の未来を形作ります。」

IHH Healthcare North Asiaの地域CEOであり、Gleneagles Hospital Hong KongのCEOでもあるKenneth Tsang医師は、次のように述べました。「医療分野の課題はますます複雑化し、相互に関連し合うようになっているため、専門分野、医療機関、市場の垣根を越えた連携がこれまで以上に重要になっています。IHHが香港および中国本土で展開するネットワークを活用し、IHH Catalyst北アジア版は、スタートアップに臨床的知見と病院インフラへのアクセスを提供します。これにより、有望なアイデアと実装の間にあるギャップを埋め、その実用化・導入を加速することができます。」

本プログラムは、病院システム内でのパイロット運用、概念実証（PoC）、および本格的な導入に向けたソリューションをすでに有する、成長初期段階から企業としての基盤が整った企業に焦点を当てます。

3か月にわたり、このハイブリッド・プログラムでは、対面での集中セッションと体系的なオンライン交流を組み合わせます。選定されたスタートアップには、以下の支援が提供されます。

IHH、Gleneagles Hong Kong、Parkway Shanghaiの経営陣、臨床医、各職能分野の専門家による指導・助言

実際の病院環境でソリューションを試験導入・検証する機会

規制対応態勢の整備、データ保護、サイバーセキュリティ、相互運用性に関する支援

長期的なパートナーシップ、事業規模の拡大、投資の可能性につながる明確な道筋

「IHH Catalyst北アジア版（IHH Catalyst | North Asia Edition）」では、地域全体で変化する医療ニーズに沿った以下の5つの重点テーマに焦点を当てます。

常時対応型の個別化ケア

統合・連携型ケア

精密医療とがん医療

患者の受療体験の変革

医療人材の能力発揮支援

本プログラムでは、複数段階の選考・評価プロセスを実施します。主な日程は以下のとおりです。

2026年7月27日：プログラムの開始および応募受付

2026年9月11日：採択スタートアップの発表

2027年1月26日：香港でのデモデー（Demo Day）

SOURCE IHH Healthcare