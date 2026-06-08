IPO 추진 소식에 부티카, 새로운 성장 국면 진입 기대

쿠웨이트 하왈리, 2026년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 6월 2일 블룸버그 보도에 따르면, 글로벌 투자은행 골드만삭스가 부티카(Boutiqaat)의 기업공개(IPO) 추진을 지원하고 있으며, 상장은 이르면 2027년 1분기에 이뤄질 수 있는 것으로 알려졌다. 해당 거래가 성사될 경우 기업 가치는 10억 달러를 상회할 것으로 예상되며, 이는 쿠웨이트 민간기업 역사상 최대 규모의 상장 사례 중 하나가 될 전망이다.

부티카는 지난 수년간 중동 지역 소비자들에게 뷰티, 향수, 패션, 라이프스타일 제품을 제공하는 대표적인 리테일 플랫폼으로 성장해 왔다. 여성, 남성, 아동을 아우르는 폭넓은 상품 포트폴리오를 바탕으로 유럽, 북미, 아시아의 글로벌 브랜드들과 전략적 파트너십을 구축했으며, 지역 소비자들의 니즈에 부합하는 혁신적인 쇼핑 경험을 지속적으로 선보여 왔다.

이를 통해 부티카는 진정성 있는 브랜드 경험과 높은 품질, 차별화된 고객 서비스를 제공하며 중동 전역에서 두터운 고객 신뢰를 구축해 왔다.

부티카의 성장 전략에서 핵심적인 역할을 하는 사업 중 하나는 '코리아타운(Korea Town by Boutiqaat)'이다. 코리아타운은 한국 뷰티 및 라이프스타일 제품에 특화된 리테일 플랫폼으로, 글로벌 뷰티 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나인 K-뷰티와의 접점을 강화하며 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다. 코리아타운을 통해 부티카는 한국의 주요 브랜드 및 제조사들과 협력 기회를 확대하고 있으며, 글로벌 K-뷰티 생태계 내 입지를 지속적으로 강화하고 있다. 또한 단순한 유통 채널을 넘어 장기적인 성장과 혁신, 국가 간 비즈니스 협력을 촉진하는 플랫폼으로 발전하고 있다.

코리아타운의 성과는 부티카가 시장 변화를 선제적으로 포착하고 이를 사업 기회로 연결하는 역량을 보여주는 사례로 평가된다. K-뷰티와 한국 라이프스타일 제품에 대한 글로벌 수요가 지속적으로 확대되는 가운데, 부티카는 관련 시장에 대한 조기 투자와 전략적 포지셔닝을 통해 향후 성장 기회를 선점할 수 있는 기반을 마련했다.

만약 기업공개가 성사될 경우 이는 쿠웨이트 민간 부문에 있어 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다. 또한 쿠웨이트가 글로벌 투자자들에게 매력적인 투자처로 부상하고 있으며, 소비자 중심의 고성장 기업들이 성장할 수 있는 비즈니스 허브로서의 가능성을 보여주는 사례가 될 수 있다.

아울러 이번 기업공개 추진은 최근 빠르게 성장하고 있는 중동 리테일 및 이커머스 산업의 성숙도를 보여주는 계기가 될 것으로 전망된다. 성공적인 상장은 쿠웨이트 자본시장의 경쟁력을 높이는 동시에, 혁신 기업들이 안정적인 사업 기반을 유지하며 성장 자금을 확보할 수 있는 환경이 조성되고 있음을 보여줄 것으로 기대된다.

부티카는 앞으로도 중동 시장을 넘어 글로벌 시장으로의 확장을 추진하는 한편, 장기 성장 전략과 이해관계자 가치를 높일 수 있는 다양한 기회를 검토해 나갈 계획이다. 또한 운영 효율성 제고와 고객 만족, 지속 가능한 성장에 집중하며 새로운 도약을 준비하고 있다.

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SOURCE Boutiqaat