LA에서 서울로: '조용한 럭셔리' 브랜드 브로슈 워커, 차주영 앰버서더 발탁 및 첫 글로벌 플래그 십 스토어 오픈

대한민국 서울, 2026년 5월 11일 /PRNewswire/ -- 현대적인 스타일링에 대한 세련된 접근 방식으로 알려진 LA 기반의 '조용한 럭셔리' 여성복 브랜드 브로슈 워커(Brochu Walker)가 한국 시장 공식 진출과 함께 배우 차주영을 한국의 첫 브랜드 앰버서더로 발탁했다고 11일 밝혔다.

이번 발표는 오는 7월 서울 도산공원에 첫 글로벌 플래그십 스토어를 개점하는 브랜드에 있어 중요한 이정표가 될 전망이다. 블러커 디자인 스튜디오(Blurker Design Studio)가 설계한 서울 플래그십 스토어는 2개의 전용 리테일 공간과 1개의 프라이빗 VIP 스위트룸을 포함해 총 5개 층 규모로 조성된다. 캘리포니아의 여유로움과 심도 있는 건축학적 접근을 융합하여 브로슈 워커의 세계관을 몰입감 있게 구현할 계획이다.

브로슈워커 서울 플래그십, 대한민국 (브로슈워커 제공) 브로슈워커 코리아 앰배서더 배우 차주영 (브로슈워커 제공)

이번 한국 진출은 브로슈 워커의 지속적인 글로벌 성장세를 반영하며, 세심한 의도, 품질, 그리고 절제된 디자인을 바탕으로 진화하는 현대적 럭셔리의 정의와 궤를 같이한다.

2008년 설립된 브로슈 워커는 여성의 삶에 자연스럽게 스며드는 의류를 제작한다는 '생활 속의 럭셔리(Luxury to Live In)' 철학을 바탕으로 미국 및 전 세계적으로 탄탄한 충성 고객층을 구축해왔다. 고급스러운 니트웨어, 부드러운 테일러링, 유행을 타지 않는 실루엣으로 유명한 이 브랜드는 캘리포니아 특유의 여유로움과 세련되고 감각적인 디자인의 조화를 지향한다.

메건 마클, 오프라 윈프리, 제니퍼 로페즈, 줄리아 로버츠, 리즈 위더스푼 등 유명 인사들이 즐겨 입는 브랜드로 알려져 있으며, 보그(Vogue), 엘르(ELLE), 하퍼스 바자(Harper's Bazaar), 포브스(Forbes) 등 주요 매체에 집중 조명되는 등 글로벌 패션 및 셀러브리티 업계에서 강력한 입지를 구축했다.

카린 두브너(Karine Dubner) 브로슈 워커 최고경영자(CEO) 겸 최고크리에이티브책임자(CCO)는 "오늘날 서울은 아시아에서 가장 영향력 있는 패션 시장 중 하나"라며 "한국 소비자는 안목이 매우 뛰어나 과시적인 스타일보다 조용한 럭셔리, 최고급 소재, 개인적인 감성을 중시한다"고 설명했다. 이어 "한국에서는 옷차림이 곧 상호 존중의 표현이며, 이러한 의복과의 정서적 교감은 당사의 디자인 철학과 맞닿아 있다. 브로슈 워커에게 서울 진출은 단순한 외연 확장이 아니라 오랫동안 열망해 온 깊이 있는 소통의 시작이다"라고 강조했다.

배우 차주영의 앰버서더 발탁은 브랜드가 추구하는 가치와 그녀의 고유한 이미지가 완벽히 부합한 결과다. 절제된 우아함과 차분한 자신감으로 주목받는 차주영은 절제, 여유, 진정성으로 정의되는 현대적 여성성을 구현하며, 이는 옷을 대하는 브로슈 워커의 철학과 정확히 일치한다.

차주영은 "브로슈 워커의 의상은 스스로를 요란하게 드러내지 않으면서도 세심한 배려가 돋보여 매료되었다"며 "그 절제됨 속에 깃든 자신감이 나와 매우 자연스럽게 어우러진다"고 소감을 밝혔다.

브로슈 워커의 컬렉션은 시그니처 니트웨어, 드레스, 셔츠를 비롯한 레디투웨어(기성복)뿐만 아니라 신발, 주얼리, 향수까지 아우르며, 편안함, 세련미, 일상복에 대한 차분하고 세심한 접근 방식으로 정의되는 완성도 높은 워드로브를 제안한다.

서울은 디테일, 소재, 실루엣에 대한 높은 안목이 브랜드의 디자인 철학과 긴밀하게 부합하는 도시로, 브로슈 워커 세계관의 자연스러운 확장을 의미한다. 다가오는 플래그십 스토어 오픈을 통해 브랜드의 뿌리인 캘리포니아의 감성을 담아내는 동시에 현대적인 우아함에 대한 서울만의 독특한 관점과 교감할 수 있는 공간을 조성할 방침이다.

서울 플래그십 스토어는 2026년 7월 18일 공식 오픈할 예정이다.

브로슈 워커 브랜드 소개

브로슈 워커는 자연스러운 스타일의 정수를 담아낸 고급스럽고 타임리스한 제품들을 선보이는 '조용한 럭셔리' 라이프스타일 브랜드다. 세부 디테일은 다분히 의도적이면서도 신중하게 설계되었으며, 정교한 요소들을 통해 세련미를 은연중에 발산한다.

생활 속의 럭셔리'라는 이념을 바탕으로 '레스 이즈 모어(less is always more)'를 지향하며 품질과는 절대 타협하지 않는다. 유럽의 장인 정신에 캘리포니아의 여유로움이 결합된 브로슈 워커는 여성들이 일상 속에서 자신감과 편안함을 동시에 경험할 수 있게 해준다. 자세한 정보는 브로슈 워커 공식 홈페이지(BrochuWalker.com)에서 확인할 수 있다.

카린 두브너 CEO 겸 CCO 소개

프랑스 남부에서 태어나 자란 카린 두브너는 장인 정신과 수려한 풍경이 어우러진 환경 속에서 성장했다. 2013년 당시 비교적 무명이었던 브랜드 브로슈 워커를 인수하는 과감한 결단을 내렸다. 패션에 대한 미니멀리즘적 시각과 고객 중심적 사고를 바탕으로 모든 제품과 디테일에 영감을 불어넣으며, 오늘날의 가치 지향적(mindful) 럭셔리 컬렉션으로 브랜드를 진화시켰다. 현재의 브로슈 워커는 카린 고유의 감각이 집약된 결정체이자 그녀 자신에 대한 아름다운 표현이다.

[언론 연락처]

클라우디아 최(Claudia Choi) [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2976297/Brochu_Walker_Seoul_Flagship__South_Korea__Courtesy_of_Brochu_Walker.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2976298/Brochu_Walker_Korean_Ambassador_Actress_Cha_Joo_Young__Courtesy_of_Brochu_Walker.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2973400/5961945/Brochu_Walker_Logo.jpg

SOURCE Brochu Walker