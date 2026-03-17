LGU+, Rocky Linux 기반으로 엔터프라이즈 리눅스 운영 혁신

라이선스 비용 급등•벤더 종속 해소… CIQ와 함께 장기 안정성 확보

대한민국 서울, 2026년 3월 17일 /PRNewswire/ -- LG유플러스가 엔터프라이즈 리눅스 환경의 비용 구조와 벤더 종속 문제를 해결하기 위해 Rocky Linux from CIQ(RLC) 를 도입하고, CIQ로부터 장기 기술 지원을 받는 안정적인 운영 체계를 구축했다고 밝혔다.

LG유플러스는 이동통신, 초고속 인터넷, IPTV를 비롯해 데이터센터 및 기업용 IT 서비스를 폭넓게 운영하는 국내 대표 통신사로, 대규모 인프라 환경에서의 안정성과 비용 예측 가능성을 핵심 과제로 관리해 왔다.

그러나 최근 수년간 기존 엔터프라이즈 리눅스 환경의 라이선스 갱신 비용이 최대 3배까지 상승하면서, 장기적인 비용 관리와 벤더 종속성에 대한 부담이 커졌다. 이에 LG유플러스는 오픈소스 기반이면서도 엔터프라이즈급 안정성과 장기 지원을 동시에 제공할 수 있는 대안을 검토했고, 그 결과 Rocky Linux와 CIQ를 선택했다.

LG유플러스는 Rocky Linux 기반 표준 운영 체계를 구축하고, CIQ의 공식 지원을 통해 보안 패치, 업데이트, 장기 유지보수에 대한 안정성을 확보했다. 이를 통해 라이선스 비용에 대한 예측 가능성을 높이는 동시에, 인프라 운영의 유연성과 기술 선택의 자유도를 강화할 수 있게 됐다.

LG유플러스 안세훈 수석 아키텍트는

"대규모 인프라를 운영하는 통신사 입장에서 운영체제는 단순한 기술 요소가 아니라, 비용과 안정성, 서비스 품질 전반에 영향을 미치는 핵심 기반"이라며 "Rocky Linux from CIQ와 CIQ 엔지니어링 팀의 장기 지원을 통해 비용 구조를 보다 명확히 관리하면서도, 안정적인 엔터프라이즈 운영 환경을 지속적으로 유지할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

CIQ의 조현진 한국 총괄 지사장은

"LG유플러스는 비용 효율성과 기술적 안정성을 동시에 고려해야 하는 대표적인 대규모 엔터프라이즈 고객"이라며 "CIQ는 Rocky Linux의 설립 지원 파트너로서, LG유플러스가 벤더 종속에서 벗어나 장기적으로 신뢰할 수 있는 인프라 운영 모델을 구축할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

LG유플러스는 이번 Rocky Linux 도입을 통해 단기적인 비용 절감뿐 아니라, 장기적인 인프라 전략 측면에서도 보다 유연하고 지속 가능한 운영 기반을 마련했다는 평가다. 향후 LG유플러스는 다양한 서비스 영역에서 Rocky Linux 기반 인프라 활용을 점진적으로 확대해 나갈 계획이다.

Rocky Linux와 CIQ

Rocky Linux는 안정성과 개방성을 기반으로 빠르게 확산되고 있는 오픈소스 엔터프라이즈 리눅스 배포판이다. CIQ는 Rocky Linux 프로젝트의 설립 지원 및 서비스 스폰서로, Rocky Linux from CIQ 를 통해 보안된 소프트웨어 공급, 장기 지원, 그리고 엔터프라이즈 환경에 최적화된 기술 서비스를 제공하고 있다.

자세한 내용은 https://ciq.com/products/rocky-linux/ 에서 확인할 수 있다.

CIQ 소개

CIQ는 일상적인 워크로드부터 고성능 컴퓨팅(HPC)과 AI에 이르기까지, 다양한 현대적 요구를 충족하는 안전하고 고성능의 소프트웨어 인프라를 제공하는 기업이다. Rocky Linux, Warewulf, Ascender, Apptainer 등 주요 오픈소스 인프라 프로젝트를 주도하거나 기여해 온 오픈소스 전문 기업이다.

미디어 문의

Cristin Connelly

Cathey.co (CIQ 홍보 대행)

[email protected]

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2832135/CIQ_Logo.jpg

SOURCE CIQ