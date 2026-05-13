PEI 그룹, 2025년 아시아 태평양 및 영국 스테이트 스트리트 기관투자자 언론상에서 편집 우수성 인정받아

런던, 2026년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 사모펀드 시장의 의사결정에 통찰력을 더하는 핵심 인텔리전스 제공업체 PEI 그룹(PEI Group)이 2025년 스테이트 스트리트 기관 투자자 언론상(State Street Institutional Press Awards 2025)에서 편집팀 4명이 저널리즘 우수성을 인정받았다고 자랑스럽게 발표했다.

홍콩 지국장 알렉스 린(Alex Lynn)은 아시아 태평양 행사에서 올해의 기자상 - 투자 부문(Journalist of the Year – Investments)을 수상했다. 알렉스는 사모펀드 투자와 관련하여 지정학이 LP들의 투자 결정과 배분에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 프라이빗 에퀴티 인터내셔널(Private Equity International)에 실린 심층 분석으로 인정받았다.

알렉스는 아시아 태평양 사모펀드 시장을 담당하는 수상 경력의 팀을 이끌고 있다. 이는 그의 두 번째 스테이트 스트리트 기관투자자 언론상 아시아 태평양 수상이다.

톰 테일러(Tom Taylor)는 호주 자연복구시장(Nature Repair Market)의 첫 번째 생물다양성 프로젝트를 다룬 애그리 인베스터(Agri Investor) 심층 기사로 아시아 태평양 행사에서 올해의 기자상 - 지속가능투자 및 스튜어드십 부문(Journalist of the Year – Sustainable Investments & Stewardship)에 선정됐다. 톰은 PEI의 실물자산 아시아 태평양 담당 기자이다.

다니엘 켐프(Daniel Kemp)는 아시아 태평양 시상식의 연금(Pensions) 부문에서 오스트레일리안수퍼(AustralianSuper)가 인프라 투자 방식의 접근법 변화를 고려하고 있는 방법을 다룬 인프라스트럭처 인베스터(Infrastructure Investor) 독점 기사로 높은 평가를 받았다. 알렉스 린과 톰 테일러도 각각 투자자 서비스와 투자 부문에서 높은 평가를 받았다.

또한 인베스터 인텔리전스(Investor Intelligence)의 조 마시(Joe Marsh) EMEA 편집자는 사모펀드가 국방 최전선으로 어떻게 복귀하고 있는지에 대한 프라이빗 에퀴티 인터내셔널 기사로 스테이트 스트리트 영국 행사에서 올해의 기자상: 사모 시장 및 대안 투자 부문(Journalist of the Year: Private Markets & Alternatives)의 준우승자로 선정됐다.

이러한 수상 성과는 글로벌 사모 시장에 정보를 제공하고 형성하는 고품질의 심층 연구되고 신뢰받는 저널리즘을 제공하려는 PEI 그룹의 지속적인 약속을 더 반영한다.

전체 기사와 스테이트 스트리트의 공식 발표는 아시아 태평양의 경우 여기에서, 영국의 경우 여기에서 찾을 수 있다.

PEI 그룹 소개

PEI 그룹은 6개 사무소에서 500명 이상이 근무하는 글로벌 사모 시장 업계를 위한 비즈니스 인텔리전스, 데이터, 분석 및 이벤트의 선도 제공업체이다.

25년 이상의 독점 데이터, 깊은 편집 전문성, 신뢰받는 저널리즘 유산을 결합해 PEI는 전 세계 3만 명 이상의 투자자, 자산 운용사 및 서비스 제공업체의 의사결정에 통찰력을 더하는 핵심 인텔리전스를 제공한다.

20년간의 강력한 성장을 통해 PEI는 프리미엄 정보 브랜드, 연구 플랫폼, 멤버십 네트워크, 글로벌 이벤트 포트폴리오를 통해 사모펀드, 사모 신용, 사모 부동산, 사모 인프라 및 기타 전문 자산군에서 사업을 운영하고 있다.

PEI는 진화하는 시장을 탐색하고 더 강력한 투자 성과를 달성하는 데 필요한 인텔리전스, 관계, 기회 및 중요한 시장 통찰력을 투자 전문가들과 연결한다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2758174/5963262/PEI_Logo.jpg

SOURCE PEI Group