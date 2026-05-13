PEI Group、アジア太平洋地域および英国の「State Street Institutional Press Awards 2025」にて卓越した編集力を評価される

ロンドン, 2026年5月13日 /PRNewswire/ -- 非公開市場における意思決定の精度を高めるための不可欠なインテリジェンスを提供するPEI Groupは、同社の編集チームから4名が、「State Street Institutional Press Awards 2025」において、優れたジャーナリズムを評価されたことを発表しました。

香港支局長のAlex Lynn氏は、アジア太平洋地域の授賞式において、ジャーナリスト・オブ・ザ・イヤー（投資部門）を受賞しました。同氏は、Private Equity International誌に掲載された、地政学がプライベート・エクイティにおけるLPの投資判断や資産配分にどのような影響を与えているかを深く掘り下げた特集記事で高く評価されました。

Alex氏は、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ市場を担当し、数々の受賞歴を誇るチームを率いています。同氏にとって、「State Street Institutional Press Awards（アジア太平洋地域）」での受賞は今回で2度目となります。

Tom Taylor氏は、オーストラリアの自然修復市場（Nature Repair Market）における初の生物多様性プロジェクトを調査したAgri Investor誌の詳細な記事により、アジア太平洋地域のアワードにおいてSustainable Investments & Stewardship（持続可能な投資とスチュワードシップ）部門のジャーナリスト・オブ・ザ・イヤーに選出されました。Tom氏は、PEIのリアルアセット部門のAPAC担当記者を務めています。

Daniel Kemp氏は、Infrastructure Investor誌の独占記事において、AustralianSuperがインフラ投資へのアプローチ変更を検討している様子を検証し、アジア太平洋地域の授賞式における「年金」部門で高い評価を受けました。Alex Lynn氏とTom Taylor氏は、それぞれ「投資家サービス」部門と「投資」部門での功績についても高い評価を受けました。

さらに、Investor IntelligenceのEMEAエディターであるJoe Marsh氏は、State Streetの英国イベントにおいて、「Journalist of the Year: Private Markets & Alternatives」カテゴリの次点に選出されました。これは、防衛の最前線にいかにプライベート・エクイティが戻りつつあるかについて、同氏がPrivate Equity International誌に寄稿した記事が評価されたものです。

これらの受賞は、世界のプライベート・マーケットに情報を提供し、市場を形成していくという、高品質で深く調査された信頼できるジャーナリズムを届けるPEI Groupの継続的な取り組みをさらに反映したものです。

State Streetによる公式発表と全ストーリーは、アジア太平洋地域についてはこちらから、英国についてはこちらからご覧いただけます。

PEI Groupについて

PEI Groupは、グローバルなプライベート・マーケット業界に向けたビジネス・インテリジェンス、データ、アナリティクス、およびイベントの主要プロバイダーであり、6つの拠点で500名以上の従業員を擁しています。

25年以上にわたる独自のデータ、編集における深い専門知識、そして信頼されるジャーナリズムの伝統を組み合わせ、PEIは世界中の3万人以上の投資家、資産運用会社、サービスプロバイダーの意思決定の精度を高めるための不可欠なインテリジェンスを提供しています。

20年にわたり力強い成長を続けているPEIは、プレミアム情報ブランド、リサーチプラットフォーム、メンバーシップネットワーク、およびグローバルイベントのポートフォリオを通じて、プライベート・エクイティ、プライベート・クレジット、プライベート不動産、プライベート・インフラ、およびその他の専門的なアセットクラスにわたって事業を展開しています。

PEIは、進化する市場をナビゲートし、より強力な投資成果を達成するために必要なインテリジェンス、ネットワーク、機会、および重要な市場インサイトを投資専門家に提供しています。

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SOURCE PEI Group