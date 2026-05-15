Purito Seoul(퓨리토서울), 나탈리아 다이어 글로벌 뮤즈 발탁… 글로벌 도약 본격화

서울, 대한민국, 2026년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 인기 시리즈의 배우 나탈리아 다이어(Natalia Dyer)가 글로벌 스킨케어 대표 브랜드 퓨리토서울(Purito Seoul)의 첫 글로벌 뮤즈로 발탁됐다.

공개된 화보에서는 화려한 헐리우드 배우의 이미지보다는 나탈리아 다이어 특유의 자연스럽고 절제된 분위기에 집중했다. 나탈리아 다이어는 글로벌 인지도를 바탕으로 담백하고 고급스러운 이미지로 글로벌 팬들에게 꾸준한 사랑을 받아온 배우다. 퓨리토서울은 이러한 이미지가 브랜드가 지향하는 가치와 부합한다고 판단해 모델로 선정했다고 밝혔다.

퓨리토서울, 나탈리아 다이어 글로벌 뮤즈 발탁… 글로벌 도약 본격화

퓨리토서울은 향후 본 캠페인의 인터뷰 영상과 비주얼 화보를 순차적으로 공개하며 캠페인을 확장할 예정이다. 나탈리아 다이어와 함께 글로벌 시장에서도 브랜드 정체성을 더욱 강화해 나간다는 계획이다.

퓨리토서울 관계자는 "최근 해외 주요 시장에서의 가파른 성장세를 바탕으로 브랜드의 글로벌 스케일과 상징성을 한층 강화하고자 전략적 모델 선정을 추진했다"며 "이번 모델 발탁은 글로벌 브랜드로 도약하기 위한 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "제품 경쟁력과 브랜드 철학을 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 덧붙였다.

퓨리토서울은 화려한 K-뷰티의 트렌드 속에서도 본질에 집중하는 브랜드 철학을 강조해왔다. 자연에서 비롯된 원료를 기반으로, 이를 과학적으로 설계된 스킨케어 솔루션으로 완성하는 데 주력하고 있다. 단순한 클린뷰티를 넘어, 정제된 성분 철학과 기술력을 통해 글로벌 소비자에게 신뢰받는 스킨케어 브랜드로 자리매김한다는 목표다.

한편 퓨리토서울은 4년간 약 10배의 성장을 기록하며 글로벌 시장에서 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 성분 투명성과 제품력, 실제 사용 경험 기반의 리뷰와 입소문으로 소비자 신뢰를 확보했으며, '2025 올리브영 어워즈' 루키 부문 수상으로 성장성과 제품력을 인정받았다. 이를 기반으로 퓨리토서울은 2026년 매출 1,300억 원 달성을 목표로 브랜드 고도화를 가속화할 계획이다.

퓨리토서울 관계자는 "이번 모델 기용은 브랜드의 철학을 한층 고도화하여 글로벌 브랜드로 도약하기 위한 신호탄"이라며 "글로벌 시장에서의 브랜드 철학과 전문성을 더욱 선명하게 각인시켜 나가겠다"고 밝혔다.

SOURCE 퓨리토서울