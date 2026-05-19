글로벌 셀럽이 주목한 K-뷰티, 퓨리토서울, 글로벌 스킨케어 시장서 존재감 확대

서울, 대한민국 2026년 5월 19일 /PRNewswire/ -- K-뷰티 스킨케어 브랜드 퓨리토서울(Purito Seoul)이 배우 나탈리아 다이어(Natalia Dyer)를 첫 글로벌 뮤즈로 발탁하며 글로벌 시장에서 빠르게 존재감을 확대하고 있다.

퓨리토서울은 자연스럽고 지적인 분위로 글로벌 팬들에게 사랑을 받아온 나탈리아 다이어를 첫 글로벌 뮤즈로 선정하며 브랜드 철학을 확장해 나간다는 계획이다.

나탈리아 다이어가 주목한 K-뷰티, 퓨리토서울, 글로벌 스킨케어 시장서 존재감 확대

퓨리토서울의 성장은 소비자 신뢰를 기반으로 이뤄졌다. 전통적인 광고 중심 전략에서 벗어나 SNS와 커뮤니티 기반의 자유로운 리뷰 확산이 브랜드 인지도 상승으로 이어졌고, 사용자 경험 중심의 정보가 구매 결정에 큰 영향을 미치는 점에 주목해 진정성있는 소통을 이어온 결과다.



특히 성분의 투명성과 제품력을 바탕으로 형성된 '진성 리뷰'가 브랜드 확산의 핵심 동력으로 작용했다. 최근 소비자들은 성분과 실제 효능을 중시하는 경향이 강해지고 있으며, 퓨리토서울은 이러한 흐름에 부합하는 브랜드로 자리 잡으며 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있다.



퓨리토서울은 최근 4년간 약 10배 성장하며 글로벌 시장에서 안정적인 성장 흐름을 이어가고 있다. 다양한 피부 타입을 고려한 한국 원료 기반의 저자극 포뮬러로 국내외 소비자 신뢰를 확보했으며, '2025 올리브영 어워즈' 라이징 부문 수상을 통해 성장성과 제품력을 인정받았다.

최근 해외 주요 시장에서의 가파른 성장세를 바탕으로 브랜드의 글로벌 스케일과 상징성을 강화하기 위해 전략적 모델 선정과 캠페인 전개에 나섰다. 'From Soil to Seoul'이라는 슬로건을 통해 자연에서 시작된 원료를 정교한 기술로 완성하는 브랜드 철학을 글로벌 시장에 전달하고 있다.



퓨리토서울은 빠르게 변화하는 글로벌 스킨케어 트렌드 속에서도 본질에 집중하며 제품 경쟁력을 강화하고, 다양한 국가로의 채널 확장을 통해 매출 성장을 이어갈 계획이다.



한편 퓨리토서울은 미국 대형 리테일 채널인 Target 입점도 준비 중이며 오는 5월 29일 미국에서 오픈하는 올리브영US에도 입점하여 소비자와의 접점을 확대해나갈 계획이다.. 글로벌 주요 유통 채널을 통해 브랜드 접근성을 확대하고 K-뷰티 브랜드로서 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

SOURCE 퓨리토서울