Radisson Hotel Group, Park Inn by Radisson Melbourne Carlton 개장으로 Park Inn by Radisson 첫선 보여

이 호텔은 탁 트인 Princes 공원 전망을 갖춘 89개의 밝은 현대식 객실과 매력적인 실외 수영장을 보유하고 있습니다. 편안함과 단순함을 염두에 두고 디자인된 인테리어는 Park Inn by Radisson의 활기찬 디자인을 반영하여, 게스트가 휴식하고 재충전할 수 있는 공간을 조성합니다. 가족이나 소규모 그룹은 커넥팅 룸을 이용해 함께 숙박할 수 있어 편리합니다.

칼턴과 파크빌에 완벽하게 위치한 이 호텔은 멜버른의 리틀 이탈리아라고 불리는 상징적인 라이곤 스트리트에서 단 몇 분 거리에 있습니다. 이곳에서는 가족이 운영하는 트라토리아, 화덕 피자, 젤라토 바, 독립 서점들이 첫 에스프레소를 마시는 아침 시간부터 늦은 저녁 식사 시간까지 내내 활기 넘치는 분위기를 자아냅니다.

자연을 사랑하는 분과 피트니스를 즐기는 분이라면 바로 맞은편에 있는 Princes 공원을 좋아할 것입니다. 나무가 늘어선 달리기, 자전거 전용 도로, 스포츠 구장, 넓은 잔디밭은 회의와 관광 사이에 기분 좋은 휴식을 가능하게 합니다. 멜버른 동물원은 도보로 단 10분 거리에 있으며, 왕립 아동 병원, 피터 맥캘럼 암 센터 등 주요 의료 기관이 1km 이내에 있습니다.

이 호텔은 트램 노선, 멜버른대학교, 그리고 멜버른의 유명한 생물의학 지구와 완벽하게 연결되어 있어 모나시대학교 약학과와의 파트너십을 포함하여 방문 학생과 교수진을 지원합니다. 이 모든 것이 커피 문화, 창의적인 골목길, 라이브 음악, 갤러리, 그리고 일 년 내내 열리는 주요 스포츠 경기로 유명한 멜버른에 자리 잡고 있습니다.

Park Inn by Radisson Melbourne Carlton의 General Manager인 캐시 자는 이렇게 말했습니다. "멜버른의 진수를 느낄 수 있는 곳에서 Park Inn by Radisson을 호주에 소개하게 되어 자랑스럽습니다. 호텔 게스트는 도시의 활기를 금방 느낄 수 있고 호텔 바로 앞에는 Princes 공원의 고요함이 있는 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 회의 참석, 병원 방문, 경기 관람, 라이곤 스트리트에서 보내는 주말 등 어떤 목적으로 오시든 게스트 여러분께 편안하고 즐거운 시간을 선사해 드리겠습니다."

먹고 , 만나고 , 소통하세요

로비에 있는 카페에서는 바리스타가 책임감 있게 조달한 원두로 직접 내린 Piazza Dóro 이탈리아 커피를 제공합니다. 종일 그랩 앤 고 서비스에는 조식, 가벼운 점심 식사, 석식 피자가 포함되어 있어 다양한 회의, 약속, 도시 외출 일정 중에도 영양을 챙길 수 있습니다.

간편한 웰빙

게스트는 실외 수영장을 이용할 수 있습니다. 적외선 및 스팀 사우나, 냉탕 욕조 등을 갖춘 새로운 웰니스 허브를 개발 중입니다.

친환경 숙박을 위한 설계

최대 80%의 태양열 에너지, 분당 7리터의 고효율 샤워헤드와 수도꼭지를 사용하며, 최소한의 관개만 필요해 가뭄에도 끄떡없는 토종 조경을 자랑합니다.

10개 이상의 다국어 구사 팀이 따뜻하고 효율적인 서비스로 모든 숙박 경험을 맞춤 제공합니다.

Radisson Hotel Group의 중동, 아프리카, 동남아시아 태평양 지역 Chief Operating Officer인 팀 코든은 이렇게 말했습니다. "Park Inn by Radisson은 오늘날의 여행객을 위해 심플하고, 활기차고, 훌륭한 가치를 제공합니다. Park Inn by Radisson Melbourne Carlton은 브랜드가 내딛는 호주에서의 강력한 첫걸음으로, 연결된 위치와 소유주들이 높이 평가하는 효율적이고 지속 가능한 운영을 결합했습니다. 이 지역의 주요 도시 및 레저 시장에서 이러한 모멘텀을 더 발전시켜 나갈 수 있게 되어 기쁩니다."

자세한 정보를 확인하고 예약하려면 여기를 클릭하세요.

고화질 사진을 다운로드하려면여기를 클릭하세요.

Radisson Hotel Group 소개

Radisson Hotel Group은 EMEA, APAC 지역에서 빠르게 성장하는 국제 호텔 그룹으로, 100개국 이상에서 1,580개 이상의 호텔을 운영 및 개발 중입니다. 가장 중요한 브랜드 약속은 시그니처인 'Yes I Can!(할 수 있다!)'라는 서비스 정신에 기반한 Every Moment Matters(매 순간이 중요하다)라는 것입니다.

Radisson 브랜드 포트폴리오에는 Radisson Collection, art'otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, Prize by Radisson이 포함되어 있으며, 이들 모두 Radisson Hotels라는 하나의 커머셜 브랜드로 통합되었습니다.

Radisson Rewards는 Radisson Hotel Group의 로열티 프로그램으로, Every Moment Matter를 실현하는 고급스러운 경험을 제공하며 2,400만 명 이상의 회원을 보유하고 있습니다. 이 분야에서 가장 간소화된 프로그램으로서, 회원은 탁월한 이점을 누리고 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역의 다양한 호텔에서 가입 첫날부터 혜택을 받을 수 있습니다.

Radisson Meetings는 모든 이벤트 또는 회의에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하며, 여기에는 투숙객과 이들의 요구 사항을 중심으로 하는 하이브리드 솔루션이 포함됩니다. Radisson Meetings는 개인 맞춤형, 전문성 맞춤형, 기억에 남는 맞춤형이라는 세 가지 강력한 서비스 약속을 기반으로 운영되며, 훌륭한 기본 원칙을 준수하고 독창적인 탄소 보상 시스템을 갖추고 있습니다.

Radisson Hotel Group은 사람, 지역 사회, 그리고 지구를 소중히 여기며, 승인된 과학 기반 목표에 따라 2050년까지 Net Zero를 달성하는 것을 목표로 합니다. 탄소 보상형 Radisson Meetings와 같은 독창적인 솔루션을 통해 지속 가능한 호텔 투숙을 더 편리하게 만들고 있습니다. 모든 호텔은 지속 가능한 여행 선택을 돕고자 호텔 지속 가능성 기본 사항(Hotel Sustainability Basics)에 대한 검증을 받고 있습니다.

투숙객과 팀원의 건강 및 안전은 Radisson Hotel Group의 최우선 순위입니다. 그룹 포트폴리오 전체의 모든 자산에는 건강 및 안전 요구 사항이 적용되므로 항상 투숙객과 팀원을 돌볼 수 있습니다.

자세한 내용은 당사 기업 웹사이트에서 확인하시길 바랍니다. 아래의 채널을 통해 Radisson Hotels와 소통할 수도 있습니다.

LinkedIn | TikTok | Instagram | Facebook | YouTube | WhatsApp | X

Park Inn by Radisson 소개

Park Inn by Radisson은 스트레스 없는 경험, 맛있는 음식, 그리고 활기찬 분위기를 제공하는 (상위) 중급 호텔 브랜드입니다. Park Inn by Radisson은 필수 요소를 완벽하게 갖추고 있으며, 색상을 현명하게 사용하고, 영감을 주는 현대식 디자인과 친절한 맞춤 서비스를 선사하며, 놀랍고 기분 좋은 추가 혜택을 제공하여 게스트의 기분을 좋게 하여 즐거운 숙박을 보장합니다. Park Inn by Radisson 호텔은 수도권, 경제 중심지, 공항 및 기차역 근처에 자리 잡고 있습니다. 게스트와 전문 비즈니스 파트너는 특별한 혜택과 리워드를 제공하는 국제 로열티 프로그램인 Radisson Rewards에 참여하여 Park Inn by Radisson에서의 경험을 더 풍요롭게 할 수 있습니다.

Park Inn by Radisson은 Radisson Collection, art'otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Country Inn & Suites by Radisson, Prize by Radisson을 포함한 Radisson 브랜드 계열의 일부이며, 이 브랜드들은 Radisson Hotels라는 하나의 커머셜 브랜드로 통합되었습니다.

예약 및 자세한 정보 확인은 당사 웹사이트를 이용하세요. 또는 다음 채널에서 Park Inn by Radisson과 소통하세요.

LinkedIn | TikTok | Instagram | Facebook | YouTube | WhatsApp | X

SOURCE Radisson Hotel Group