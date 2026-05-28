REJUVANT, 획기적인 에이징 셀 시험에서 표준 AKG 및 NAD+를 포함한 모든 테스트 보충제 능가

퍼난디나비치, 플로리다 , 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 5월 28일 인간과 동물의 건강 수명 연장 및 생물학적 나이 감소에 주력하는 상용화 단계 장수 기업 폰세 데 레온 헬스(Ponce De Leon Health, PDLH)가 과학 저널 에이징 셀(Aging Cell)에 주요 동료심사 연구가 게재됐다고 밝혔다. 특히 이번 시험은 대규모 실제 코호트를 대상으로 독립적으로 수행됐으며, PDLH가 후원하거나 지시 또는 통제하지 않았다.

저자들은 4000명 이상의 초기 시험대상자의 생물학적 연령을 동일하게 결정하기 위해 동일한 DNA 메틸화 시계를 사용하여, 노화 과정에 영향을 미치기 위해 섭취하는 일반적인 보충제, 약물 및 상업용 화합물 84종 간의 연관성을 테스트했다. 그런 다음 해당 결과들을 서로 비교하고 순위를 매겼다. 횡단면 분석에서 통계적 유의성을 달성한 것은 시판 중인 지연 방출형 CaAKG 및 비타민 보충제인 Rejuvant뿐이었다. Rejuvant는 평균 1.8년 낮은 나이 잔여 연령과 관련이 있었으며, 이는 이 시험의 일차 평가변수였다.

반면 일반 CaAKG/AKG를 복용한 참가자들에게서 나타난 이익은 Rejuvant보다 8배 낮았고, 통계적으로 유의하지 않았다. NMN과 NR 등 모든 형태의 NAD+ 보충제는 9배 낮은 효과를 보였다. 또한 Rejuvant가 아닌 모든 코호트는 이 평가변수에서 통계적으로 유의하지 않았으며, Rejuvant는 나이, 성별, 흡연, 건강 상태 및 추가 공변량을 보정한 모델에서도 유의성을 유지했다.

논문의 교신 저자인 싱가포르국립대학교 건강장수센터(Center for Healthy Longevity at the National University of Singapore)의 브라이언 케네디(Brian Kennedy) 박사는 "이 시험은 생물학적 나이를 적극적으로 측정하고 있는 대체로 건강한 개인으로 구성된 대규모 집단에서 일반 보충제 84종의 효과를 비교했다는 점에서 독특하다"며 "일부 보충제가 생물학적 나이 감소에서 유의성을 보였지만, 단연 가장 큰 효과는 Rejuvant와 관련이 있었으며, 사용자들은 실제 나이보다 5.74년 더 젊은 것으로 나타났다. 잠재적 교란요인을 보정한 뒤에는 Rejuvant만이 통계적으로 유의한 효과를 보였다. 이러한 결과는 수년간 개인적으로 이 제품을 사용해 온 경험을 바탕으로 지지해 온 믿음, 즉 Rejuvant가 생물학적 나이를 효과적이고 의미 있게 낮춘다는 믿음에 더 큰 확신을 준다"고 말했다.

노화과학아카데미(Academy of Geroscience) 회장이자 알베르트 아인슈타인 의과대학(Albert Einstein School of Medicine) 의학 교수인 니르 바르질라이(Nir Barzilai) 박사는 "많은 뉴트라슈티컬(nutraceutical) 제품이 의미 있는 노화과학 기반 근거보다 더 큰 기대감을 불러일으켜 왔지만, Rejuvant는 적어도 그럴듯한 작용 기전과 이를 뒷받침하는 전임상 데이터를 갖추고 있다. 또한 시판 후 경험은 다른 많은 보충제의 과장된 주장보다 사용, 안전성 및 사용자 만족도 측면에서 더 안심할 수 있는 프로필을 시사한다. 오늘날 장수 시장에서 이것이 황금 표준은 아닐 수 있지만, 가장 신뢰할 수 있는 기준(adult in the room)에 가장 가까운 사례라고 볼 수 있다"고 말했다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/966304/Ponce_De_Leon_Health_Logo.jpg

SOURCE Ponce De Leon Health