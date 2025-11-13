SUD, 코코스 전격 인수

베이징 2025년 11월 12일 /PRNewswire/ -- 세계 최대 GI(게이미피케이션 인터랙티브, Gamification Interactive) 플랫폼 SUD가 세계 최대의 경량 범용 게임 엔진인 코코스(COCOS)를 미화 7200만 달러에 전격 인수했다고 발표했다. 코코스의 사업과 인력은 SUD에 완전히 통합될 예정이다.

SUD의 GI 클라우드(GI Cloud)와 GI 광고(GI AD)가 가진 글로벌 트래픽 네트워크는 코코스의 개발자 생태계를 전방위적으로 지원하게 된다.

또한 SUD OpenPaaS는 코코스의 오랜 기술 전문성과 강점을 전면 통합해 글로벌 트래픽 플랫폼에 포괄적이고 심층적인 서비스를 지속적으로 제공할 예정이다.

새로운 버전의 게임 엔진 코코스 4(COCOS 4)는 전면 오픈소스 모델로 전환된다. 전 세계 어디서나 영구적으로 무료로 사용할 수 있으며, 핵심 엔진 코드뿐 아니라 이전에는 비공개였던 CLI 코드까지 모두 포함된다.

또한 완전히 새로워진 통합개발환경(IDE) 'PinK'는 AI 코딩(AI Coding)을 전면 지원하며, 다양한 AI 네이티브 키트(AI Native Kits), 에이전트(Agents), MCP 및 기타 플러그인 생태계를 통합한다.

SUD 소개

세계 선도적인 GI(게이미피케이션 인터랙티브) 플랫폼으로, '인앱 게임 배포 플랫폼(in-app game distribution platform)'으로도 알려져 있다. 현재 전 세계 2000개 이상의 주요 트래픽 플랫폼에 서비스를 제공하고 있다.

자세한 내용은 www.sud.tech/en에서 확인할 수 있다.

코코스 ( COCOS) 소개

세계적인 경량 범용 게임 엔진으로, IDE를 포함한 완전한 개발 워크플로를 갖추고 있으며, 전 세계 170만 명 이상의 게임 개발자 커뮤니티를 자랑한다. 특히 인앱 게임 엔진 분야에서 독보적인 선두 지위를 점하고 있다.

자세한 내용은 www.cocos.com/en에서 확인할 수 있다.

