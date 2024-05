TVU Networks, KOBA 2024에서 혁신적인 클라우드 생태계 선보여

-- NAB Las Vegas에서의 성공적인 데뷔에 이은 두 번째 행보

-- 세계 최고의 미디어 기업과 공동으로 개발한 선구적인 솔루션

Meet TVU in Korea

쿠퍼티노, 캘리포니아 2024년 5월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 클라우드 및 IP 기반 라이브 비디오 기술 분야의 글로벌 리더인 TVU Networks[https://www.tvunetworks.com/ko/ ]가 5월 21일부터 24일까지 개최되는 KOBA Show 2024의 D211 부스에서 자사의 전체 클라우드 에코시스템을 선보일 예정이라고 발표했다. 이번 쇼케이스는 많은 기대를 모았던 TVU MediaHub™[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-mediahub-cloud-routing-encoding-and-decoding/ ]가 NAB Las Vegas에서 성공적으로 참가한 직후에 열린다. 불과 한 달 전에 출시된 TVU MediaHub™[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-mediahub-cloud-routing-encoding-and-decoding/ ]는 비디오 라우팅의 초석이 되었으며, 라이브 미디어 워크플로에서 빠른 채택과 선구적인 영향력으로 20년 만에 가장 중요한 출시로 기록되었다[https://www.tvunetworks.com/ko/ ].

NAB Show에서 여러 상을 휩쓸고 돌아온 TVU Networks는 미디어 산업 전반에 걸쳐 계속해서 파장을 일으키고 있다. 미디어 공급망에 대한 혁신적인 영향력을 인정받은 TVU Networks는 MediaHub[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-mediahub-cloud-routing-encoding-and-decoding/ ]의 탁월한 기능으로 'Best of Show' 및 'Product of the Year' 등 여러 권위 있는 상을 수상했다.

KOBA Show는 지속 가능성과 기술 혁신에 중점을 두고 TVU 생태계 내의 중요한 발전을 조명할 예정이다. 특히, TVU Search[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-search/ ], TVU Remote Commentator[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-remote-commentator/ ], TVU Producer[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-producer/ ]는 최첨단 클라우드 및 AI 기술을 활용하여 환경에 미치는 영향을 줄이고 원격 제작 기능을 크게 향상시켰다. 또한, TVU Networks는 TVU Networks 고유의 최첨단 5G 및 ISX 전송 기술을 기반으로 클라우드 기반, 온프레미스 또는 하이브리드 환경 모두에서 강력하고 유연한 REMI 운영을 제공하도록 세심하게 설계된 The One[https://www.tvunetworks.com/ko/products/one/ ] 및 TVU RPS[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-remote-production-system-rps/ ](Remote Production System[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-remote-production-system-rps/ ])를 포함한 최신 전송 솔루션을 시연할 예정이다.

모든 참석자는 D211 부스를 방문하여 혁신적인 TVU MediaHub™[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-mediahub-cloud-routing-encoding-and-decoding/ ]를 바탕으로 한 라이브 비디오 제작 기술의 미래를 직접 경험하고, 포괄적인 솔루션이 차세대 방송을 어떻게 변화시키는지 알아볼 수 있다.

데모 예약: https://info.tvunetworks.com/koba-2024

TVU Networks 소개

서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 클라우드 기반 워크플로 솔루션을 이끌어 가는 글로벌 공급업체인 TVU Networks는 뉴스, 엔터테인먼트, 스포츠, 기업, 스트리밍, 정부기관 등 다양한 분야에 서비스를 제공한다. TVU Networks는 AI, 마이크로서비스, 자동화를 통해 라이브 동영상 촬영과 제작 및 배포에 필요한 메타데이터 및 스토리 중심의 워크플로를 강화하고 있다. 이 회사가 제공하는 솔루션은 전 세계 주요 미디어 기업의 운영에 필수적 요소로 자리 잡은 가운데 Technology and Engineering Emmy(R) Award를 수상했다.

