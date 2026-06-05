TWSE 및 업계 파트너들, 컴퓨텍스 2026에서 글로벌 AI 및 반도체 경쟁 내 대만의 핵심 역할 강조

타이베이, 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TWSE)가 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026)에서 두 차례의 미디어 브리핑을 개최해 대만의 자본 시장이 어떻게 AI, 반도체, 차세대 컴퓨팅 인프라 분야의 글로벌 발전을 뒷받침하고 있는지를 강조했다.

TWSE 경영진과 상장 기업들을 한자리에 모은 이 세션들은 글로벌 AI 및 반도체 생태계에서 TWSE의 역할과 반도체, AI 서버, 첨단 제조를 이끄는 공급업체들을 아우르는 대만의 완전한 기술 스택에 대한 심층 분석을 강화했으며, 이 모두가 미래의 산업과 비즈니스를 형성하고 있다.

TWSE joins listed semiconductor firms to showcase how integrating capital and technology leads the future of global AI. From right, executives from Alchip Technologies, MSSCORPS, Taiwan Stock Exchange, Nanya Technology Corporation, and Unimicron Technology (PRNewsfoto/Taiwan Stock Exchange (TWSE)) TWSE joins listed AI infrastructure firms to showcase how integrating capital and technology leads the future of global AI. From right, executives from Asia Vital Components Company, Taiwan Stock Exchange, Wistron Corporation, and Delta Electronics. (PRNewsfoto/Taiwan Stock Exchange (TWSE))

컴퓨텍스 2026에서 해외 미디어와 인터뷰하며, TWSE의 셔먼 린(Sherman Lin) 회장 겸 최고경영자는 "대만이 글로벌 AI 생태계에 필수적인 이유는 단일 기업이나 기술이 아니라 회복력 있는 자본 시장이 지원하는 완전한 가치 사슬이다"라고 말했다. 이어 "과거가 석유로 구동됐다면 미래는 TWSE의 기술 및 AI 기업들로 구동된다. 상류와 하류 기술에 걸쳐 TWSE는 글로벌 시장에 AI 인프라가 대규모로 구축되는 곳에 대한 명확한 신호를 제공하여 성장과 혁신을 위한 강력한 기반을 마련하고 있다"고 덧붙였다.

미래를 형성하는 기술에 글로벌 자본 연결하기

브리핑에는 반도체, AI 인프라, 글로벌 공급망에 핵심적인 기업들이 참여하여 장기 자본에 대한 접근이 어떻게 지속적인 혁신과 국제 경쟁력을 가능하게 하는지를 보여주었다.

첫 번째 세션은 알칩 테크놀로지스(Alchip Technologies, 3661), MSSCORPS(6830), 난야 테크놀로지(Nanya Technology, 2408), 유니마이크론 테크놀로지(Unimicron Technology, 3037)가 참여하여 대만의 반도체 생태계에 집중했다. 이 기업들은 DRAM 솔루션, ASIC 설계, 고급 소재 분석 및 고급 PCB 제조 등 AI 공급망의 중요한 부문을 대표한다. 논의는 장기 자본이 어떻게 지속적인 연구개발 투자와 국제적 확장을 구현하는지에 집중하여 글로벌 반도체 가치 사슬에서 대만의 핵심 역할을 강화했다.

두 번째 세션은 아시아 바이탈 컴포넌트스(Asia Vital Components Company, 3017), 델타 일렉트로닉스(Delta Electronics, 2308), 위스트론(Wistron Corporation, 3231)이 참여해 AI 인프라를 심층적으로 다뤘다. 대화는 AI로 주도되는 글로벌 컴퓨팅 용량의 빠른 확장에 중점을 두었다. 경영진들은 전력 관리 시스템, 열 솔루션, 클라우드 규모 AI 서버에 대한 대규모 투자가 AI 컴퓨팅에 대한 가속화되는 수요의 핵심 촉진자가 되었다는 데 동의했다.

TWSE의 브렌다 후(Brenda Hu) 수석부사장은 다음과 같이 덧붙였다. "대만은 글로벌 AI 개발에서 두드러진 역할을 하고 있다. AI 공급망 뒤에서 많은 대만 기업들이 더 광범위한 AI 생태계를 지원하고 발전시키기 위해 지속적으로 변혁하고 있다. 대만의 자본 시장은 기술 리더십을 글로벌 경쟁력으로 전환하는 데 도움이 되는 동시에 자본, 인재, 혁신, 투자자 신뢰가 서로를 강화하고 장기 성장을 지원하는 선순환을 촉진한다. AI가 전 세계에 새로운 기회를 창출함에 따라 대만은 글로벌 혁신과 산업 변혁에서 계속 핵심적인 역할을 할 것이다."

다음 단계의 산업적 변혁 실현

두 세션 모두에서 TWSE는 대만의 자본 시장이 어떻게 기업들이 혁신을 확장하고, 전 세계로 확장하며, AI 주도 산업 변혁의 다음 단계에서 장기적인 경쟁력을 구축하는 데 도움이 되는지를 강조했다.

린 회장 겸 최고경영자는 또한 TWSE가 고성장 기술 기업 유치와 산업 변혁의 다음 단계 지원에 대한 전략적 집중을 심화하고 있다고 밝혔다. 2026년에는 약 40개 기업이 TWSE 상장을 신청할 예정이며, 그중 15개 이상이 AI 공급망 기업이다. 이 기업들은 전체 신청의 40% 이상을 차지할 것으로, 2025년 33%와 2024년 29%에서 증가한 수치이다.

SOURCE Taiwan Stock Exchange (TWSE)