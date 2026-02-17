Utility Global, 시리즈 D 투자 라운드 1차 클로징 통해 1억 달러 조달 발표

경제적 산업 탈탄소화 플랫폼의 글로벌 배치를 위한 자금 확보

본 자금은 Utility의 H2Gen® 기술의 상업적 배치를 가속화하며, 비용 효율적인 청정 수소 및 고농도 CO₂ 스트림을 생산하여 난감축 산업의 기존 자산에서 대규모 경제적 탈탄소화를 가능하게 한다.

휴스턴, 텍사스, 2026년 2월 17일 /PRNewswire/ -- 글로벌 경제적 산업 탈탄소화 기업 Utility Global ("Utility")은 오늘 Ara Partners와 APG Asset Management(네덜란드 연기금을 대표하는 세계 최대 연기금 투자기관 중 하나)가 주도한 시리즈 D 투자 라운드에서 1억 달러 규모의 1차 클로징을 완료했다고 발표했다. 이번 이정표적 자금 조달을 통해 Utility는 독자적인 H2Gen® 기술을 산업 규모로 전 세계에 배치할 수 있게 된다.

이번 자금 조달은 Utility의 제조 역량 확대, 프로젝트 수행 조직 강화, 그리고 미주, 유럽, 아시아 전역에서 진행 중인 다수의 상업적 배치를 촉진함으로써 회사의 성장을 가속화할 것이다. 또한 Kyocera, Symbio North America Corporation, 대한민국 성남시, Maas Energy Works, ArcelorMittal과의 최근 전략적 파트너십 및 프로젝트 발표를 지원한다. Utility는 기존 산업 공정에 직접 통합되며 단기간 내 대규모 탈탄소화를 실현하는 반복 가능하고 경제적으로 실행 가능한 솔루션에 지속적으로 집중하고 있다.

Utility의 독자적인 H2Gen® 기술은 산업 부생가스를 활용하여 전기 없이 물을 가치 있는 청정 수소와 고순도 CO₂ 스트림으로 전환한다. 이는 실용적이고 확장 가능한 탈탄소화를 지원함과 동시에 경제적인 탄소 포집•활용•저장(CCUS)을 가능하게 한다. 해당 기술은 주로 난감축 산업 자산의 기존 인프라에 직접 통합되도록 설계되었으며, 철강, 정유, 석유화학, 화학, 저탄소 연료 및 업스트림 석유•가스 분야 전반에서 반복 가능한 배치를 제공한다.

"이번 자금 조달은 Utility가 검증된 기술에서 전면적인 글로벌 상업 실행 단계로 전환하는 중요한 이정표입니다,"라고 Utility Global의 최고경영자 겸 사장인 Parker Meeks는 말했다. "산업 고객들은 더 이상 파일럿이나 약속을 찾고 있지 않습니다. 그들은 기존 자산 내에서 작동하며 오늘날 진정한 경제적 산업 탈탄소화를 제공하는, 운영상 신뢰성과 높은 확장성을 갖춘 배치 가능한 솔루션을 필요로 합니다. Utility의 기술은 경제적인 청정 수소와 포집 준비가 된 CO₂ 스트림을 동시에 생산하며, 이번 자본은 우리가 이러한 영향을 속도와 규율, 엄격함을 바탕으로 전 세계에 확장•배치할 수 있도록 합니다."

Ara Partners는 Utility Global의 과반 투자자로 계속 참여하고 있다. Ara는 산업 경제를 탈탄소화하면서도 탁월한 성과를 창출할 수 있는 기업의 성장을 가속화하는 데 집중하고 있다. Ara는 2021년 Utility Global에 최초 투자했으며, 전 세계 고객 프로젝트 확대에 따라 회사의 상업적 확장을 지속적으로 지원하고 있다.

"Utility는 에너지 전환에서 가장 어려운 과제 중 하나인 난감축 산업 부문의 탈탄소화에 도전하고 있습니다,"라고 Ara Partners의 파트너이자 Utility Global 이사회 의장인 Cory Steffek은 말했다. "Utility를 차별화하는 요소는 배출을 실질적으로 감축하면서도 비용과 신뢰성 측면에서 기존 화석연료 기반 솔루션과 정면으로 경쟁할 수 있는 능력입니다. 이번 신규 자금 조달로 Utility는 기술적 우수성과 자본 규율을 유지하면서 다음 상업 성장 단계에 진입할 수 있는 유리한 위치를 확보했습니다."

TPH&Co., Perella Weinberg Partners의 에너지 사업 부문, 및 BDA Partners는 Utility Global의 재무 자문사로 활동하고 있다.

Utility Global 소개

Utility는 철강, 모빌리티, 정유, 화학, 업스트림 석유•가스 등 난감축 산업 전반에서 경제적 산업 탈탄소화를 가능하게 하는 실용적인 솔루션을 제공한다.

Ara Partners 소개

2017년에 설립된 Ara Partners는 산업 경제의 탈탄소화에 중점을 둔 글로벌 사모시장 투자회사이다.

APG 소개

네덜란드 최대 연금 서비스 제공기관인 APG는 약 4.6백만 명의 가입자를 위해 약 5,900억 유로(2025년 6월 기준)의 연금 자산을 운용하고 있다.

