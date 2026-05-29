Utility Global과 SAMJIN E&I, 대한민국 내 경제적인 저탄소 수소 보급 확대를 위한 전략적 협력 발표

대전 프로젝트는 Utility가 앞서 발표한 성남시의 "Frontier Korea" 인증 및 실증 프로젝트를 기반으로 추진될 예정이며, 모빌리티, 분산형 발전 및 산업용 수요처를 위한 저탄소 수소의 현장 생산(On-site Production)을 지원할 것으로 기대된다. 이러한 접근 방식은 최종 수요처 인근에 생산 설비를 구축함으로써 실용적이고 경제적인 탈탄소화 전략을 구현한다.

대한민국은 수소 모빌리티, 충전 인프라, 연료전지 발전 및 산업 탈탄소화 분야에 대규모 투자를 진행하고 있는 세계적인 수소 선도국가 중 하나이다. 양사는 수소 모빌리티 및 현재 대전에서 추진 중인 수소연료전지 트램 프로젝트와 같은 지방자치단체 교통 시스템을 포함한 대한민국 수소 산업의 성장 지원을 위해 수소 인프라 개발 분야에서 협력할 계획이다.

"이번 협약은 Utility가 실증 프로젝트 단계를 넘어 아시아 시장에서 본격적인 상업화 단계로 진입하는 중요한 이정표입니다."

Parker Meeks, Utility Global 최고경영자(CEO) 겸 사장은 다음과 같이 말했다.

"대한민국은 수소 모빌리티와 산업 탈탄소화 분야에서 지속적으로 세계적 리더십을 보여주고 있습니다. 우리는 대전 프로젝트가 최종 수요처 인근에서 저탄소 수소를 현장 생산하는 모델을 제시함으로써, 확장 가능하고 경제성 있는 수소 생태계 구축에 필요한 핵심 사례가 될 수 있다고 믿습니다. SAMJIN과 함께 경제적 산업 탈탄소화를 실현할 수 있는 실용적이고 확장 가능한 상용화 경로를 구축해 나가고 있습니다."

본 협력에 따라 양사는 다음 분야를 공동으로 추진할 예정이다.

대전 H2Gen 프로젝트 개발

지방자치단체 및 정부 관계기관과의 협력

프로젝트 사업구조 및 특수목적법인(SPC) 설립

정부 지원금 및 보조금 프로그램 신청

한국 내 H2Gen 스키드 조립 및 제조 현지화 추진

압력용기, 밸브 등 주요 부품의 한국 산업 규격 및 KGS 기준에 따른 제작 포함

양사는 2027년 6월까지 대전 상업 프로젝트에 대한 완전한 자금 조달이 확보된 최종투자결정(FID)을 목표로 협력할 계획이다.

"Utility Global의 H2Gen 플랫폼은 저탄소 수소 생산을 위한 매우 차별화되고 실용적인 접근 방식이라고 생각합니다."

정호영, SAMJIN E&I 대표이사는 다음과 같이 말했다.

"SAMJIN은 한국 내 상업용 수소 인프라 확대를 지원하게 되어 매우 자랑스럽게 생각하며, 한국 수소경제의 빠른 성장에 기여할 수 있는 제조, 프로젝트 개발 및 배치 기회에 대해 Utility와 협력하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."

이번 발표는 Utility가 최근 Ara Partners와 APG Asset Management가 주도한 1억 달러 규모 Series D 투자 라운드의 1차 클로징을 성공적으로 완료한 데 이어 나온 것이다. 해당 자금은 Utility의 독자적 H2Gen 기술 플랫폼을 전 세계 난감축 산업 분야에 확대 적용하는 데 활용될 예정이다.

Utility의 독자적인 H2Gen 기술은 산업 부생가스 및 바이오가스를 활용하여 외부 전력 없이 물로부터 청정 수소와 고순도 CO₂를 생산한다. 이 공정은 경제적인 탄소 포집•활용•저장(CCUS)을 가능하게 함으로써 실질적이고 확장 가능한 탈탄소화를 지원한다. 또한 H2Gen의 모듈형 시스템은 작은 설치 면적으로 기존 산업 설비와 운영 환경에 원활하게 통합될 수 있도록 설계되어 있으며, 철강, 정유, 석유화학, 화학, 모빌리티, 저탄소 연료 및 분산형 에너지 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용될 수 있다.

Utility Global 소개

Utility Global은 철강, 모빌리티, 정유, 화학 및 석유•가스 업스트림 산업을 포함한 난감축 산업 분야에서 경제적 산업 탈탄소화를 실현하는 실용적 솔루션을 제공한다.

회사의 혁신적 H2Gen® 기술은 산업 부생가스와 바이오가스의 에너지를 활용하여 독자적인 전기화학 공정을 통해 외부 전력 없이 물로부터 용도 맞춤형 고순도 수소를 현장에서 생산한다. 생산되는 수소는 낮은 탄소집약도 또는 탄소 네거티브(Carbon-Negative) 특성을 가질 수 있다.

H2Gen은 또한 고농도 이산화탄소 스트림을 생산하여 탄소 포집 비용과 복잡성을 크게 낮춘다. 모듈형, 확장 가능 및 운영 유연성을 갖춘 H2Gen 시스템은 매우 작은 설치 면적으로 기존 산업 설비에 통합될 수 있어 실용적이고 경제적인 탈탄소화를 가능하게 한다.

Utility는 산업경제 탈탄소화를 전문으로 하는 글로벌 사모투자 및 인프라 투자회사인 Ara Partners의 포트폴리오 기업이다.

Utility의 솔루션 및 서비스에 대한 자세한 내용은 **www.utilityglobal.com**을 방문하면 확인할 수 있다.

SAMJIN E&I 소개

SAMJIN E&I는 에너지, 산업, 석유•가스 및 수처리 분야를 대상으로 사업을 수행하는 대한민국의 산업 제조 및 프로젝트 개발 기업이다.

회사는 국내 다수의 제조시설을 운영하고 있으며, 첨단 산업 인프라 프로젝트를 지원하기 위한 엔지니어링, 제작(Fabrication), 운영 및 프로젝트 개발 역량을 보유하고 있다.

Ara Partners 소개

Ara Partners는 2017년에 설립된 글로벌 사모시장 투자회사로, 산업경제의 탈탄소화에 집중하고 있다. Ara Partners는 프라이빗에쿼티(Private Equity), 인프라(Infrastructure), 에너지(Energy)의 세 가지 투자 전략을 통해 중견시장(Middle Market)에 투자하고 있다.

Ara는 상업적으로 검증된 탈탄소화 솔루션의 확산을 지원하고, 그 도입을 가능하게 하는 기업 및 인프라에 투자하며, 기존 에너지 가치사슬 전반에서 배출원을 직접 감축하는 데 집중하고 있다.

Ara는 휴스턴, 보스턴, 더블린 및 워싱턴 D.C.에 사무소를 두고 있으며, 2025년 9월 30일 기준 약 **66억 달러(AUM)**의 운용자산을 보유하고 있다.

자세한 내용은 **www.arapartners.com**에서 확인할 수 있다.

SOURCE Utility Global