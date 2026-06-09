Utility Global과 SAMJIN E&I,대전 H2Gen® 프로젝트를 위한 대한민국 최초 상업 프로젝트 계약 체결

한국 최초 상업 규모 H2Gen 구축 프로젝트이자, 캘리포니아 MAAS Energy 바이오가스 프로젝트에 이은 Utility Global의 첫 해외 저탄소 연료 사업 진출

미국 텍사스주 휴스턴 및 대한민국 대전, 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 난감축 산업의 경제적 탈탄소화를 위한 실용적 솔루션을 제공하는 미국 기업 Utility Global("Utility")과 한국의 산업 제조 및 프로젝트 개발 기업 SAMJIN E&I("SAMJIN")는 Utility의 대전 H2Gen 프로젝트를 위한 엔지니어링 서비스 계약(ESA)을 체결했다고 발표했다.

이번 계약은 최근 발표된 양사 간 전략적 협력 협약에 이은 것으로, 프로젝트를 FEL-1, FEL-2, FEL-3 및 최종투자결정(FID) 단계까지 진전시키기 위한 엔지니어링 업무를 수행할 수 있도록 한다. 이를 통해 Utility는 한국 내 첫 상업 규모 플랜트 구축을 추진하게 되며, 미국 외 지역에서 추진되는 최초의 상업용 저탄소 연료 프로젝트라는 중요한 이정표를 세우게 된다. 또한 이는 Utility가 한국에서 개발 중인 일련의 프로젝트 가운데 첫 번째 프로젝트이다.

Daejeon Project Engineering Agreement Signing Ceremony SAMJIN E&I Logo

대전은 수소 생산과 인프라 구축에 적극 투자하고 있는 대한민국의 핵심 수소 허브로 부상하고 있다. 본 프로젝트가 상업 운전에 돌입하면 하루 3.5톤의 연료전지급 수소를 생산하여 수소 트램 차량군에 공급할 예정이며, 이는 대한민국 최초 사례가 될 전망이다.

Utility Global의 최고경영자(CEO) 겸 사장인 Parker Meeks는 "이번 성과는 청정에너지 비전을 경제성이 있는 실제 프로젝트로 구현하는 Utility의 역량을 보여준다"며 "SAMJIN과 함께 본 프로젝트를 전면 엔지니어링 단계로 진전시킴으로써 난감축 산업을 위한 확장 가능하고 상업적으로 실현 가능한 수소 솔루션 제공에 중요한 진전을 이루고 있다"고 말했다.

양사는 이번 엔지니어링 서비스 계약에 따라 FEED를 수행하고, 2027년 6월 최종투자결정(FID)을 목표로 프로젝트를 추진할 예정이다.

SAMJIN E&I의 대표이사 Ho Young Jeong은 "이번 엔지니어링 서비스 계약은 협력 단계에서 실행 단계로 나아가는 중요한 진전"이라며 "Utility의 H2Gen 기술은 한국의 분산형 수소 인프라 확대를 지원할 수 있으며, 한국의 빠르게 성장하는 수소경제와 실질적이고 경제적인 탈탄소화 목표에 부합한다"고 말했다.

Utility의 독자적인 H2Gen 기술은 산업 부생가스 및 바이오가스를 활용하여 전력 없이 물로부터 고순도 수소와 고농도 이산화탄소를 생산한다. 또한 탄소포집•활용•저장(CCUS)의 비용과 복잡성을 크게 줄이며, 철강, 정유, 석유화학, 화학, 모빌리티, 저탄소 연료 및 분산형 에너지 시스템 분야에 적용될 수 있도록 설계되었다.

About Utility Global

Utility Global은 철강, 모빌리티, 정유, 화학 및 석유•가스 산업을 포함한 난감축 산업 전반의 경제적 탈탄소화를 지원하는 실용적인 솔루션을 제공한다. H2Gen® 기술은 산업 부생가스 및 바이오가스의 에너지를 활용하여 전력 없이 물로부터 고순도 수소를 생산하며, 동시에 고농도 CO₂ 스트림을 생성하여 탄소포집 비용과 복잡성을 크게 절감한다.

About SAMJIN E&I

SAMJIN E&I는 에너지, 산업, 글로벌 석유•가스 및 수처리 분야에 서비스를 제공하는 대한민국의 산업 제조 및 프로젝트 개발 기업이다. 한국 내 다수의 제조시설을 운영하고 있으며 엔지니어링, 제작, 운영 및 프로젝트 개발 역량을 보유하고 있다.

About Ara Partners

Ara Partners는 산업경제의 탈탄소화에 집중하는 글로벌 사모시장 투자회사로, Private Equity, Infrastructure 및 Energy 전략을 통해 투자하고 있다. 2025년 9월 30일 기준 약 66억 달러의 자산을 운용하고 있다.

SOURCE Utility