WePlay 위플레이 4주년 기념, 'Hello Panda-哈啰潘达' 와 함께 푸바오 테마 공간 꾸며 생일 축제 개최

서울, 한국 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 글로벌 신세대 소셜 엔터테인먼트 플랫폼 WePlay 한국 서버가 오늘 정식으로 4주년 기념 이벤트를 시작했습니다. 이번 매우 뜻깊은 순간을 맞아, WePlay는 "Hello Panda-哈啰潘达"(중국에서 판다 문화 홍보와 굿즈 개발을 전문으로 하는 문창 브랜드로, 판다 팬덤 사이에서 높은 평판과 인지도를 가지고 있음)와 함께 협력하여, 판다 푸바오를 모티브로 플랫폼 공식 마스코트 '윌'와 결합한 푸바오 특화 공간 꾸미기 시리즈를 선보이며, 이번 4주년 생일 축제를 돕습니다. 6월 1일 12:00부터 6월 15일 24:00까지, WePlay는 놀라움이 가득한 "4주년 놀이공원 월드"로 변신하여, 유저들에게 따뜻한 추억과 재미있는 상호작용이 어우러진 온라인 축제를 제공합니다.

푸바오 특별 공간 꾸미기 전시, 따뜻한 힐링 추억 소환

WePlay Korea's 4th Anniversary Celebration Kicks Off, Joining Hands with "Hello Panda-哈啰潘达" to Create Fu Bao Themed Space Decorations

2020년 한국 에버랜드에서 태어난 푸바오는 한국에서 태어난 첫 판다로, 이름 자체가 "행복을 가져다주는 보물"이라는 의미를 가지고 있습니다. 푸바오는 2024년 안전하게 중국으로 돌아가 판다 보호연구센터에서 정성껏 돌봄을 받고 있지만, 푸바오의 순수하고 힐링되는 이미지와 대중과의 깊은 정서는 여전히 사람들의 마음속에 깊게 남아 있습니다.

이번 4주년 기념에서, WePlay는 푸바오를 윌 절친으로 설정하여 플랫폼 내 온라인 공간에 초대했습니다. 이는 푸바오에 대한 깊은 애정일 뿐만 아니라, 푸바오가 전하는 "행복"의 의미로 지난 4년간 함께해 준 유저들에게 감사의 마음을 전하기 위함입니다. 이를 위해 WePlay는 특별히 "푸바오 인상관"을 마련하고, 전용 내비게이션 맵을 통해 푸바오와 윌 친구들을 맞이하며, 동시에 "푸바오 영상 전시회"를 진행하여 소중한 역사적 영상들을 공개하고, 유저들이 "푸공주"의 귀여운 순간들을 다시 경험할 수 있도록 준비했습니다.

몰입형 놀이공원 체험, 풍성한 4주년 혜택

특별한 친구 푸바오를 맞이하기 위해, WePlay는 4주년 놀이공원을 전면적으로 새롭게 업그레이드했습니다. 주목받는 "푸바오 놀이공원 탐험기" 음성방 활동에서, 유저는 "놀이공원 체험관"이 되어, 좋아하는 판다와 함께 4개의 놀이공원 활동 구역을 탐험하며, 숨겨진 놀라움과 기믹이 가득한 재미있는 도전을 경험할 수 있습니다.

동시에 WePlay는 풍성한 기념 혜택을 준비했습니다. 이벤트 기간 동안, 유저는 전용 충전 혜택, 복주머니 및 멤버십 특권을 누릴 수 있으며, 성장치와 매력치가 두 배로 증가합니다. 또한 여러 가지 신규 "푸바오 선물"이 귀엽게 출시되어, 유저들이 상호작용을 통해 더 많은 즐거움을 전달할 수 있습니다.

6월 10일 20:00, WePlay는 전용 방(K616411)에서 "추억 음악회"를 주제로 한 4주년 음성룸 기념 행사를 개최합니다. 그때 시스템은 자동으로 방에 전용 기념 배경을 적용하며, 전 서버 유저들이 음악과 함께 이 특별한 밤을 공유할 수 있도록 초대합니다.

유저 참여 유도, 높은 몰입감과 커뮤니티 형성

WePlay는 항상 유저의 참여감과 창의성을 중요하게 생각합니다. 이번 기념에서는 특별히 "4주년 아이템 공동 제작 이벤트"를 선보이며, "나와 윌 가족의 추억"을 주제로 전 서버 유저를 초대하여 "럭키코인 스킨"과 "코인 프로필 프레임"을 디자인하도록 했습니다. 최종적으로 전체 투표에서 1위를 차지한 디자인 작품은 공식적으로 채택되어 게임 내 정식 아이템으로 출시됩니다.

또한 6월 1일부터 6월 10일까지, WePlay 내에서는 "푸바오와 윌 2차 창작 이벤트" 지정 주제가 동시에 진행됩니다. 유저는 자유롭게 이 두 친구를 주제로 창작물을 공유할 수 있으며, 주제 내 좋아요 수와 매력치 Top 20 유저는 공식적으로 준비된 특별한 선물을 받게 됩니다.

글로벌 소셜 트렌드 선도, 엔터테인먼트 영역 확장

4년간 꾸준히 활동하며, WePlay는 한국 시장에서 충성도 높은 유저층을 확보했을 뿐만 아니라, 판타지형 엔터테인먼트 영역에서 자연스러운 영향력을 점점 확대하고 있습니다.

"캐주얼 게임 + 강력한 소셜"이라는 다채로운 상호작용 환경 덕분에, WePlay는 다양한 트렌드 유저들의 관심을 끌고 있습니다. 얼마전에 한국 인기 아이돌 백현이 휴식 시간에 '캐치마인드' 게임을 즐기는 장면이 SNS에서 큰 화제가 된 적도 있습니다. 짧은 순간의 노출임에도, WePlay의 독창적 디자인과 매끄러운 상호작용 경험은 빠르게 대중의 시선을 사로잡아, 팬들이 경쟁적으로 다운로드하는 소셜 필수 앱이 되었습니다.

4주년은 새로운 출발점입니다. 앞으로 WePlay는 "전 세계 젊은이들에게 즐거움과 친구를 제공한다"는 미션을 이어가며, 소셜과 엔터테인먼트의 혁신적 경계를 계속 탐구할 예정입니다. 이번 웃음 가득한 6월, 윌과 푸바오와 함께 WePlay 4주년 놀이공원 월드에서 더 많은 아름다운 추억을 만들어보세요.

Hello Panda-哈啰潘达소개

"哈啰潘达"는 중국 판다 보호연구센터 소속(중국) 국유기업 와룡판다과기개발유한회사가 설립한 문창 브랜드로, "哈啰潘达"는 판다 문화 홍보와 굿즈 개발에 힘쓰며, 판다 팬덤 사이에서 높은 평판과 인지도를 가지고 있습니다.

WePlay 소개

WePlay(위플레이)는 싱가포르에 본사를 둔 WEJOY PTE. LTD.가 운영하는 글로벌 소셜 엔터테인먼트 플랫폼이다. '전 세계 젊은 세대에게 즐거움과 친구를 선사한다'는 미션 아래, 음성 커뮤니케이션과 인터랙티브 엔터테인먼트를 통해 글로벌 유저 간의 연결을 만들어가고 있다. WePlay는 게임, 음성룸, 파티형 인터랙션 기능을 하나의 플랫폼에 결합해 낮은 진입 장벽과 높은 상호작용성을 갖춘 소셜 경험을 제공한다.

플랫폼 특징:

음성 소셜과 게임화된 인터랙션을 결합한 혁신적인 구조

라이어게임, 캐치노래방, 캐치마인드 등 인기 게임 라인업

온라인과 오프라인을 아우르는 몰입형 소셜 경험

글로벌 성과:

누적 다운로드 수 8억 회 이상

월간 활성 유저 수 100만 명 이상

중동, 동남아시아, 일본, 중국 대만 등 다수 지역에서 앱 스토어 상위권 기록

「치비 마루코짱」, 「Bugcat Capoo」, 「Care Bears」 등 글로벌 IP와의 장기 파트너십 구축

미디어 문의처

회사: 위조이

담당자: 브라이언트(Bryant)

이메일: [email protected]

WeJoy 웹사이트: https://wejoyhub.com/

WePlay 웹사이트: https://weplayapp.com/news-article/lHJ9FS1H

SOURCE WEJOY PTE. LTD.