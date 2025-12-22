WePlay위플레이, '크리스마스 미라클' 따뜻한 겨울 캠페인 시작: 공익단체와 협력해 사회적 온기로 유기견들의 집으로 가는 길을 밝히다

대한민국, 서울 2025년 12월 22일 /PRNewswire/ -- 최근 WEJOY PTE. LTD. 산하 글로벌 플래그십 소셜 엔터테인먼트 플랫폼 위플레이가 12월 19일부터 12월 25일까지 '크리스마스 미라클' 테마 이벤트를 진행한다고 공식 발표했다. 전 세계 18~25세 Z세대에게 큰 사랑을 받는 소셜 플랫폼인 위플레이는 이번 이벤트에서 '럭키코인', '메리메리 소원가게' 등 높은 참여도를 자랑하는 인터랙티브 콘텐츠를 선보이는 한편, '행복을 짓는 발자국!'라는 특별 공익 캠페인도 함께 진행한다.

위플레이는 한국의 유명 비영리단체 유기견없는도시와 긴밀히 협력해 온라인 상의 소셜 인터랙션을 오프라인 공익 물품으로 연결함으로써, 사회적 온기로 생명의 힘을 전달하고 유기 동물들에게 특별한 크리스마스 선물을 전하고자 한다.

WePlay, '함께하는 크리스마스' 따뜻한 겨울 프로젝트 시작

엔터테인먼트와 공익의 융합: 모든 상호작용에 따뜻함을 담다

일주일간 진행되는 이번 캠페인에서 위플레이는 '게임화된 소셜'과 '공익 기부'를 혁신적으로 결합했다. 유저들은 '캐치노래방', '라이어게임' 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠를 즐기는 동시에 손쉽게 공익 활동에 동참할 수 있다.

'행복을 짓는 발자국!' 공익 섹션에서는 유저가 선물하기 기능 또는 코인 구매를 통해 '행복치'를 쌓을 수 있다. 유저들의 선한 마음은 진행 바에 반영되며, 새로운 구간이 채워질 때마다 위플레이가 유기견없는도시에 기부하는 물품 수량이 실시간으로 증가합니다.

이번 캠페인의 최종 목표는 615kg의 사료와 50개의 전자 호루라기를 기부하는 것이다. 이 물품들은 유기견들의 영양 상태 개선과 사회 적응 지원, 입양률 향상에 직접 활용될 예정이다.

더 많은 젊은 유저들이 공익에 참여하도록 장려하기 위해 위플레이는 특별히 '전자 공익 인증서' 시스템을 설계했습니다. 소정의 따뜻한 마음 점수를 기여하면 전용 인증서가 자동 발급되며, 모멘트에 원클릭 공유가 가능해 선한 영향력이 SNS를 통해 확산된다.

즐거움 UP: Z세대를 위한 크리스마스 소셜 놀이터 완성

따뜻한 공익 캠페인 외에도 위플레이는 유저들을 위한 고농도의 엔터테인먼트 축제를 준비했다. '끝나지 않는 온라인 크리스마스 파티'를 목표로 다채로운 이벤트를 진행한다.

크리스마스 이브 음성룸 파티: 이벤트 기간 동안 음성룸이 소셜 인터랙션의 핵심 공간으로 자리 잡는다. 유저가 선물을 보내 '장식 치'를 쌓으면 전 방에 럭키코인이 발동되어 낯선 사람 간의 거리를 좁힌다. 메리메리 소원가게: 미션 수행 혹은 구매를 통해 소원 코인을 얻고, 초급 및 고급 두 개의 복권 풀에서 소원을 빌며 한정 가상 의상과 아이템을 획득할 수 있다. 크리스마스 한정 혜택: 충전 할인, 한정판 선물 출시, 특별 구성 복주머니 등 다채로운 프로모션으로 이용자의 연말 엔터테인먼트 소비 욕구를 충족시킨다.

브랜드 비전: 가상과 현실을 잇는 선한 영향력

위플레이는 '상호작용으로 세상을 더욱 빛나게'라는 목표 아래, 젊은 유저들에게 낮은 진입 장벽과 높은 참여도를 가진 즐거운 소셜 공간을 제공함과 동시에 가상 세계의 열정과 현실 세계의 책임감을 연결하는 다리 역할을 수행하고자 한다.

이번 공익 협력 파트너 유기견없는도시는 한국에서 신뢰받는 비영리단체로서, 유기 동물 구조, 동물 복지 교육, 책임 있는 반려문화 확산에 꾸준히 힘쓰고 있으며, 투명한 재정 운영과 전문성으로 사회적 인정을 받고 있다.

위플레이 한국 시장 매니저 조지은은 "위플레이 공익 캠페인의 본질은 '소셜의 온도로 생명의 힘을 전하는 것'입니다. 이번 크리스마스 행사를 통해 젊은 유저들이 위플레이에서 단순히 친구를 만나고 즐거움을 얻는 것을 넘어, 작은 상호작용들이 현실 세계를 변화시키는 힘으로 모인다는 점을 느끼길 바랍니다. 한 줌의 사료, 하나의 전자 호루라기에도 위플레이 유저들의 생명 존중과 사랑이 담겨 있습니다."라고 전했다.

위플레이 소개

위플레이는 WEJOY PTE. LTD.의 플래그십 소셜 엔터테인먼트 플랫폼으로, 본사는 싱가포르에 위치한다. '라이어게임', '캐치마인드', '캐치노래방' 등 인기 게임을 한데 모아 전 세계 젊은이들에게 게임과 소셜, 엔터테인먼트를 아우르는 온라인 공간을 제공하며, 이용자들이 편안한 분위기 속에서 연결되고 우정을 쌓을 수 있도록 지원한다.

언론 문의

회사: WEJOY PTE. LTD.

문의: Peinan Qi

이메일: [email protected]

WeJoy 웹사이트: https://wejoyhub.com/

WePlay 웹사이트: https://weplayapp.com/

SOURCE WePlay