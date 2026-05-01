WIEA 웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워즈, 마카오에서 첫 개최…중국•한국•태국 정상급 아티스트 한자리에

마카오 2026년 5월 1일 /PRNewswire/ -- 2026년 4월 25일부터 26일까지 마카오 갤럭시 아레나(Galaxy Arena)에서 개최된 제1회 WIEA 웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워즈(WIEA Weibo International Entertainment Awards)에 중국, 한국, 태국을 대표하는 아시아 엔터테인먼트계 정상급 인사들이 한자리에 모였다. 중국에서 가장 영향력 있는 소셜미디어 플랫폼 중 하나인 웨이보(Weibo)가 주최한 이번 인터내셔널 엔터테인먼트 갈라는 높은 기대 속에 만원 관중을 동원했으며, 태국 배우 겸 가수 빌킨(BILLKIN)과 피피 끄릿(PP KRIT), 엑소(EXO) 멤버이자 솔로 아티스트 백현(BAEKHYUN), 한국계 미국인 힙합 스타 박재범(Jay Park), 떠오르는 K팝 그룹 라이즈(RIIZE), 홍콩 메가그룹 미러(MIRROR)(멤버 컹토(Keung To), 이안 찬(Ian Chan), 앤슨 로(Anson Lo), 이단 루이(Edan Lui)), 중국 가수 겸 배우 전헌(Zhan Xuan) 등이 헤드라인 공연을 선보였다.

The scene of the inaugural WIEA Weibo International Entertainment Awards (PRNewsfoto/Weibo)

시상식에서 가장 화제를 모은 순간 중 하나는 박재범이 자신의 생일에 마지막 순서로 무대에 올라 히트곡 메들리와 LNGSHOT과의 한정판 협업 공연을 선보였을 때였다. 공연 후 아티스트들은 무대 위에서 그의 생일을 함께 축하했고, 팬들은 'Happy Birthday'를 합창하며 환호했다. 백현은 발라드곡 I Truly Believe의 중국어 버전으로 팬들을 놀라게 했으며, 중국어로 팬들에게 "체리(백현의 팬덤명) 여러분, 제가 이 자리에 설 수 있게 해주셔서 감사합니다. 우리가 아무리 멀리 떨어져 있어도 사랑은 언제나 닿을 수 있습니다. 변함없는 사랑에 감사드립니다. 여러분을 향한 제 마음은 한 번도 변한 적이 없습니다. 그러니 앞으로도 저와 함께 계속 달려 주세요. 사랑합니다"라는 진심 어린 감사 인사를 전했다. 완성도 높은 공연과 팬들을 향한 진심 어린 메시지는 중국과 국제 엔터테인먼트 문화를 연결하는 웨이보의 핵심 역할을 보여줬다.

이틀간 펼쳐진 라이브 스펙터클을 통해 공개된 19개 부문 수상

시상식에서는 개인, 그룹, 기관 부문을 아우르는 19개 영예가 발표됐다.

DOMMIU(리유인(Li Youyin)) — 올해의 라이징 스타(Rising Star of the Year)

LNGSHOT — 올해의 브레이크스루 그룹 해외 부문(Breakthrough Group of the Year (Overseas))

하츠투하츠(Hearts2Hearts) — 올해의 팬 인기 그룹 해외 부문(Fan Favorite Group of the Year (Overseas))

라이즈 — 올해의 이머징 그룹 해외 부문(Emerging Group of the Year (Overseas))

SM 엔터테인먼트(SM Entertainment) — 올해의 레이블 해외 부문(Label of the Year (Overseas))

빌킨 — 올해의 브레이크스루 아티스트 해외 부문(Breakthrough Artist of the Year (Overseas))

피피 끄릿 — 올해의 인기 아티스트 해외 부문(Popular Artist of the Year (Overseas))

박재범 — 올해의 올라운드 아티스트 해외 부문(All-Around Artist of the Year (Overseas))

아이린(IRENE) — 올해의 인기 솔로 아티스트 해외 부문(Popular Solo Artist of the Year (Overseas))

82MAJOR — 올해의 유망 그룹 해외 부문(Promising Group of the Year (Overseas))

토마스(Thomas, 좡싱카이(Zhuang Xingkai)) — 유망 아티스트 해외 부문(Promising Artist (Overseas))

콩(Kong, 주쥔룽(Zhu Junrong)) — 올해의 신인 아티스트 해외 부문(New Artist of the Year (Overseas))

지(Zee, 리하이하이(Li Haihai)) — 올해의 주목해야 할 아티스트 해외 부문(Artist to Watch of the Year (Overseas))

누뉴(NuNew, 린징윈(Lin Jingyun)) — 올해의 상승세 아티스트 해외 부문(Artist on the Rise of the Year (Overseas))

STAYC — 올해의 베스트 그룹 무대 퍼포먼스 해외 부문(Best Group Stage Performance of the Year (Overseas))

에이핑크(Apink) — 올해의 아이콘 그룹 해외 부문(Icon Group of the Year (Overseas))

전헌 — 올해의 팬 인기 아티스트(Fan Favorite Artist of the Year)

미러 — 올해의 스포트라이트 그룹(Group in the Spotlight of the Year)

백현 — 올해의 영향력 있는 아티스트 해외 부문(Influential Artist of the Year (Overseas))

박재범과 백현은 다양한 아티스트와 스타일을 한데 모은 이틀간 이어진 공연 라인업의 헤드라이너로 나서며 WIEA를 끊임없이 에너지가 넘치는 라이브 경험으로 만들었다. 첫째 날은 DOMMIU, LNGSHOT, 하츠투하트의 역동적인 공연으로 막을 올렸으며, 이들의 강렬한 무대 장악력은 빠르게 밤의 분위기를 이끌었다. 이어 라이즈가 'Fame', 'Siren', 'Love 119' 등 관객이 사랑하는 곡들을 잇달아 선보였고, 공연장 전체가 함께 노래를 따라 부르며 이들의 커져가는 글로벌 매력을 입증했다. 분위기는 피피 끄릿과 빌킨의 연이은 공연으로 이어졌으며, 두 아티스트는 세련된 보컬과 강한 무대 카리스마로 'Guilty Pleasure'와 'Mr. Everything'을 선보여 관객의 지속적인 환호를 이끌어냈다. 박재범은 'Think of You'와 'May Day'를 선보인 헤드라인 무대로 첫째 날의 분위기를 절정으로 끌어올리며 강렬하게 마무리했다.

둘째 날은 분위기를 전환하면서도 열기를 유지했다. 아이린은 우아함과 정교함이 결합된 솔로 공연으로 무대를 열며 세련된 존재감을 보여줬다. 이어 토마스, 콩, 지, 누뉴가 각각 여러 곡을 선보이며 다양한 스타일의 무대로 관객의 몰입을 이어갔다. 이후 미러 멤버인 컹토, 이안 찬, 앤슨 로, 이단 루이가 차례로 무대에 올라 각기 다른 에너지와 팬들이 사랑하는 순간을 선사하며 관객의 열기를 다시 끌어올렸다. 82MAJOR와 STAYC의 공연은 생동감 있는 안무와 사운드로 또 다른 활력을 더했으며, 에이핑크의 무대는 팬들이 이들의 잘 알려진 히트곡을 함께 따라 부르는 떼창으로 이어졌다. 백현은 7곡으로 구성된 무대로 행사를 마무리하며, 완성도 높고 감정적으로 울림 있는 피날레를 선사해 이틀간의 쇼케이스에 어울리는 대미를 장식했다.

공연 외에도 WIEA의 위시 엔보이(Wish Envoy)이자 사이버 소원 성취 마스코트인 'MEWOWOW 샤오진(MEWOWOW Xiaojin)'은 크로스 스크린 인터랙션을 통해 팬들의 소원을 전달했다. 라이즈의 여섯 멤버는 차례로 팬들의 '팬사인 챌린지(fansign challenge)' 카드를 수행했고, 각각의 상호작용은 공연장에 거듭된 환호를 불러일으켰다. 피피 끄릿은 새로운 연기 역할에 도전하고 싶다는 포부를 밝혔으며, 생일 소원을 묻는 질문에는 "사랑에 빠지고 싶어요"라고 장난스럽게 답해 관객의 웃음을 자아냈다. 빌킨은 라이브 질의응답 세션에 참여해 곧 발매될 앨범을 암시하며 팬들의 기대감을 높였다.

행사 시기가 박재범의 생일과도 겹치면서, 전 관객이 즉흥적으로 'Happy Birthday'를 함께 부르는 장면이 연출돼 이날 밤 가장 기억에 남는 공동체적 순간 중 하나를 만들었다. 백현은 웨이보에서 화제가 된 장면을 재현하고 장난스러운 '강아지 귀' 포즈를 포함해 인기 요청을 수행하며 팬 문화에 적극적으로 호응했고, 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

가장 감동적인 하이라이트 중 하나는 잔쉬안의 팬 소통 시간이었다. 그는 팬들의 질문에 답하며 "단 한 번의 만남도 저버리지 않기를 바란다"는 소박하지만 진심 어린 메시지를 전했다. 이어 공연장의 메인 화면에 팬들의 메시지와 추억이 담긴 영상이 재생되자 눈물을 보이며 현장에서 팬들에게 감사를 표했다.

웨이보, 글로벌 엔터테인먼트 커뮤니티 연결하며 해외 엔터테인먼트 생태계 강화

WIEA의 성공적인 출범은 웨이보의 글로벌 엔터테인먼트 전략이 새로운 단계에 진입했음을 보여주며, 콘텐츠 배포 플랫폼에서 글로벌 엔터테인먼트를 위한 완전 통합형 소셜 허브로 진화하고 있음을 시사한다. 웨이보는 플랫폼 규모, 소셜 인프라, 크로스 플랫폼 도달력을 바탕으로 시장을 넘어 아티스트, 팬, 업계 파트너를 연결하는 생태계를 구축하고 있다. 지리와 문화의 장벽을 낮춤으로써, 플랫폼은 글로벌 인재와 중국 관객 사이의 더 깊은 상호작용과 공동 가치 창출을 가능하게 한다.

2025년 초부터 웨이보는 국제 콘텐츠 전략을 확대해 한국과 태국이라는 핵심 시장을 넘어 유럽, 미국, 일본의 아티스트와 파트너까지 포괄하기 시작했다. 웨이보는 연예기획사, 음반사, 라이브 이벤트 주최사와 긴밀히 협력하며 강력한 영향력을 가진 IP와 업스트림 및 다운스트림 자원을 통합해 '플랫폼 + 아티스트 + 콘텐츠'를 중심으로 한 협업 네트워크를 형성하고 있다. 이 플랫폼은 단발성 프로모션에 의존하기보다는 콘텐츠 출시, 팬 상호작용, 오프라인 이벤트를 연결하는 지속적 참여 사이클을 지원한다. 출시 전 화제 형성과 디지털 캠페인부터 출시 후 참여 확대와 라이브 공연 증폭에 이르기까지, 웨이보는 가시성과 장기적인 관객 연결성을 모두 강화하는 전체 라이프 사이클 접근 방식을 가능하게 한다.

웨이보는 국제 아티스트와의 지속적인 협업에서 크리에이터와 팬 사이의 직접적이고 빈번한 상호작용을 늘리는 데 집중해 왔다. 아티스트 계정, 라이브스트림, 숏폼 비디오, 인터뷰, 비하인드 콘텐츠를 통해 플랫폼은 주요 프로모션 기간을 넘어 지속적인 참여를 가능하게 한다. 이러한 접근 방식은 아티스트가 새로운 시장에서 가시성을 유지하는 데 도움을 주는 동시에, 팬들에게 더 일관된 콘텐츠 접근성과 상호작용 기회를 제공한다. 크리에이터에게는 지속적인 관객 성장으로 이어지고, 팬들에게는 더 즉각적이고 참여적인 경험을 제공한다.

이러한 접근 방식은 다양한 시장과 인재 계층 전반에서 확장 가능성이 입증됐다. 이는 콘텐츠 가시성과 팬 유지율을 높일 뿐 아니라, 아티스트가 단기적인 관심 급증에서 장기적인 브랜드 및 IP 가치로 전환하는 과정도 지원한다. 국제 아티스트에게 웨이보는 중국 내 입지를 구축하면서도 글로벌 관객 사이에서 관련성을 유지할 수 있는 체계적인 경로를 제공한다. 팬들에게는 참여를 수동적 소비에서 능동적 참여로 전환해 아티스트와 커뮤니티 사이의 거리를 좁힌다.

앞으로 웨이보는 장기적인 생태계 개발에 초점을 맞춰 국제 엔터테인먼트 이니셔티브를 계속 확대할 예정이다. 소셜 연결성을 기반으로, 콘텐츠를 동력으로, 문화 교류를 핵심으로 삼아 이 플랫폼은 더 개방적이고 상호 연결된 엔터테인먼트 환경을 조성하는 것을 목표로 한다. 창작자 파트너십, 콘텐츠 혁신, 시장 간 협업에 대한 지속적인 투자를 통해 웨이보는 더욱 통합적이고 상호 이익이 되는 글로벌 엔터테인먼트 생태계를 지원하는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

웨이보 소개

웨이보는 사람들이 온라인에서 콘텐츠를 제작하고, 공유하고, 발견할 수 있도록 하는 선도적인 소셜 미디어 플랫폼이다. 웨이보는 실시간 공개 자기표현 수단과 소셜 상호작용, 콘텐츠 집약, 콘텐츠 배포를 위한 강력한 플랫폼을 결합한다. 모든 사용자는 피드를 만들고 게시할 수 있으며, 멀티미디어와 장문 콘텐츠를 첨부할 수 있다. 웨이보에서 사용자 관계는 비대칭적일 수 있다. 모든 사용자는 다른 사용자를 팔로우하고, 피드에 댓글을 달며, 이를 리포스트할 수 있다. 이러한 단순하고 비대칭적이며 분산된 특성 덕분에 웨이보의 원본 피드는 실시간 바이럴 대화 흐름으로 발전할 수 있다.

SOURCE Weibo