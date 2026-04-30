WIEA Weibo International Entertainment Awards เดบิวต์ที่มาเก๊า รวบรวมสุดยอดดาวเด่นจากจีน เกาหลี และไทย
News provided byWeibo
01 May, 2026, 00:12 CST
มาเก๊า, 30 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- งานประกาศรางวัล WIEA Weibo International Entertainment Awards ครั้งปฐมฤกษ์ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2569 ณ กาแล็กซี อารีน่า มาเก๊า โดยรวบตัวบุคคลโด่งดังในวงการบันเทิงเอเชียจากจีน เกาหลีใต้ และไทย จัดโดย Weibo หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ทรงอิทธิพลที่สุดของจีน และเป็นงานกาล่าวงการบันเทิงระดับนานาชาติที่ทุกคนรอคอย ดึงดูดผู้ชมจำนวนมากและมีการแสดงจากนักแสดงและนักร้องชาวไทยอย่าง BILLKIN และ PP KRIT สมาชิกวง EXO และศิลปินเดี่ยว BAEKHYUN ศิลปินฮิปฮอปชาวเกาหลี-อเมริกัน Jay Park กลุ่ม K-pop ดาวรุ่ง RIIZE กลุ่มเมกะกรุ๊ปจากฮ่องกง MIRROR (สมาชิก Keung To, Ian Chan, Anson Lo และ Edan Lui) และนักร้องและนักแสดงชาวจีน Zhan Xuan
ระหว่างพิธีมอบรางวัล หนึ่งในโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือตอนที่ Jay Park ขึ้นเวทีเป็นทำการแสดงปิดท้ายในวันเกิดของเขา โดยได้ร้องเพลงฮิตหลายเพลงและแสดงร่วมกับ LNGSHOT ในการแสดงแบบลิมิเต็ด อิดิชัน หลังจากจบการแสดง เหล่าศิลปินได้ร่วมฉลองวันเกิดของ Jay Park บนเวที โดยแฟน ๆ ร่วมร้องเพลง "สุขสันต์วันเกิด" อย่างพร้อมเพรียงกัน ส่วน BAEKHYUN เซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยการร้องเพลงบัลลาด "I Truly Believe" ในเวอร์ชั่นภาษาจีนกลาง และแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อแฟน ๆ เป็นภาษาจีนว่า "ขอบคุณครับ Cherry (ชื่อแฟนคลับของ BAEKHYUN) ที่ให้ผมได้ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน ความรักก็สามารถเชื่อมโยงกันได้เสมอ ขอบคุณสำหรับความรักที่มั่นคง ความรู้สึกของผมที่มีต่อพวกคุณไม่เคยเปลี่ยนเลย ดังนั้นโปรดวิ่งไปสู่อนาคตกับผมต่อไป ผมรักพวกคุณ" การแสดงที่ไร้ที่ติและข้อความจากใจจริงถึงแฟน ๆ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ Weibo ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมบันเทิงของจีนและนานาชาติเข้าด้วยกัน
เผยรางวัล 19 รายการ ตลอดการแสดงสดสองวัน
พิธีดังกล่าว มีการมอบ 19 รางวัล ครอบคลุมทั้งประเภทบุคคล กลุ่ม และสถาบัน:
- DOMMIU (Li Youyin) — รางวัลดาวรุ่งแห่งปี (Rising Star of the Year)
- LNGSHOT — รางวัลศิลปินกลุ่มมาแรงแห่งปี (ต่างประเทศ) (Breakthrough Group of the Year (Overseas))
- Hearts2Hearts — รางวัลศิลปินกลุ่มขวัญใจแฟนเพลงแห่งปี (ต่างประเทศ) (Fan Favorite Group the Year (Overseas))
- RIIZE — รางวัลศิลปินกลุ่มหน้าใหม่แห่งปี (ต่างประเทศ) (Emerging Group of the Year (Overseas))
- SM Entertainment — รางวัลค่ายเพลงแห่งปี (ต่างประเทศ) (Label of the Year (Overseas))
- BILLKIN — รางวัลศิลปินมาแรงแห่งปี (ต่างประเทศ) (Breakthrough Artist of the Year (Overseas))
- PP KRIT — รางวัลศิลปินยอดนิยมแห่งปี (ต่างประเทศ) (Popular Artist of the Year (Overseas))
- Jay Park — รางวัลศิลปินเก่งรอบด้านแห่งปี (ต่างประเทศ) (All-Around Artist of the Year (Overseas))
- IRENE — รางวัลศิลปินเดี่ยวยอดนิยมแห่งปี (ต่างประเทศ) (Popular Solo Artist of the Year (Overseas))
- 82MAJOR — รางวัลศิลปินกลุ่มมีแววแห่งปี (ต่างประเทศ) Promising Group of the Year (Overseas))
- Thomas (Zhuang Xingkai) — รางวัลศิลปินมีแววแห่งปี (ต่างประเทศ) (Promising Artist (Overseas))
- Kong (Zhu Junrong) — รางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปี (ต่างประเทศ) (New Artist of the Year (Overseas))
- Zee (Li Haihai) — รางวัลศิลปินที่น่าจับตามองแห่งปี (ต่างประเทศ) (Artist to Watch of the Year (Overseas))
- NuNew (Lin Jingyun) — รางวัลศิลปินขาขึ้นแห่งปี (ต่างประเทศ) (Artist on the Rise of the Year (Overseas))
- STAYC — รางวัลการแสดงกลุ่มยอดเยี่ยมแห่งปี (ต่างประเทศ) (Best Group Stage Performance of the Year (Overseas))
- Apink — รางวัลไอคอนศิลปินกลุ่มแห่งปี (Icon Group of the Year (Overseas))
- Zhan Xuan — รางวัลศิลปินขวัญใจแฟนเพลงแห่งปี (Fan Favorite Artist of the Year)
- MIRROR — รางวัลศิลปินกลุ่มโดดเด่นแห่งปี (Group in the Spotlight of the Year)
- BAEKHYUN — รางวัลศิลปินผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี (ต่างประเทศ) (Influential Artist of the Year (Overseas))
Jay Park และ BAEKHYUN เป็นศิลปินหลักในไลน์อัปที่ขึ้นแสดงทั้งสองวัน โดยไลน์อัปที่มีศิลปินและสไตล์หลากหลาย ทำให้งาน WIEA กลายเป็นประสบการณ์การแสดงสดที่เปี่ยมพลังอย่างต่อเนื่อง วันแรกเริ่มต้นด้วยการแสดงอันทรงพลังจาก DOMMIU, LNGSHOT และ Hearts2Hearts ซึ่งการแสดงบนเวทีที่น่าประทับใจของพวกเขาสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับค่ำคืนดังกล่าว ตามมาด้วย RIIZE ที่แสดงเพลงฮิตติดหูหลายเพลง เช่น "Fame," "Siren," และ "Love 119" ทำให้ผู้ชมร้องเพลงตามกันทั้งงาน ซึ่งแสดงให้เห็นความนิยมระดับโลกที่เพิ่มขึ้นของพวกเขา โมเมนตัมยังคงต่อเนื่องไปถึงการแสดงติดต่อกันของ PP KRIT และ BILLKIN ที่แสดงเพลง "Guilty Pleasure" และ "Mr. Everything" ด้วยเสียงขับร้องที่ชัดใสและเสน่ห์แพรวพราวบนเวทีที่เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ส่วน Jay Park ปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงเดี่ยวในเพลง "Think of You" และ "May Day" ยกระดับบรรยากาศถึงจุดพีคและปิดฉากวันแรกได้อย่างทรงพลัง
วันที่สองของการแสดงเปลี่ยนบรรยากาศไปแต่ยังคงความเข้มข้นอยู่ โดย IRENE เปิดฉากด้วยการแสดงเดี่ยวที่ผสมผสานความสง่างามและความแม่นยำ สร้างความประทับใจบนเวทีอย่างมีระดับ Thomas, Kong, Zee และ NuNew ต่างก็ขึ้นแสดงต่อด้วยหลายบทเพลง นำเสนอสไตล์ที่หลากหลายที่ทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมตลอดการแสดง สมาชิกวง MIRROR อย่าง Keung To, Ian Chan, Anson Lo และ Edan Lui ผลัดกันขึ้นเวที แต่ละคนนำพลังงานคนละแบบและช่วงเวลาที่แฟน ๆ ชื่นชอบมาจุดประกายความตื่นเต้นให้กับผู้ชมอีกครั้ง การแสดงของ 82MAJOR และ STAYC เพิ่มมิติใหม่ด้วยท่าเต้นและเสียงดนตรีที่สดใส ขณะที่การปรากฏตัวของ Apink กลายเป็นการร้องเพลงร่วมกันของแฟน ๆ ที่ร่วมร้องเพลงฮิตที่คุ้นเคยของพวกเธอ ส่วน BAEKHYUN ปิดท้ายงานด้วยชุดการแสดงเจ็ดเพลง มอบการแสดงที่ประณีตและกินใจ ปิดฉากการแสดงสองวันได้อย่างลงตัว
นอกเหนือจากการแสดงต่าง ๆ แล้ว มาสคอตสานฝันออนไลน์ "MEWOWOW Xiaojin" จาก WIEA ยังได้สานฝันของแฟน ๆ ผ่านการโต้ตอบข้ามหน้าจอ สมาชิกทั้งหกคนของ RIIZE ผลัดกันทำ "ชาเลนจ์แฟนไซน์" กับแฟน ๆ ซึ่งการโต้ตอบแต่ละครั้งสร้างความตื่นเต้นไปทั่วทั้งสถานที่จัดงาน ส่วน PP KRIT ได้เล่าว่าอยากลองบทบาทการแสดงใหม่ ๆ และเมื่อถูกถามว่าอยากได้อะไรในวันเกิด เขาก็ตอบอย่างขี้เล่นว่า "ผมอยากตกหลุมรัก" จนเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม BILLKIN ได้ร่วมตอบคำถามสดและบอกใบ้ว่าจะมีอัลบั้มใหม่ ซึ่งทำให้แฟน ๆ ยิ่งพากันลุ้น
ช่วงเวลาจัดงานยังตรงกับวันเกิดของ Jay Park ทำให้ผู้ชมทั้งหมดร่วมกันร้องเพลง "สุขสันต์วันเกิด" อย่างสนุกสนาน เกิดเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ตราตรึงใจที่สุดร่วมกันในค่ำคืนนั้น BAEKHYUN ยังได้เอาใจแฟนคลับด้วยการจำลองเหตุการณ์ไวรัลบน Weibo และทำตามคำขอของแฟน ๆ รวมถึงท่าทาง "หูสุนัข" สุดน่ารักที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม
หนึ่งในช่วงเวลาที่ซาบซึ้งที่สุดเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่ Zhan Xua ได้พูดคุยกับแฟนเพลง ขณะตอบคำถามของแฟน ๆ เขาแบ่งปันข้อความเรียบง่ายแต่จริงใจว่า "ผมหวังว่าผมจะไม่ทำให้ใครผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียว" ช่วงเวลานั้นยิ่งน่าประทับใจมากขึ้นเมื่อจอหลักของสถานที่จัดงานแสดงภาพตัดต่อข้อความและความทรงจำที่แฟน ๆ แบ่งปัน ซึ่งบันทึกการเดินทางของเขากับผู้ที่คอยสนับสนุน Zhan Xua กล่าวขอบคุณด้วยน้ำตาคลอเบ้าในทันที
Weibo เสริมแกร่งระบบนิเวศบันเทิงต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงชุมชนบันเทิงทั่วโลก
การเปิดตัว WIEA อย่างประสบความสำเร็จถือเป็นเฟสใหม่ในกลยุทธ์ความบันเทิงระดับโลกของ Weibo ซึ่งบ่งชี้ถึงวิวัฒนาการในวงกว้างขึ้นจากแพลตฟอร์มการเผยแพร่คอนเทนต์ไปสู่ศูนย์กลางโซเชียลครบวงจรสำหรับความบันเทิงนานาชาติ ด้วยการใช้ประโยชน์จากสเกล โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม Weibo กำลังสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งนำศิลปิน แฟนคลับ และพันธมิตรในอุตสาหกรรมจากทั่วทุกตลาดมารวมกัน เมื่อลดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมแล้ว แพลตฟอร์มนี้ก็ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีความสามารถระดับโลกและผู้ชมชาวจีน
นับตั้งแต่ต้นปี 2568 เป็นต้นมา Weibo ได้ขยายกลยุทธ์คอนเทนต์นานาชาติให้กว้างขึ้น โดยขยายจากตลาดหลักในเกาหลีใต้และไทยไปสู่ศิลปินและพันธมิตรจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเอเจนซี่จัดหานักแสดง ค่ายเพลง และผู้จัดอีเวนต์สด Weibo ผสานรวมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพสูงเข้ากับทรัพยากรต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ประกอบด้วย "แพลตฟอร์ม + ศิลปิน + คอนเทนต์" แทนที่จะพึ่งพาการโปรโมตแค่บางช่วงเวลา แพลตฟอร์มนี้สนับสนุนวงจรการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยงการเผยแพร่คอนเทนต์ การมีปฏิสัมพันธ์กับแฟน ๆ และกิจกรรมออฟไลน์ ตั้งแต่การสร้างกระแสก่อนการเผยแพร่และแคมเปญดิจิทัล ไปจนถึงการมีส่วนร่วมหลังการเผยแพร่และการขยายผลการแสดงสด Weibo ช่วยให้เกิดแนวทางแบบครบวงจรที่เสริมสร้างทั้งการมองเห็นและการเชื่อมต่อกับผู้ชมในระยะยาว
ในการทำงานต่อเนื่องร่วมกับศิลปินระดับนานาชาติ Weibo มุ่งเน้นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์โดยตรงให้บ่อยครั้งระหว่างครีเอเตอร์และแฟน ๆ ผ่านบัญชีศิลปิน ไลฟ์สตรีม คลิปวิดีโอสั้น การสัมภาษณ์ และคอนเทนต์เบื้องหลัง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากช่วงเวลาหลักในการโปรโมต แนวทางนี้ช่วยให้ศิลปินรักษาการมองเห็นในตลาดใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้แฟน ๆ เข้าถึงเนื้อหาและการมีปฏิสัมพันธ์ได้สม่ำเสมอมากขึ้น สำหรับครีเอเตอร์ นั่นหมายถึงการเติบโตจำนวนผู้ชมอย่างยั่งยืน ส่วนสำหรับแฟน ๆ แล้ว จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงได้รวดเร็วและมีส่วนร่วมมากขึ้น
แนวทางนี้พิสูจน์แล้วว่านำไปสเกลได้ในตลาดและระดับความสามารถที่แตกต่างกัน โดยไม่เพียงแต่จะเพิ่มการมองเห็นเนื้อหาและการรักษาฐานแฟนคลับเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของศิลปินจากความสนใจระยะสั้นไปสู่มูลค่าแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญาในระยะยาว สำหรับศิลปินต่างชาติ Weibo นำเสนอวิถีทางที่เป็นระบบในการสร้างการรับรู้ในประเทศจีนในขณะที่ยังเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อยู่ สำหรับแฟน ๆ แนวทางดังกล่าวเปลี่ยนการมีส่วนร่วมจากการบริโภคแบบแพสซีฟ ไปสู่การมีส่วนร่วมแบบแอกทีฟ ลดช่องว่างระหว่างศิลปินและชุมชนของพวกเขา
ในอนาคต Weibo จะยังคงขยายโครงการบันเทิงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศในระยะยาว ด้วยการเชื่อมต่อทางสังคมเป็นรากฐาน มีคอนเทนต์เป็นแรงขับเคลื่อน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นหัวใจหลัก แพลตฟอร์มนี้ตั้งเป้าส่งเสริมสภาพแวดล้อมความบันเทิงที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดย Weibo กำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศความบันเทิงระดับโลกที่บูรณาการและเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้นผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่องในความร่วมมือกับครีเอเตอร์ นวัตกรรมคอนเทนต์ และความร่วมมือข้ามตลาด
เกี่ยวกับ Weibo
Weibo เป็นสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำที่ให้ผู้คนสร้าง แบ่งปัน และค้นพบคอนเทนต์ออนไลน์ ผสมผสานวิธีการแสดงออกของตนเองในที่สาธารณะแบบเรียลไทม์เข้ากับแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การรวบรวมคอนเทนต์ และการเผยแพร่คอนเทนต์ โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างและโพสต์ฟีด และแนบมัลติมีเดียและคอนเทนต์แบบยาวได้ ความสัมพันธ์ของผู้ใช้บน Weibo อาจไม่สมมาตร เพราะผู้ใช้ทุกคนสามารถติดตามผู้ใช้คนอื่น ๆ และเพิ่มความคิดเห็นในฟีดขณะที่แชร์ต่อได้ ลักษณะที่เรียบง่าย อสมมาตร และกระจายตัวของ Weibo ทำให้ฟีดเดิมกลายเป็นกระแสสนทนาไวรัลแบบเรียลไทม์ได้
SOURCE Weibo
Share this article