Xinhua Silk Road: '2024 세계 도시의 날' 중국 기념식 26일 웨이하이시서 열려

베이징 2024년 10월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '2024 세계 도시의 날(World Cities Day)' 중국 기념식이 10월 26일(토) 중국 동부 산둥성 웨이하이시에서 열렸다.

중국 주택도시농촌개발부(Ministry of Housing and Urban-Rural Development), 유엔 인간정주계획(Nations Human Settlements Programme), 산둥성 인민정부 주최로 '더 나은 삶을 위한 사람 중심의 도시 건설(Build People-Centered Cities for Better Life)'이라는 주제로 3일간 열리는 이번 행사에는 30여 개 국가와 지역에서 약 2000명이 참가해 자리를 빛냈다.

행사에선 개막식과 함께 '신시대 도시 고품격 발전 시장 포럼(Major's Forum on City High-Quality Development in the New Era)'과 '명품 도시 포럼(Fine City Forum)' 등 다양한 포럼과 테마별 전시회가 개최됐다.

특히 이번 행사에서는 친환경과 저탄소, 개혁과 혁신, 개방과 포용, 행복과 따뜻함, 안전과 회복력 등의 개발 개념을 주창하며 도시 개발의 공동 기여와 공동 이익에 초점을 맞춘 '웨이하이 이니셔티브(Weihai Initiative)'가 발표됐다.

유엔 2030 지속가능발전목표(United Nations 2030 Sustainable Development Goals)의 맥락에서 '산둥성 내 상하이 지수(Shanghai Index) 적용에 관한 보고서(Report on the Application of the "Shanghai Index" in Shandong)'와 '웨이하이 핸드북: 글로벌 커뮤니티 지속가능성 보고서(Wehai Handbook: Global Community Sustainability Report)'도 발표됐다.

행사에 참가한 전문가들은 "웨이하이시는 최근 몇 년간 맞춤형 계획 수립, 정교한 설계, 근면, 정밀한 관리와 서비스 및 스마트 성장을 통해 훌륭한 도시 건설에 전념해 왔다"면서 "이를 통해 지속가능한 도시 발전을 위해 많은 사람들에게 '웨이하이에서만 느낄 수 있는 경험'을 선사할 수 있었다"고 호평했다.

2014년부터 열리기 시작한' 세계 도시의 날' 행사는 지속가능한 도시 발전을 모색하기 위한 가장 중요한 국제 행사이자 도시 건설의 교류와 상호 학습을 위한 중요한 플랫폼으로 자리 잡고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/342829.html

SOURCE Xinhua Silk Road