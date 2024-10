Xinhua Silk Road: '24금융가 포럼 연례회의, 18일 베이징서 개막

베이징 2024년 10월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024년 금융가 포럼 연례회의(Annual Conference of Financial Street Forum)가 10월 18일부터 20일까지 베이징에서 개최된다. 이번 콘퍼런스는 '신뢰와 확신-금융 개방과 협력 및 경제 안정과 발전 공유(Trust and Confidence—Jointly Discussing Financial Opening-up and Cooperation, Sharing Economic Stability and Development)'를 주제로 열린다.

11일 열린 기자 회견에 따르면 예전보다 더욱 풍부하고 최적화된 주제로 열리는 올해 콘퍼런스에는 30개 이상의 국가와 지역에서 500명 이상의 게스트가 참석할 정도로 국제적으로 높은 관심 속에 열린다.

류동웨이 시청구 구장은 콘퍼런스는 크게 메인 포럼, 병렬 포럼, 핀테크 콘퍼런스로 구성되며, 메인 포럼과 병렬 포럼에서는 주제 세션 25회와 투자 및 금융 매치메이킹 이벤트 3회가 열리고, 핀테크 콘퍼런스에서는 총 17차례의 세션이 진행된다고 전했다.

이번 콘퍼런스의 주제는 양질의 금융 발전을 촉진하는 목표 및 과제와 밀접하게 연관되어 있다. 이와 관련해 병렬 포럼에서는 경제와 금융 분야의 핵심적이고 트렌디한 주제를 다룰 예정이다. 산업정보기술부(Ministry of Industry and Information Technology)와 주요 국유기업이 처음으로 관련 세션을 주최하여 금융과 실물경제 간의 긍정적인 상호작용을 위한 플랫폼으로서 포럼의 역할을 더욱 강조할 예정이다.

홍콩 금융서비스발전위원회(Hong Kong Financial Services Development Council)가 처음으로 베이징에서 행사를 주최하는 가운데 홍콩, 룩셈부르크, 도쿄에서는 하위 포럼이 개최된다. 콘퍼런스 연사의 40%는 외국인 연사로 채워질 예정이다.

이번 콘퍼런스에서는 기업과 금융기관 간의 교류를 촉진하기 위해 투자 펀드에 관한 특별 포럼을 개최해 국가 부처 대표, 국가와 지방정부 투자 펀드, 주요 외국 투자 펀드 및 업계 리더를 초청할 예정이다.

투자 기회와 우대 정책을 홍보하기 위한 로드쇼와 매치메이킹 세션 개최 및 보도자료 배포 등의 활동도 병행해 진행된다.

올해 콘퍼런스는 베이징시 인민정부(People's Government of Beijing Municipality), 중국인민은행(People's Bank of China), 국가금융감독관리국(National Financial Regulatory Administration), 중국증권감독관리위원회(China Securities Regulatory Commission), 신화통신, 국가외환관리국(State Administration of Foreign Exchange)이 공동 주최한다.





출처: Xinhua Silk Road

