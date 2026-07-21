Xinhua Silk Road: 기술과 혁신적인 재배 모델이 짜오좡시 스중구의 곰보버섯 산업에 활력을 불어넣다

베이징, 2026년 7월 21일 /PRNewswire/ -- 중국 산둥성 동부 짜오좡시 스중구(Shizhong District)의 량위안 과수농민전문합작사(Liangyuan Fruit Tree Farmers Professional Cooperative) 재배 기지 내 온실에서 곰보버섯이 줄지어 왕성하게 자라고 있으며, 이는 현지 농민들에게 새로운 소득원 역할을 하고 있다.

'버섯의 왕'으로 알려진 곰보버섯은 높은 경제적 가치를 지니고 있다. 하지만 연속 재배라는 전통적인 재배 방식은 오랫동안 토양 생태를 방해하고 수확량을 크게 감소시켜 현지 곰보버섯 산업의 지속가능한 발전을 제약하는 과제로 작용해 왔다.

이 문제를 해결하기 위해 협동조합은 대학, 연구 기관, 산업 파트너들 간의 협력을 강화했다. 칭다오농업대학교(Qingdao Agricultural University, QAU) 전문가들, 농업기술 인력, 현지 농업 당국의 기술 지원을 받아 곰보버섯을 무, 옥수수 및 냉이와 결합하는 혁신적인 윤작 시스템을 도입했다.

이 모델은 토양 품질을 개선하고, 유해 균류를 억제하며, 연속 재배 문제를 극복하는 데 기여하여 동일한 부지에서 연 2회 수확을 실현하며 4년 연속으로 안정적이고 높은 곰보버섯 수확량을 보장했다.

QAU가 실시한 평가에 따르면 이 기지는 무(약 0.067헥타르)당 1250킬로그램 이상의 곰보버섯을 생산하여 고수확 기준을 충족하고 있다. 이 버섯들은 무당 평균 순소득 약 4만 위안을 창출하여 기존 곡물 작물에서 얻는 소득을 훨씬 초과한다.

스중구는 농민들에게 종균, 기술 지도, 생산자-소비자 매칭 서비스를 제공하는 통합 지원 시스템을 구축하여 지역 일자리 창출, 농촌 소득 증대, 마을 집단 경제 강화에 도움을 주고 있다.

다각화된 온라인 및 오프라인 판매 채널과 완전한 콜드체인 물류 네트워크를 활용하여 현지 생산자들은 시장 접근성을 확대하고 제품의 가치를 높였다.

기술과 혁신적인 재배 관행에 힘입어 스중구는 친환경적이고 효율적이며 지속 가능한 농업 발전을 향한 길을 개척하여 식용버섯 산업의 전환과 업그레이드를 위한 모델을 제공하고 있다.

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SOURCE Xinhua Silk Road