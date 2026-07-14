Xinhua Silk Road: 중국 해안 도시 웨이하이, 세계적 수준의 비즈니스 환경 구축에 박차

베이징, 2026년 7월 14일 /PRNewswire/ -- 중국 산둥성 동부의 해안 도시 웨이하이가 외국 기업을 위한 전 생애주기 서비스 제공, 외국 관련 정부 서비스의 통합 개혁 추진, 스마트 항만 업그레이드 가속화를 통해 더욱 매력적인 국제 비즈니스 환경을 조성하기 위해 박차를 가하고 있다.

이 도시는 외국인 투자 기업을 위한 맞춤형 전 생애주기 지원을 통해 투자 환경을 개선하기 위한 포괄적이고 동적인 서비스 시스템을 구축했다.

시 상무국은 외국인 투자 기업의 사업 성과를 파악하기 위해 정기적인 모니터링과 분석을 실시하고 있다. 산둥성의 대외 무역 및 투자 안정화를 위한 서비스 플랫폼을 활용하여 이 도시는 외국 기업들이 겪는 문제들이 신속한 대응과 효과적인 해결을 받을 수 있도록 보장한다.

웨이하이는 사업 등록과 정보 업데이트부터 외환 거래와 일상 운영까지 조율된 지원을 제공하며 외국인 투자 기업의 전체 생애주기를 아우르는 다부처 협력 규제 및 서비스 메커니즘을 구축했다.

이 도시는 이곳에서 근무하는 외국 기업과 인재들을 위한 정부 행정 서비스에서 일련의 개혁을 도입하여 관련 문제 처리의 효율성과 품질을 향상시켰으며, 이로써 국제 인재 매력도 지수 측면에서 중국 상위 10개 도시 안에 들게 됐다.

2025년 웨이하이는 외국인 근무 허가, 거주 허가, 사회보험 등록, 전문직 자격 평가, 전자 사회보장카드 등록의 다섯 가지 절차를 결합해 이 도시에서 근무하는 외국인들을 위한 원스톱 서비스 창구를 시범 운영하는 데 앞장섰다.

정부 서비스 접근을 용이하게 하기 위해 이 도시는 중국에서 근무하는 외국인들을 위한 정책에 관한 중국어, 영어, 한국어 3개 언어 서비스 패키지를 발행하여 신청 시나리오, 정책 요구사항, 절차, 자주 묻는 질문에 대한 포괄적인 안내를 제공했다. 정부 서비스 센터는 또한 영어와 한국어로 상담 서비스를 제공하며, 신청 과정 전반에 걸쳐 엔드투엔드 지원을 제공한다.

중국 개방의 최전선 관문으로서 웨이하이 항구는 가속화된 스마트 항만 개발에 힘입어 통관 효율성에서 산둥성 해안 항구 중 1위를 차지하고 있다.

이 도시는 스마트 항만 건설을 추진하면서 국제 무역 '단일 창구(single window)'의 커버리지를 물류, 금융 서비스 및 기타 부문으로 지속적으로 확대하고 있다.

또한 규제 조치를 지속적으로 혁신하고 도착 전 스캐닝, AI 지원 이미지 검사, 위험 기반 관리를 통합한 비침입형 검사 모델과 선박 검역 시간을 80% 줄인 스마트 통신 기반 검역 시스템을 도입했다.

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SOURCE Xinhua Silk Road