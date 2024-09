Xinhua Silk Road: 무형문화유산 교육을 통해 장애인 일자리 모색

Xinhua Silk Road: 2024 중국 오페라(쿤산) 축제, 중국 동부 쿤산에서 개막

2024 중국 오페라(쿤산) 페스티벌이 9월 5일 중국 장쑤성 동부 현급시 쿤산에서 개막하여 9월 23일까지 계속된다. '중국 오페라 대제전, 인민의 축제(The Grand Event of Chinese Opera, The Festival of the...