Xinhua Silk Road: 미국산 인삼 제품 개발 선도하는 Yiyang Biotechnology

베이징 2024년 6월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 산둥성 동부 웨이하이시에 소재한 Shandong Yiyang Biotechnology Co., Ltd. (이하 Yiyang Biotechnology) 작업장에 설치된 4개의 새로운 지능형 생산 라인이 다양한 종류의 미국산 인삼 제품을 생산하느라 분주하게 움직이고 있다. 여기서 생산된 제품은 살균, 건조, 포장 등의 절차를 거쳐 광둥성과 저장성 등 지방으로 보내진다.

2013년 Shandong Yiyang Group 자회사로 설립된 Yiyang Biotechnology는 웨이하이시에서 미국산 인삼 제품 개발을 선도하는 기업이다. 주로 미국산 인삼 재배, 한약재 가공, 건강식품 연구 및 생산에 주력하고 있다.

일반인이 미국산 인삼을 복용하는 가장 일반적인 방법은 썰어서 물에 끓여 마시는 것이다. 하지만 Yiyang Biotechnology 여기서 한 걸음 더 나아가 캔과 병 음료, 밀가루 반죽, 정제, 티백, 와인 등 30가지가 넘는 미국산 인삼 함유 제품을 개발했다.

Yiyang Biotechnology는 식용 한약재를 식품과 의약품에 모두 사용할 수 있다는 중의학(TCM) 개념인 의약식품동일성(MFH)이 건강 산업 발전의 추세라고 믿고 2019년 초부터 미국산 인삼 생산 라인에 투자하기 시작하면서 표준 생산 라인을 구축했다.

2023년 11월 미국산 인삼이 중국의 MFH 카탈로그에 포함된 직후 Yiyang Biotechnology는 관련 제품군 생산에 착수했다. 그 결과 2024년 1분기에만 1000만 위안이 넘는 주문을 받았다는 게 이 회사 Liu Wei 부총괄관리자의 설명이다.

Yiyang Biotechnology는 무엇보다 기술 혁신을 중요하게 생각하는 기업이다. 2009년 중국과학원 생물물리학연구소(Institute of Biophysics of Chinese Academy of Sciences)와 협력해 미국산 인삼의 세포벽을 깨는 데 획기적인 성과를 거둔 게 대표적인 혁신 사례다. 이 새로운 기술은 전통적인 가공 방법에 비해 미국산 인삼의 영양소 흡수율을 96% 이상으로 높였다. 인삼의 세포벽을 물리적으로 분해시켜야 그 안의 영양분 섭취가 가능하다.

또한 양측은 사포닌 추출과 관련된 기술적 난제를 극복함으로써 미국산 인삼에 든 이러한 효과적인 성분을 구강 내 상처 보호를 위한 '오랄 리퀴드(oral liquid)'와 화장품 등 다양한 유형의 제품에 쉽게 첨가하는 길을 열었다.

