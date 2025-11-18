Xinhua Silk Road: 사일룬 그룹, WBCSD 회원 자격 획득

베이징 2025년 11월 18일 /PRNewswire/ -- 중국의 선두적인 타이어 제조기업 사일룬 그룹(Sailun Group Co., Ltd.)이 지속가능발전 세계경제협의회(WBCSD, World Business Council for Sustainable Development) 회원 자격을 공식적으로 획득했다.

사일룬 그룹은 'eco+' 지속 가능 발전 전략에 따라 명확한 목표와 건전한 거버넌스 시스템을 수립했다. 이를 기반으로 기술 혁신, 에너지 절감 및 탄소 배출 저감, 디지털•지능형 제조 분야에서 지속적인 성과를 내고 있다.

그룹이 자체 개발한 '리퀴드 골드(liquid gold)' 타이어는 세계 최고 수준의 화학 고무 가황 기술을 기반으로 업계가 오랜 기간 해결하지 못한 난제를 극복했으며, 타이어 제품의 전 생애주기에서 친환경•저탄소 도약을 실현했다.

또한 제조 과정 전반에서 에너지 소비와 탄소 배출을 지속적으로 줄이고, 청정에너지 제품 보급도 적극 추진하고 있다. 세단용 타이어는 최대 75%의 지속 가능 소재, 트럭•승용차용 타이어는 최대 80%의 지속 가능 소재를 사용한 제품을 출시하며, 친환경 제조에 대한 강한 의지를 보여주고 있다.

사일룬 그룹의 우수한 ESG(환경•사회•거버넌스) 성과는 국제적 높은 인정을 받았다. MSCI ESG 등급 A, 에코바디스(EcoVadis) 실버 메달, CDP 기후변화•수자원 안전 분야 B 등급 등을 획득하며 업계 선도 타이어 기업으로 자리매김했다.

WBCSD 가입 이후 사일룬 그룹은 글로벌 타이어 산업의 첨단 이슈에 관한 연구와 논의에 적극 참여할 예정이다. 또한 AI 기반 디지털•지능형 전환, 친환경 소재 혁신, 순환 경제 솔루션을 탐색•실행하며, 글로벌 지속 가능 발전 목표 달성을 위해 '중국의 지혜(China wisdom)'와 '사일룬의 힘(Sailun power)'을 제공하는 데 주력할 계획이다.

원본 링크: https://en.imsilkroad.com/p/348351.html

SOURCE Xinhua Silk Road