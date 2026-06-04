Xinhua Silk Road: 스포츠 대회, 중국 동부 르자오의 지역 경제에 새로운 활력 불어넣어

베이징, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 도시 르자오(Rizhao)에서, 스포츠는 현지 주민들의 여가 시간에서 점점 더 큰 비중을 차지하는 동시에 경기를 넘어 역동적인 지역 경제를 이끄는 강력한 엔진이 되고 있다.

유리한 자연 자원으로 인해 이 도시는 올림픽 수상 스포츠 타운, 샹허 스포츠 파크(Xianghe Sports Park), 국제 축구 센터, 테니스 센터를 포함한 많은 스포츠 경기장과 시설을 구축하여 현지 스포츠 경제를 촉진하고 있다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

61.8킬로미터 길이의 해변 및 산 전망 그린웨이가 대중에게 공개되면서 64킬로미터에 걸친 모범 관광 노선이 형성되어 산, 바다, 온천, 숲, 스포츠 경기장을 아우르는 도시의 활기찬 스포츠 권역에 다양성을 더하고 있다.

이러한 환경에서 이 도시는 대규모 스포츠 대회의 인기 있는 개최지가 되었으며, 스포츠 권역은 현지 주민들이 건강을 유지하고, 스포츠 용품을 구매하며, 여가 시간을 보내는 새로운 공간이 됐다.

다양한 유형의 스포츠 대회 중에서 도로 경주는 가장 높은 현지 참가자 기반을 자랑한다.

예를 들어 2024년 전국 직원 마라톤 시리즈의 르자오 구간은 현지 가족 여행 열풍을 촉발하여 도시의 관광, 요식업, 숙박 업체들이 직접 1240만 위안의 수익을 거두는 데 도움을 주었다.

이후 한 가족 구성원이 참가하고 온 가족이 여행하며 소비하는 스포츠 대회에 의한 여행이 르자오 관광 부문의 새로운 표준으로 자리 잡았다.

테니스 부문에서 이 도시는 매년 전국 테니스 팀 선수권 대회를 개최하고 스포츠 팬 경제를 더욱 강화하기 위해 독자적인 스포츠 IP인 '선 시티(Sun City)' 테니스 오픈을 만들었다.

테니스 애호가들 사이에서 유행하는 '르자오에서 테니스 치기'는 중국 전역의 다른 지역에서 수많은 테니스 팬이 이 산둥성 도시로 몰려들면서, 요즘의 세련된 여행 방식이 됐다.

축구 부문에서 유럽 기준으로 건설된 르자오 국제 축구 센터는 축구 경기뿐만 아니라 관련 훈련 활동과 상업 공연도 개최하여 상업과 관광을 육성하고 있다.

이러한 시설들과 번성하는 스포츠 경제가 주목할 만한 방문객 트래픽을 가져옴에 따라 투자자들도 그곳에서 수익을 추구하기 위해 국제 낚시 센터와 같은 주변 프로젝트에 베팅하고 있다.

르자오의 프리미엄 스포츠 장비 부문 내 시장 점유율 확대도 예상했던 현상이다. 현지 생산업체가 기술 기반 서비스로 피트니스 기기를 지원함으로써 80개국 이상에 제품을 판매할 때, 이는 혁신적인 추진체로부터 성장을 이끌어내는 도시와 공명하는 것이다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350859.html

SOURCE Xinhua Silk Road