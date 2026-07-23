Xinhua Silk Road: 양고기 문화 축제, 중국 동부 현에서 여름 미식 및 관광 열풍 촉발

베이징, 2026년 7월 23일 /PRNewswire/ -- 오랜 양고기 식문화 전통으로 유명한 안후이성 샤오현에서 8월 4일까지 21일간 진행되는 여름 양고기 문화 축제 행사가 한창 진행 중이다.

7월 15일 2026 샤오현 푸양문화절(Xiao County Fuyang Cultural Festival)이 개막한 이후, 현지 먹거리 골목은 널리 호평받는 양고기탕을 포함해 풍미 가득한 양고기 요리들로 가득 차 있다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

문화 공연, 무형 문화유산(ICH) 전시, 스포츠 카니발, 우수 지역 특산품 판매, 문화 관광 체험 행사 등 다양한 테마 활동들이 이곳에서 펼쳐지고 있다.

샤오현 스포츠 센터 광장(Xiao County Sports Center Square)에서는 관중들이 역사적 인물들의 이야기와 지역 오페라 공연을 담은 화려한 빛과 그림자 공연에 환호하는 모습이 포착됐다.

축제 개막식에서는 남조(420~589) 황제인 유유(Liu Yu)의 영웅적인 일대기를 그리기 위해 북 연주, 길거리 무용, 민속춤, 상황극이 어우러진 프로그램들이 무대에서 선보여졌다.

개막식 마지막에 기립박수가 이어지는 가운데, 유유를 연기한 유명 배우는 그가 사랑하는 양고기탕을 떠올리는 독백을 시작했으며, 수십 년간의 파란만장한 삶에도 불구하고 고향의 양고기탕이 여전히 그가 가장 좋아하는 음식이었다고 말했다.

이러한 역사적 장면들이 현지 양고기 요리의 지속되는 매력과 어우러지며, 스포츠 센터 광장 밖에 있는 특색 있는 먹거리 골목과 북안후이 무형 문화유산 전시 구역 역시 방문객들을 사로잡았다.

샤오현의 다른 곳에서도 백토진(Baitu Town)의 마을 관광지인 그림 같은 성취안 고진(Shengquan Ancient Town), 딩리진(Dingli Town), 황창위(Huangcangyu) 풍경구, 다이호(Dai Lake) 공원에서 연계 행사가 진행 중이다.

안후이성 무형 문화유산 목록에 등재된 샤오현 여름 양고기 잔치를 제공하는 미식 박람회 외에도, 이 현은 방문객들에게 보고, 즐기고, 구매할 수 있는 관광 경험을 약속한다.

지난 한 주 동안 종이꽃 접기, 자수 작품, 종이 공예품을 포함한 전통 지역 수공예품들이 많은 현지인들과 관광객들의 발길을 사로잡았다.

8월 4일까지 이어지는 남은 날들 동안 푸양 문화절은 백염소 생산 가치가 연간 24억 위안에 달해 안후이성 10대 축산 현 중 하나로 꼽히는 샤오현으로 더 많은 관광객을 끌어들일 것으로 예상된다.

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SOURCE Xinhua Silk Road