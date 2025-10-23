Xinhua Silk Road: 제15회 묵자•루반 학술 심포지엄 및 제10회 묵자•루반 과학문화축제, 중국 산둥성에서 개막

베이징 2025년 10월 23일 /PRNewswire/ -- 제15회 묵자•루반 학술심포지엄(Mozi-Luban Academic Symposium) 및 제10회 묵자•루반 과학문화축제(Mozi-Luban Science and Culture Festival)가 10월 18일 중국 산둥성에서 개막했다. 묵자•루반 문화유산과 현대 사회과학과 자연과학과의 융합을 주제로 열린 이번 행사는 중국의 우수한 전통문화에서 지혜를 얻고, 사회과학과 자연과학 간 협력적 혁신 경로를 모색하는 것을 목표로 한다.

이번 심포지엄은 고대 중국의 철학자 묵자와 장인 루반을 중국 과학기술의 문화적 상징으로 정립하고, 그들의 사상적 본질을 탐구하며, 혁신적 표현과 교류를 촉진하는 데 초점을 맞추고 있다. 또한 새로운 질적 생산력과 중국식 현대화의 문화적 함의를 풍부하게 하고, 인류 공동의 미래를 위한 공동체 구축에도 기여하는 것을 지향한다.

개막식에서는 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization•WIPO)가 보내온 축하 서한이 낭독됐으며, 묵자 연구에 대한 최신 연구 결과와 새로운 학제간 연구 주제도 함께 발표됐다. 또한 산둥성 철학•사회과학 중점 연구기관인 '산둥대학 사회•자연과학 융합혁신실험실(Shandong University Laboratory for Collaborative Innovation in Social and Natural Sciences)'이 공식 출범했으며, 제1기 전문가 대표단에게 위촉장이 수여됐다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/347987.html

SOURCE Xinhua Silk Road