베이징 2025년 11월2일 /PRNewswire/ -- 28일(화) 열린 장주편자황제약(Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical Co., Ltd.)과 구이저우마오타이그룹(Kweichow Moutai Group) 이사회 의장 간 심도 있는 대화에서 전통 중국 문화의 계승과 혁신을 촉진하기 위한 공동 노력의 중요성이 강조됐다.

중국의 유서 깊은 브랜드 계승 방안 등 관련 주제를 논의한 후 편자황제약의 린즈후이(Lin Zhihui) 이사회 의장과 구이저우마오타이그룹의 천화(Chen Hua) 의장은 양사가 이 주제에서 모범적인 역할을 충실히 보여주기로 합의했다.

양사는 모두 중국의 유서 깊은 브랜드로 유명하며, 국가급 무형문화유산에 등재된 생산 기술을 보유하고 있다. 또한 각자의 활동 분야에서 깊은 역사와 문화적 기반을 토대로 큰 영향력을 발휘하고 있다.

명나라(1368-1644) 시기 황실의(帝国의)의 비방에서 유래한 편자황제약 제품은 현재 보호받는 전통 중국 약제로 분류된다.

린 의장은 회담에서 '본질을 계승한 혁신(essence inheritance-based innovation)'을 고수하는 회사의 경영 철학을 강조하며, 편자황제약이 구이저우마오타이그룹과 협력해 공동 문화 가치를 모색하고 중국 전통 브랜드의 현대화 및 국제화를 강화하기를 희망한다고 밝혔다.

천 의장은 이에 대해 "두 중국 기업은 문화 전파 채널을 공동으로 구축하는 과정에서 소통과 상호 학습을 심화할 수 있다"면서 "이는 단순한 실질적 필요를 넘어 중국 문화에 대한 자신감을 구현하려는 의지의 표현이기도 하다"고 말했다.

업계 전문가들은 편자황제약과 구이저우마오타이그룹은 모두 업계를 선도하는 기업이며, 린 의장과 천 의장 사이의 대화는 다른 유명한 중국 브랜드들이 배울 수 있는 귀중한 경험을 제공했다고 평가했다.

