Xinhua Silk Road: 중국 남부 도시, 화려한 비치게임 통해 우정과 발전의 아시아 이야기를 새롭게 쓰다

베이징 2026년 5월 9일 /PRNewswire/ -- 그림 같은 해변 경관으로 유명한 열대 도시 싼야가 최근 아시아 선수들의 폭넓은 참여와 박진감 넘치고 눈길을 사로잡는 경기 속에 제6회 아시안 비치 게임(6th Asian Beach Games, ABG)을 마무리했다.

4월 22일부터 30일까지 중국 남부 섬 지역인 하이난성에 위치한 싼야에서는 아시아 정상급 선수들이 모인 아시아 모든 국가와 지역 대표단의 성대한 '재회'를 목격할 수 있었다.

어려운 여건 속에서도 싼야에 도착한 이란 대표단과 함께 치러진 이 화려한 스포츠 행사는 우정과 노력, 발전이라는 아시아의 이야기가 새롭게 이어지고 있음을 다시 한번 입증했다.

이란 국가올림픽위원회(Iranian National Olympic Committee)의 마흐디 알리네자드(Mahdi Alinejad) 사무총장은 이란 선수들이 대회 기간 높은 수준의 기량을 선보였으며, 스포츠의 가장 중요한 가치는 평화와 우정에 있다는 메시지를 전하고자 했다고 말했다.

아시아 올림픽 평의회(Olympic Council of Asia, OCA)의 셰이크 조안 빈 하마드 알 타니(Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani) 회장은 이번 대회를 아시아 올림픽 가족의 성대한 모임으로 평가하며, 제6회 ABG가 ABG 준비의 새로운 기준을 세웠다고 말했다.

코로나19 팬데믹으로 인한 연기에도 불구하고 싼야가 2018년 대회 개최지로 승인된 이후 2026년에 이르기까지 경기장 건설, 경기 운영, 자원봉사 서비스, 문화 프로그램 등 대회 준비는 꾸준히 진행됐다.

4월 22일부터 30일까지 싼야는 하이난 자유 무역항(Hainan Free Trade Port)의 섬 전체에 걸친 특별 세관 운영에 따른 인원 및 물자 이동의 편의성 향상뿐만 아니라, 질서 정연하고 세심한 준비가 뒷받침되면서 훌륭한 스포츠 행사를 개최할 수 있었다.

싼야는 기존 지역 스포츠 시설을 개보수하거나 임대하고, 경기 수송에 신에너지 차량을 활용하며, 관련 사무용 임시 시설에 재사용 가능한 자재를 사용하는 방식으로 도시와 대회가 조화롭게 공존하도록 했다.

이러한 조치에 힘입어 6개 경기장 클러스터가 싼야만 해안선을 따라 배치됐으며, 대회 경기와 도시 스카이라인이 어우러진 경관은 선수와 관광객 모두의 이목을 끌었다.

대회 기간 휴머노이드 로봇을 비롯한 첨단 기술이 대회 운영에 활용됐다. 또한 4680명의 자원봉사자와 함께 다양한 문화 공연과 전시가 마련돼 현지의 매력을 선보였다.

OCA의 쑹루쩡(Song Luzeng) 부회장은 싼야가 수상 및 해변 스포츠를 활성화하고 문화, 스포츠, 관광의 통합 발전을 촉진하는 데 있어 해변 자원과 하이난 자유 무역항의 우대 정책이라는 천혜의 이점을 갖추고 있다고 설명했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350442.html

SOURCE Xinhua Silk Road