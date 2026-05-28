Xinhua Silk Road: 장시-대만구 경제무역주간, 선전에서 개최

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Xinhua Silk Road

2026년 05월 28일 22:05 KST

베이징 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 2026 장시-대만구 경제무역주간(Jiangxi-Greater Bay Area Economic and Trade Week)이 5월 19일부터 21일까지 중국 남부 광둥성 선전에서 열렸다. 양측의 투자 유치 및 산업과 자본의 심층 통합을 목표로 한 일련의 특별 행사가 막을 올렸다.

장시성 내 11개 지급시와 간장신구(Ganjiang New Area)는 특색 산업을 선보이며, 산업 부문에서 시장 부문까지, 미래 산업에서 응용 시나리오까지, 자본 연계에서 국경 간 전자상거래까지 장시성의 개방적 발전을 보여주는 새로운 모습을 제시했다.

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(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
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이러한 도시는 경쟁력 있는 산업과 주력 제품을 선보였을 뿐만 아니라 다양한 실질적 협력 정책을 제시하고 산업단지 시설, 물류 서비스, 정책 인센티브 등 분야에서 지원을 강화해 프로젝트의 원활한 실행을 보장했다.

행사 기간에는 장시성과 GBA 간 산업 및 자본의 심층 융합을 위한 매치메이킹 회의가 열려 장시성 산업 발전에 대한 재정적 권한 강화를 촉진했다. 또한 장시성 국경 간 전자상거래 교류 회의와 종합보세구역 홍보 행사도 개최되면서 '산업 벨트+국경 간 전자상거래' 모델을 발전시키려는 장시성의 목표를 더욱 공고히 했다.

이번 경제무역 주간에는 장시성 신흥 산업 응용 시나리오 수요-공급 매치메이킹 행사도 진행됐다. 주장, 간저우, 상라오 및 간장신구는 응용 시나리오를 소개하며 인공지능, 지능형 제조, 뇌-컴퓨터 인터페이스 등 첨단 분야 전반에 걸쳐 151개의 고품질 시나리오를 공개했다.

장시성에서 신흥 산업이 빠르게 부상함에 따라 GBA의 여러 첨단 기술 기업은 장시성의 발전 기회에 대해 강한 신뢰를 표명했다.

자료에 따르면 행사 기간 총 60건의 산업 협력 프로젝트가 체결됐으며, 총 규모는 269억 위안에 달했다. 이 가운데 신금속 소재, 체화된 지능(embodied intelligence), 저고도 제조, 수소 에너지 등 미래 산업의 새로운 분야 관련 프로젝트는 17건으로 28.3%를 차지했다.

앞으로 장시성은 GBA와의 경제 및 무역 교류를 더욱 강화할 예정이다. 기술 혁신, 인재, 산업 등 분야의 양방향 협력에 초점을 맞춰 매년 100건 이상의 전문적인 맞춤형 매치메이킹 행사를 계획하고 있으며, 다층적 협력 플랫폼을 구축하고 양 지역 간 새로운 상호 관심 분야를 지속적으로 모색할 방침이다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350757.html

SOURCE Xinhua Silk Road

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