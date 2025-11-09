Xinhua Silk Road: 중국 동부 도시, 사람 중심 도시재생으로 시민 만족도 제고

베이징 2025년 11월 9일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성의 해안 도시인 웨이하이는 사람 중심의 도시재생을 지속적으로 추진해 시민들의 만족도를 높여왔다.

수년간 이 도시는 체계적인 계획과 문제 해결 중심의 도시 재개발을 고수해 왔으며, 도시 지역을 145개의 재생 단위로 나누어 일련의 소규모, 점진적, 지속 가능한 재개발을 완료하며 시민들에게 더 많은 편의를 제공했다.

해안을 따라 산책하다 보면 '바다에서 뛰어오르는 고래' 형상의 건물로 대표되는 지하이항만과 구 항구지구에 지어진 다목적 신도시 단지가 눈앞에 펼쳐진다.

지하이항만은 상업시설 외에도 어린이와 반려동물 친화구역, 옥상정원, 연중 개방되는 해상 전망 놀이터 등 시민들을 위한 다양한 공간을 갖춘 대표적인 도시재생 지구다.

이러한 도시재생에 열광한 시민들은 100년 역사의 치샤거리, 십이지신거리, 창펑 농산물시장 등 재생된 도시 랜드마크로 몰려들며 여가를 즐긴다.

웨이하이시는 전기차 충전소 설치 등 주민들의 시급한 요구사항을 필수 10대 과제로 선정하여 533개 노후지역 공동체의 과거 모습을 바꾸는 데 기여했다.

교육, 의료 및 노인복지 분야에서는 150개 초중교를 신설•개축•확장하고, 268개 보육기관을 육성하며, 지역공동체 내에 1094개 노인급식소를 설립했다.

또한 도시 기능을 강화하기 위해 50여 개의 커뮤니티 서비스 스테이션, 전기자전거 전용도로, 469개의 충돌방지 시설을 구축해 주민 만족도를 더욱 높였다.

도시의 어느 한 곳도 간과하지 않으려는 웨이하이시는 미세 경관 개선과 생태 보호에도 주의를 기울여 다양한 유형의 지역 거리와 커뮤니티를 특색 있는 블록으로 변모시켜 정교한 도시 분위기를 연출했다.

2024년에는 종합 도시관리 플랫폼이 가동되면서 시는 난방•가스 공급, 홍수방지 등 12개 부문의 서비스를 통합한 '도시 두뇌'를 갖추게 됐다.

도시 평가 작업이 6년째에 접어든 웨이하이는 기본 요구사항보다 10개 이상 많은 지표를 추가해 지역 건설을 평가하는 등 인내와 지성을 바탕으로 시민들의 행복한 삶을 과학적으로 향상시켜 나가고 있다.

