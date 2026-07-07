Xinhua Silk Road: 중국 동부 르자오산 블루베리, 러시아 시장 진출

베이징, 2026년 7월 7일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 르자오시에서 생산된 블루베리가 국내 시장에서 인기를 얻은 데 이어, 육로 콜드체인 운송 경로를 통해 러시아 노보시비르스크 지역 시장에 진출했다.

르자오의 천투안진에 위치한 대규모 재배 단지에서 르자오 농업개발그룹(Rizhao Agricultural Development Group)은 약 46.67헥타르의 블루베리 농장을 운영하며 연간 400톤 이상의 블루베리를 생산하고 있다.

Photo shows some boxes of blueberries ready for shipment to overseas markets in Rizhao City, east China's Shandong Province. (Source: Publicity Department of CPC Rizhao Municipal Committee) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Photo shows a Russian trader visiting a blueberry packaging workshop in Rizhao City, east China's Shandong Province. (Source: Publicity Department of CPC Rizhao Municipal Committee) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

이 블루베리는 재배, 수확, 가공, 보관에 이르는 엄격한 관리하에 뛰어난 맛과 장기 보관 적합성으로 잘 알려져 있으며, 이를 바탕으로 해당 기업은 르자오에서 수출 지향형 블루베리 재배 및 포장 분야의 첫 인증 자격을 획득했다.

4월 하순부터 이 기업은 현지 블루베리를 수차례에 걸쳐 러시아 노보시비르스크로 수출하며 러시아 시장으로의 블루베리 수출에 새로운 길을 열었다.

이러한 초기 수출을 통해 르자오 소재 기업은 블루베리 수출을 위한 안정적인 공급망을 구축하고, 원활한 통관을 위한 관련 운송 및 보관 절차를 최적화할 수 있었다.

현재 이 도시에서는 러시아 상인들이 구매 가능성을 타진하기 위해 현지 블루베리 포장 공장을 방문하는 등 해외 판매를 위한 블루베리의 정기적인 공급이 실현됐다.

기업 직원 친강(Qin Gang)은 품질이 항상 르자오 농업개발그룹의 블루베리 생산의 핵심이라고 말했다.

친강씨는 재배부터 수확 후 품질 관리까지 모든 단계가 관련 품질 요건에 따라 엄격하게 이루어지며, 모든 블루베리의 프리미엄 품질을 보장하기 위한 전 과정 추적 시스템도 갖추고 있다고 강조했다.

수출 파트너사들에게는 기업의 자체 대규모 블루베리 생산 기지와 콜드체인 가공 센터는 안정적인 블루베리 품질과 공급의 신뢰성을 보장한다.

병해충 모니터링, 포장 공장 관리, 제품 추적 시스템 등 표준화된 풀 체인 관리 체계의 핵심 요소들은 더 많은 시장을 개척하기 위한 공급 확대에 있어 잠재적 강점을 보여준다.

르자오에서는 현재 기업 주도의 블루베리 재배, 묘목 재배, 수확, 가공, 제품 연구개발, 체험 투어가 활발하게 진행되고 있으며, 블루베리 산업 체인을 확장하고 지역 경제를 활성화하고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351202.html

SOURCE Xinhua Silk Road