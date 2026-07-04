Xinhua Silk Road: 중국 동부 룽청, 한여름 전복 양식으로 분주

베이징 2026년 7월 4일 /PRNewswire/ -- 전복 치어 양식에 적합한 쾌적한 자연조건을 갖춘 중국 동부 해안 도시 룽청은 전복 증량에 중요한 시기인 7~8월을 맞아 전복 양식으로 분주하다.

온화한 기후와 뚜렷한 계절풍, 집중된 강수량이 특징인 룽청에서는 최근 며칠 동안 현지 어민들이 전복 먹이 공급과 전복 껍데기에 붙은 생물 제거 작업을 위해 빈번히 바다로 나가고 있다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

이러한 작업은 전복의 품질과 생산량을 높이기 위한 정기적인 절차다. 전복 양식은 해수 온도에 대한 요구 조건이 엄격하며, 섭씨 12~25°C가 가장 적합한 온도 범위로 꼽힌다.

여름과 겨울에 양식 장소를 옮기는 방식, 즉 이른바 '철새 방식'의 전복 양식은 룽청과 자매 도시들이 양식 주기를 단축하고 전복 생존율을 높이기 위해 채택한 또 다른 조치다.

매년 5월부터 10월까지 중국 남동부 푸젠성 푸톈시의 전복은 여름 더위를 피하기 위해 룽청, 웨이하이, 다롄으로 운송된다.

11월부터 이듬해 5월까지는 룽청과 산둥성 인근 도시에서 양식된 전복이 따뜻한 겨울을 보내기 위해 푸톈 해역으로 옮겨진다.

이러한 양식 방식 아래에서는 요구 범위보다 낮거나 높은 해수 온도를 효과적으로 피할 수 있으며, 이는 룽청이 전복 생존율을 30%에서 80%로 높이는 데 도움이 되고 있다.

현재 800헥타르에 달하는 룽청의 전복 양식 해역과 연간 3만 4000톤의 생산량은 양식, 가공, 운송, 무역을 아우르는 전복 산업망을 한층 강화하고 있다.

산둥성 웨이하이 관할 현급시인 룽청에서 전복 산업은 지역 수산업 부문의 핵심 축 가운데 하나로 성장했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351188.html

SOURCE Xinhua Silk Road