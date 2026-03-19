Xinhua Silk Road: 중국 동부 짜오좡시, 기업 지원 연간 캠페인 시작

베이징, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 짜오좡시가 2026년을 '기업 서비스의 해'로 지정하는 시 전체 이니셔티브를 시작했다.

짜오좡시는 2월 25일 대규모 동원 회의를 개최하고 '기업 서비스는 전반적인 발전을 위한 서비스'라는 핵심 원칙을 제시했다.

지역 경제 발전의 주력으로서, 짜오좡의 기업들은 자원 의존형 도시를 전환하고, 신에너지 산업 기지를 구축하며, 현대 산업 시스템을 강화하는 데 있어 핵심 기둥으로 여겨지고 있다.

이 이니셔티브는 강력한 경제 성과를 바탕으로 추진된다. 짜오좡의 주요 경제 지표 16개가 산둥성 상위권에 올랐으며, 시의 GDP 성장률은 16분기 연속 성장률 평균을 앞질렀다.

맞춤형 지원을 제공하기 위해 짜오좡은 단계별 기업 지원 프레임워크를 도입했다. 이 프레임워크 아래 짜오좡 시정부와 관련 부서, 구(현) 단위 기관들이 각각 선도 기업, 전문화 및 혁신 지향 기업, 고성장 기업과 짝을 이루게 된다.

기업 육성, 프로젝트 개발, 혁신 역량 강화를 아우르는 9개 실행 프로그램도 이 프레임워크와 함께 시행될 예정이다.

이번 회의에서는 투자 유치 메커니즘도 정비했다. 아울러 신에너지, 화학 신소재, 첨단 장비, 현대 경공업이라는 4대 핵심 산업, 인공지능, 저고도 경제 및 바이오 제조라는 3대 신흥 산업, 현대 농업 및 현대 서비스업이라는 2대 기반 부문에 걸쳐 통합 조정을 제공하는 '체인 리더' 시스템이 도입됐다.

짜오좡시는 자원 의존에서 벗어나는 전환 과정에서 친환경 및 저탄소 노선을 추구하며, 지속 가능하고 고품질의 발전 모델 구축을 목표로 하고 있다.

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SOURCE Xinhua Silk Road