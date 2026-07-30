Xinhua Silk Road: 중국 동부 텅저우서 연꽃 테마 관광 시즌 개막

베이징 2026년 7월 30일 /PRNewswire/ -- 샘이 많은 중국 동부 산둥성 텅저우에서 제23회 중국(텅저우) 웨이산호 홍련습지 문화관광 시즌(23rd China (Tengzhou) Weishan Lake Red Lotus Wetland Cultural Tourism Season)과 제40회 연꽃 전시회가 7월 26일 개막해 현급 관광 애호가들을 유혹하고 있다.

왕광부(Wang Guangbu) 텅저우시 당서기는 최근 몇 년간 텅저우가 문화관광 부문의 발전 경쟁력을 재정립하기 위해 중국을 대표하는 현급 관광지로 조성해 왔다고 밝혔다.

왕 서기는 텅저우가 풍부한 자연•문화•역사 자원을 활용하는 한편, 전역 관광을 심도 있게 육성하고 '선함의 땅'이라는 정체성과 고대 중국 사상가 묵자(Mozi)와의 깊은 문화적 인연을 부각하는 공공 문화관광 브랜드를 강화해 왔다고 말했다.

현급 도시인 텅저우에서 방문객들은 언제든지 지역 음식을 맛보고, 현지 산수의 매력을 만끽하며, 고대 중국 문명에서 깊이 있는 영감을 얻을 수 있다.

일례로 국내외 관광객들은 웨이산호 홍련습지 관광지에 광활하게 펼쳐진 야생 연꽃밭을 감상하고, 현지 농촌을 거닐며 평온함을 누릴 수 있다.

여행객들은 텅저우의 묵자기념관에서 묵자와 '대면'하며 그의 과학적 탐구 정신을 계승하고, 현지 전역에서 진행되는 체험학습 관광의 즐거움에 몰입할 수도 있다.

행사 개막식에서는 문화관광 인플루언서들의 관광지 추천, 홍보 영상 공개, 텅저우와 후베이성의 문화관광그룹 2곳 간 협력 협약 체결 등이 관광 시즌의 활기찬 분위기를 더했다.

12가지 부대행사로 구성된 제23회 중국(텅저우) 웨이산호 홍련습지 문화관광 시즌에는 국내외 연꽃 전시업체 80여 곳이 참가해 800여 품종, 아름다운 화분 연꽃 1만여 종을 선보였다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351515.html

SOURCE Xinhua Silk Road