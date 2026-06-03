Xinhua Silk Road: 중국 푸젠성 푸안시 차 산업 생산액 138억 위안

베이징 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 현지 당국에 따르면, 중국 남동부 푸젠성 푸안시의 차 산업이 2025년 전체 산업망에서 종합 생산액 138억 위안(약 19억 2000만 달러)을 창출했다.

푸안시의 차 재배 면적은 30만 무(약 2만 헥타르)에 달하며, 현지 농민의 60%가 차 생산과 가공에 종사하고 있다. 차 관련 소득은 농민 1인당 소득의 60%를 차지한다. 2025년 푸안시의 조차 생산량은 2만 8000톤에 달했으며, 총수입은 23억 위안을 기록했다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

푸안은 탄양궁푸 홍차(Tanyang Gongfu black tea)의 발상지다. 푸안시의 차 재배 역사는 수나라(581~618년) 시대로 거슬러 올라가며 1400년이 넘는다. 1851년 현지 차 장인들은 지역 차 품종인 탄양차이차(Tanyang Caicha)를 원료로 탄양궁푸 홍차를 만들었다.

이 차는 1915년 파나마-태평양 국제박람회(Panama-Pacific International Exposition)에서 금메달을 수상했다. 탄양궁푸 홍차 생산 기예는 2021년 국가급 무형문화유산으로 등재됐으며, 2022년에는 유네스코 인류무형문화유산 대표목록(UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)에 등재됐다.

2025년 탄양궁푸 홍차의 브랜드 가치는 95억 4500만 위안에 달해 중국 홍차 10대 지역 공공 브랜드에 이름을 올렸다. 또한 상하이협력기구(SCO) 톈진 정상회의(Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit)에서는 지정 차로 선정되기도 했다.

탄양궁푸 홍차는 2007년부터 2023년까지 국가 지리적 표시(GI) 보호 제품, 지리적 표시 인증 상표, 중국 유명 상표로 잇달아 지정됐으며, 중국-EU 지리적 표시 보호 협정 목록 1차 품목에도 포함됐다.

푸안시는 5G 스마트 차 재배지 건설도 추진해 왔다. 5G 기반 스마트 차 재배지 시범구를 1800무 규모로 조성했다. 실측 결과 물 사용량은 약 37%, 비료 사용량은 20% 절감된 것으로 나타났다. 이 모델은 현지 차 농장과 기지에 보급됐다.

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SOURCE Xinhua Silk Road